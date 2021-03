Moravcův poslední závod se změnil v boj o dokončení. Charvátová vyhořela na střelnici

Biatlonista Ondřej Moravec se rozloučil s kariérou na Světovém poháru v Novém Městě sedmnáctým místem v závodě smíšených dvojic s Lucií Charvátovou. Smíšená štafeta ve složení Jessica Jislová, Markéta Davidová, Mikuláš Karlík a Michal Krčmář byla jedenáctá.

Závod dvojic vyhráli Švédové Linn Perssonová, Sebastian Samuelsson.

Šestatřicetiletý mnohonásobný medailista z velkých světových akcí Moravec se musel obávat, jestli svůj poslední závod dokončí. Charvátová totiž na prvním úseku netrefila z osmi ran žádný terč vestoje a musela na pět trestných kol. Další trestné kolo pak přidal Moravec vleže a Charvátová při stojce na svém druhém úseku.

Své poslední tři položky na vrcholné scéně Moravec odstřílel čistě. Češi se v závodě udrželi, i když se čelo přibližovalo a hrozilo dojetí o kolo a stažení ze závodu. V závěrečném kole si Moravec zazávodil i na trati. V posledním stoupání předjel Slováka Tomáše Hasillu a posunul se na 17. místo ze 23 štafet, které závod dokončily. V cíli ho přivítali manželka Veronika, děti Rozálie a Ondřej i rodiče.

O vítězství Švédů rozhodl v cílové rovince Samuelsson, který předstihl Nora Sturlu Holma Laegreida. Výborná střelba dostala na třetí místo Američany Susan Dunkleeovou a Seana Dohertyho.

Dojatý Krčmář nebyl schopný závodit

V dopolední smíšené štafetě obsadili Češi jedenácté místo. Kvarteto Jessica Jislová, Markéta Davidová, Mikuláš Karlík a Michal Krčmář zopakovalo umístění ze světového šampionátu. Závod Světového poháru na Vysočině s velkou převahou ovládli mistři světa z Norska.

Češi doplatili na špatnou střelbu. Nikdo nepředvedl čistou položku, spotřebovali celkem sedmnáct náhradních nábojů. Nejlépe si vedla Davidová, která se třemi dobitími posunula štafetu ze šestnáctého místa na sedmou příčku. "Nejelo se mi tak špatně, jak jsem si myslela," řekla Davidová.

Debutant Karlík přijel na první položku jako šestý, ale pak musel na trestné kolo a Češi se znovu propadli. "Mrzí mě to trestné kolo vleže. Strávil jsem tam strašnýho času a stejně jsem to nedokázal dobít. Úplně nevím, kde rány byly. Cvakal jsem na začátku proti větru, pak se ustálil, tak jsem to vracel a možná to byla chyba. Možná to vůbec nebylo větrem. Těžko říct. Ležka se nepovedla a doufám, že to někdy budu mít šanci vylepšit," řekl Karlík.

Na střelnici se nedařilo ani finišmanovi Krčmářovi. "Nebylo to podmínkami, emotivně jsem nebyl připravený závodit," řekl se slzami v očích dojatý z konce kariéry Ondřeje Moravce. I proto Krčmář projížděl cílem s vlajkou, na níž byl pozdrav od fanoušků z Letohradu "Ondro, děkujeme!".

Na vítězné Nory Česko ztratilo přes čtyři minuty a ani ve třetí smíšené štafetě této sezony neproniklo do nejlepší desítky.

Norsko naopak dobíjelo jen čtyřikrát a hned po prvním úseku vítězky SP Tiril Eckhoffové se jasně dostalo do čela. Marte Olsbuová Röiselandová a bratři Tarjei a Johannes Thingnes Böovi žádné komplikace nepřipustili. Norové vyhráli o více než minutu před Itálií.

Třetí bylo Švédsko, i když celý jeho trenérský tým skončil po pozitivním testu jednoho z koučů v karanténě. Na střelnici tak museli zaskakovat závodníci, kteří se dnes nedostali do nominace.

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě (Žďársko):

Smíšená štafeta (4×6 km):

1. Norsko (Eckhoffová, Röiselandová, T. Bö, J. T. Bö) 1:01:24,1 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Itálie (Vittozziová, Wiererová, Windisch, Hofer) -1:08,7 (0+10), 3. Švédsko (E. Öbergová, Magnussonová, Nelin, Ponsiluoma) -1:22,7 (0+10), 4. Francie -1:42,3 (1+9), 5. Ukrajina -2:16,5 (1+10), 6. USA -2:26,4 (0+7), …11. ČR (Jislová, Davidová, Karlík, Krčmář) -4:10,3 (1+17).

Štafeta smíšených dvojic:

1. Perssonová, Samuelsson (Švéd.) 37:41,4 (0+7), 2. Tandrevoldová, Laegreid (Nor.) -1,5 (0+6), 3. Dunkleeová, Doherty (USA) -26,1 (0+7), 4. Hauserová, Eder (Rak.) -40,8 (0+9), 5. Kuklinová, Jelisejev (Rus.) -1:10,8 (0+7), 6. Simonová, Guigonnat (Fr.) -1:19,3 (2+14), …17. Charvátová, Moravec (ČR) -3:45,5 (7+11).

Konečné pořadí smíšených štafet (po 6 závodech): 1. Norsko 228, 2. Francie 211, 3. Švédsko 210, …14. ČR 112.