Bohemians předvedli parádní obrat, Olomouc si snadno poradila s Jabloncem

Fotbalisté Bohemians 1905 v 15. kole Fortuna:Ligy porazili po obratu ve druhém poločase 3:2 Zlín a připsali si první domácí výhru v sezoně nejvyšší soutěže. Stejným poměrem přestřílely i České Budějovice Brno, domácí utkání zvládla také Olomouc proti Jablonci (3:0).

"Ševci" čekají už 22 ligových zápasů na venkovní vítězství, ačkoliv v Ďolíčku vedli po gólech střídajícího Martina Filla z 30. a Vachtanga Čanturišviliho z 36. minuty o dvě branky. "Klokani" ale srovnali zásluhou tref Antonína Křapky a Lukáše Hůlky z 55. a 67. minuty. Obrat dokonal devátou ligovou trefou v ročníku v 86. minutě Roman Květ.

Bohemians bodovali naplno po třech zápasech a posunuli se na páté místo neúplné tabulky. Zlín neuspěl proti dnešnímu soupeři v lize podeváté v řadě a zůstává předposlední, v nejvyšší soutěži navíc potřetí za sebou prohrál.

"O poločase v kabině ode mě hráči neslyšeli hezké věci. Ani jsem nemluvil o obratu, chtěli jsme se hlavně vrátit do zápasu. Zdůraznil jsem, že můžeme prohrát, ale že to musí být diametrálně odlišný výkon. Tým ukázal, že má sílu. Do budoucna nás to může posunout víc, než kdybychom vyhráli jednoznačně," řekl na tiskové konferenci trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

Ve zlínské základní sestavě poprvé chyběl kvůli zdravotním problémům gambijský útočník Jawo, jehož na hrotu zastoupil Silný. Nejlepší střelec týmu nešel do hry ani ve 20. minutě, kdy musel Silný kvůli zranění vystřídat a jeho místo zaujal Fillo.

V úvodu utkání ale měla práci především zlínská defenziva. Bohemians si vypracovali v první čtvrthodině velký tlak a po sérii rohů se dostali k několika nadějným zakončením, Rakovan ale musel zasáhnout pouze proti přízemní střele Květa.

Hosté naopak udeřili z první vážnější akce. Čanturišvili našel před bránou osamoceného Filla a zkušený univerzál uklidil míč hlavou pohodlně do sítě. Trojnásobný reprezentant se v lize trefil poprvé od 14. srpna loňského roku a zápasu s Karvinou.

O šest minut později navíc zachyboval brankář Bačkovský, kterému Čanturišviliho nepříliš razantní technický pokus propadl mezi rukama do brány. Rovněž gruzínský fotbalista zaznamenal premiérový zásah v ligovém ročníku a stylově oslavil 100. start v české lize.

"Půl hodiny jsme hráli zhruba tak, jak jsme si představovali. Poločas jsme ale dohrávali v křeči, těch 15 minut bylo tristních. Takhle už mě mužstvo dlouho nenaštvalo, pět šest hráčů bylo na střídání," zlobil se Veselý.

Domácí kouč poslal do druhé půle na hrot druhého útočníka Puškáče a "Klokani" brzy vytěžili z nátlakové hry kontaktní gól. Prekopův vysoký centr si našel v pokutovém území Křapka a hlavou dal svůj čtvrtý gól v ligové sezoně.

Tlak vršovického celku byl vyjádřen i počtem 14 rohových kopů. Právě po jednom z nich srovnal v 67. minutě premiérovým zásahem v ročníku nejvyšší soutěže další stoper Hůlka.

"Myslím si, že pískání rozhodčích nebylo konzistentní, co se týká posuzování některých drobných faulů a situací. Tím se nechci vymlouvat, ale standardky jsou silná zbraň Bohemky, tím se dostávali do tlaku. Umocní to ještě dlouhé auty, všechno letí do šestnáctky a jsou z toho závary," uvedl zlínský kouč Jan Jelínek.

Velký obrat domácích dokonal v závěru nejlepší střelec týmu Květ, jenž za pokutovým územím zpracoval propadlý míč a technickou střelou ho poslal přesně k tyči. Čtyřiadvacetiletý záložník se trefil ve třetím kole po sobě a na druhém místě tabulky střelců dotáhl slávistu Tecla.

Z poslední akce utkání mohl ještě zařídit hostům bod Janetzký, Bačkovský byl ale u levé tyče včas. Vršovický celek vyhrál doma v lize po sedmi zápasech, v roli hostujícího celku tam ale mezitím porazil Pardubice.

