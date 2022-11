Situace není komfortní, ale termínovou kolizi musíme respektovat, prohlásil Šilhavý

Nominaci doslova na poslední chvíli musel po odřeknutí fotbalistů Plzně, Slavie, Sparty a Ostravy dávat dohromady reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

Příští týden v přípravných utkáních s Faerskými ostrovy v Olomouci a proti Turecku v Gaziantepu proto vyběhnou na hřiště hodně neobvyklé jedenáctky. Nicméně Šilhavý rozhodnutí klubů respektuje a jako pozitivum vnímá možnost vyzkoušet další adepty do národního týmu.

"Skutečnost je prostě taková, že jsme museli nominaci upravit. Není to úplně komfortní, ale jsem rád, že se nyní můžeme v Olomouci takto veřejně prezentovat, a věřím, že zde předvedeme kvalitní fotbal," řekl Šilhavý na tiskové konferenci, které se zúčastnili i fanoušci.

Sparta, Slavia a Ostrava hráče neuvolnily kvůli termínové kolizi s osmifinále domácího poháru, již vyřazená Plzeň kvůli enormnímu vytížení a aktuálnímu zdravotnímu stavu. "Musíme respektovat rozhodnutí klubů, které využily svoji možnost. My jsme s tím nemohli nic dělat," podotkl Šilhavý.

Nepovažuje za velký problém, že řada fotbalistů spolu bude hrát poprvé. "Budeme s hráči mluvit a připravovat je na jejich role. Jsou to kvalitní fotbalisté a jsem přesvědčen, že nesehranost pro ně nebude taková překážka. Je to šance pro nováčky se ukázat," uvedl jednašedesátiletý kouč.

"Jsou to nyní reprezentanti a nemá cenu spekulovat, zda by v nominaci za jiných okolností byli, či nebyli. Prostě k zápasům budou tito hráči připraveni nastoupit," přidal Šilhavý, který povolal i opory Patrika Schicka z Leverkusenu a duo Tomáš Souček, Vladimír Coufal z West Hamu.

Úplnými nováčky v jednadvacetičlenné nominaci jsou brankář Matouš Trmal z portugalského Marítima, obránce Matěj Chaluš z Malmö, liberecký zadák Dominik Plechatý, záložník Petr Schwarz z Vratislavi a olomoučtí útočník Mojmír Chytil s obráncem Ondřejem Zmrzlým.

"Chytil kvalitně pracuje celý zápas, dobře presuje, má solidní výběr místa. Zmrzlý se nám hodí typologicky, je to levák, dostane svoji šanci," vysvětlil Šilhavý.

"Schwarz v polské lize dlouhodobě hraje stabilně. Je to pracovitý ofenzivní hráč, už ho nějakou dobu sledujeme," doplnil kouč k možná nejpřekvapivějšímu jménu v nominaci.

Do netypického obrazu posledního letošního reprezentačního srazu zapadá i středeční olomoucký soupeř. Faerské ostrovy totiž české mužstvo potká i v kvalifikaci o postup na Euro 2024.

"Není to úplně běžná situace, ale podle mě to není na škodu, každý zápas je jiný. A navíc už to po losu nešlo změnit, ale z naší strany by to neměl být problém," dodal Šilhavý.