"Je to obrovské zklamání, ztratili jsme dobře rozehraný zápas. Bohemka nás převalila silou a maximálně využila domácí prostředí. To, co tady předvedli diváci, bych si přál u nás také," konstatoval Jelínek.

Oslabený Jablonec

Olomouc zvítězila nad Jabloncem 3:0. V první půli otevřel skóre Pavel Zifčák, ve 39. minutě byl vyloučen hostující útočník Václav Sejk. Sigma využila početní převahu po přestávce brankami Jiřího Spáčila a Mojmíra Chytila z penalty.

Hanáci vyhráli třetí domácí ligový duel v řadě a v neúplné tabulce poskočili na šesté místo. Severočeši prohráli čtvrté z posledních pěti kol a klesli na dvanácté příčku.

Olomouci chyběl na lavičce nemocný trenér Václav Jílek, který si tak na odkoučovaný 150. zápas v lize musí počkat. Poprvé v kariéře se role hlavního trenéra ujal jeho dlouholetý asistent Jiří Saňák. "Byl jsem dost nervózní, s Vencou jsem byl ve spojení, ale hodně mi pomohl tým a hlavně kluci na trávníku," řekl na tiskové komferenci Saňák.

Sigma začala velmi aktivně, dobrým pohybem a kombinační hrou si vynutila převahu a s nimi i šance. V 10. minutě orazítkoval Navrátil hlavou břevno. V 17. minutě hlavičkoval Růsek ve slibné pozici o kousek vedle, podobně dopadla i Chvátalova střela.

Domácí svoji převahu zúročili rychlou kombinací. Od Chytila přes Růska se míč dostal k Zifčákovi, který z 10 metrů dal svůj druhý gól v ligové sezoně.

Jablonec se dopředu příliš neprosadil, pár rohů i brejků efekt nepřineslo. Navíc byl ve 39. minutě za faul rovnou vyloučen Sejk. "Byla to hrubá nedisciplinovanost hráče, zásadně to ovlivnilo utkání," zlobil se trenér hostí David Horejš.

Hanáci dominovali i po změně stran a dočkali se navýšení vedení. Spáčil se vydal s míčem od poloviny hřiště až na hranici pokutového území, zamířil k tyči a radoval se z prvního ligového gólu v kariéře. "Napřed jsem hledal Mojmu Chytila, ale neviděl jsem ho. Přemýšlel jsem, co s balonem, a nakonec jsem se rozhodl vystřelit a spadlo to tam," prohlásil Spáčil.

Až s dvoubrankovým mankem začali hosté více útočit. Do střelecké šance se dostal Cools, ale přestřelil.

Olomoučtí však žádné komplikace nepřipustili a své zasloužené vítězství korunovali v 72. minutě. Kondův kontakt s Benešem posoudil sudí Radina jako penaltový. Pokutový kop proměnil Chytil, který se trefil pošesté v ročníku nejvyšší soutěže.

Sigma porazila Severočechy v domácím prostředí v lize podruhé za sebou. Jablonečtí venku v lize prohráli čtyři z posledních pěti duelů a získali tam jen pět z celkových 16 bodů.

Změna na lavičce zabrala

Fotbalisté Českých Budějovice po pondělní trenérské změně nad nováčkem z Brna 3:2. Domácí poslal v závěru úvodního dějství do vedení Lukáš Havel, ihned po změně stran srovnal Michal Ševčík. Poté si dal vlastní gól hostující obránce Jan Hlavica a na 3:1 pro Dynamo zvýšil Jakub Hora z penalty. Konečné skóre stanovil Jiří Texl.

Jihočeši doma vyhráli poprvé v sezoně nejvyšší soutěže, předtím tam osmkrát po sobě neuspěli. Díky tomu se posunuli na deváté místo neúplné tabulky. Zbrojovka prohrála po dvou vítězných kolech a klesla na sedmou příčku. K dobru má však odložený duel s Plzní, který na stadionu obhájce titulu a aktuálního lídra soutěže sehraje ve středu.

Dynamo nastoupilo do utkání pod vedením Jiřího Lercha a Jiřího Kladrubského, kteří nahradili v pondělí odvolaného kouče Jozefa Webera.

Oba týmy se prakticky po celý první poločas hledaly a nabídly pramálo akcí. Ráz utkání se zásadně změnil v nastavení první půle. Po centru Martina Sladkého si v pokutovém území našel míč obránce Lukáš Havel a hlavou otevřel skóre. V ligové sezoně se zapsal mezi střelce potřetí.

Brno se však nepoložilo a hned v úvodu druhé části srovnalo. Kousek za hranicí pokutového území si zpracoval míč Ševčík a střelou levačkou překonal brankáře Janáčka. Dvacetiletý záložník vstřelil už sedmý gól v ročníku nejvyšší soutěže.

České Budějovice sice zásah na chvíli paralyzoval, ale po pár minutách se probraly a otočily vývoj zápasu ve svůj prospěch. Pomohl jim k tomu obránce Brna Hlavica, který si v 59. minutě nohou srazil do vlastní branky centr Hory. Zbrojovka o osm minut později také skórovala, ale zásah nejlepšího kanonýra ligové sezony Řezníčka neplatil kvůli ofsajdu.

Jihočeši navíc devět minut před koncem náskok navýšili. Opět u toho byl Hlavica, jenž tentokrát v pokutovém území trefil rukou do obličeje Havla a sudí nařídil penaltu. Z ní přidal třetí gól domácích a svůj první v ligovém ročníku Hora.

Dynamo si však v závěru situaci zkomplikovalo, když v 85. minutě hlavou snížil Texl. Rovněž on zaznamenal premiérový zásah v sezoně nejvyšší soutěže.

Následně mohl opět navýšit náskok Českých Budějovic střídající Penner, ale jeho pokus skončil na břevně. V nastaveném čase ale zase mohlo zachránit remízu Brno, jenže bývalý hráč Jihočechů Řezníček po skrumáži neuspěl a poslal míč nad břevno.

Hostující tým v posledních šesti vzájemných zápasech v lize nezvítězil a počtvrté za sebou prohrál.

Dynamo České Budějovice - Zbrojovka Brno 3:2 (1:0)

Branka: 45.+2 Havel, 59. vlastní Hlavica, 81. Hora z pen. - 47. Ševčík, 85. Texl. Rozhodčí: Nehasil - Machač, Šimáček - Petřík (video). ŽK: Hlavica, Blecha (oba Brno). Diváci: 2475.

Č. Budějovice: Janáček - Sladký, Havel, Králik, Skovajsa - Čmelík, Čavoš, Hora, Hellebrand (90.+3 Broukal), Mršič (75. Penner) - Zajíc. Trenér: Lerch.

Brno: Berkovec - Hrabina, Hlavica (83. Blecha), Šural, Granečný - Texl, Souček (68. Falta) - Alli (68. Pachlopník), Ševčík, Hladík (68. Rogožan) - Řezníček. Trenér: Dostálek.

Bohemians Praha 1905 - Trinity Zlín 3:2 (0:2)

Branky: 55. Křapka, 67. Hůlka, 86. Květ - 30. Fillo, 36. Čanturišvili. Rozhodčí: Szikszay - Váňa, Volf - Kocourek (video). ŽK: Květ - Janetzký, Reiter, Procházka, Rakovan, Fantiš. Diváci: 4671.

Bohemians: Bačkovský - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál (61. Beran), Jindřišek, Květ (90.+5 Krch), Kovařík (46. Puškáč) - Hronek, Prekop (85. Nový) - Drchal (85. Mužík). Trenér: Veselý.

Zlín: Rakovan - Kolář, Simerský, Procházka - Reiter, Janetzký, Hlinka, Čanturišvili - Vukadinovič (69. Jawo), Silný (20. Fillo), Bartošák (68. Fantiš). Trenér: Jelínek.

Sigma Olomouc - FK Jablonec 3:0 (1:0)

Branky: 32. Zifčák, 54. Spáčil, 72. Chytil z pen. Rozhodčí: Radina - Vodrážka, Slavíček - Zelinka (video). ŽK: Zifčák, Matoušek - Jovovič, Konda. ČK: 39. Sejk (Jablonec). Diváci: 2115.

Olomouc: Trefil - Chvátal, Beneš, Vraštil, Zmrzlý (89. Sláma) - Breite, Spáčil (89. Sedlák) - Navrátil (77. Vodháněl), Růsek (77. Zorvan), Zifčák (70. Matoušek) - Chytil. Trenér: Saňák.

Jablonec: Hanuš - Cools, Heidenreich (62. Konda), Akpudje - Šulc, Kratochvíl, Houska (62. Považanec), Polidar (8. Surzyn) - Jovovič (62. Malínský) - Chramosta (77. Černák), Sejk. Trenér: Horejš.