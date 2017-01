Rozjíždí se bitva o glóbus. Dahlmeierová je dominantní, Koukalové ale může pomoci nezájem

před 1 hodinou

Lednový nahuštěný program se třemi zastávkami Světového poháru může výrazně zamíchat kartami v boji o křišťálové glóby. Největší biatlonové bitvy přicházejí.

Praha – Sama obhajobu velkého křišťálového glóbu neřeší. Stejně tak reprezentační trenéři. Celkové vítězství ve Světovém poháru letos rozhodně není pro Gabrielu Koukalovou prioritou.

Už před sezonou jasně deklarovala, že ji zisk ceněné trofeje nezajímá tolik jako minulý rok. A po fantastickém předvánočním dostaveníčku v Novém Městě na Moravě své stanovisko zopakovala a zdůraznila.

Koukalová je před zastávkou v Oberhofu na třetím místě pořadí za Němkou Laurou Dahlmeierovou a Finkou Kaisou Mäkäräinenovou. Zůstává v závětří, v klidu. A nezájem jí paradoxně může pomoci.

Rozhodně větší tlak totiž leží na ramenou dvou jmenovaných hvězd. Především Dahlmeierová, která sezonu odstartovala fenomenálním způsobem, se na první velký glóbus kariéry obrazně řečeno třese.

Matouš: Dahlmeierová je letos dominantní

Dost možná už začíná i taktizovat. V Německu před vlastními fanoušky totiž vynechá sprint a tedy i následnou stíhačku. Startovat bude jen v nedělním klání s hromadným startem. Dobře ví, že ušetřené síly se mohou v namačkaném lednovém programu hodit. A rovněž nezapomíná na to, že dva nejhorší výsledky se v závěru seriálu závodnicím jako tradičně tak jako tak škrtají.

"Po Oberhofu se možná propadne, ale pak nakonec po škrtech to může vypadat úplně jinak. Asi si to umí spočítat. Může to být matoucí, ale ty dva závody jí nakonec nemusí chybět," řekl deníku Aktuálně.cz šéf klubu SKP Kornspitz Jablonec Jan Matouš.

I podle něj je třiadvacetiletá Němka hlavní kandidátkou na letošní biatlonový trůn. "Laura od začátku sezony dominuje, nedává soupeřkám moc šancí, prakticky neustále je na stupních vítězek," všiml si Matouš.

Přesto nechce brát Gabriele Koukalové šance na obhajobu. "Gábina šanci určitě má, jezdí velmi dobře, je třetí. Za to ji musíme ocenit, je to velký výsledek. Vyhrát glóbus, to není opravdu jednoduché zopakovat. A je dobře, že se na to nesoustředí," dodal bronzový medailista ze světového šampionátu v Lake Placid v roce 1987.

Fourcade? Je jako z jiné planety

Koukalová by podle něj musela prakticky v každém závodě atakovat pódiové umístění, aby Dahlmeierovou ohrozila. Pokud tedy německé biatlonistce nedojde v průběhu další části sezony šťáva. "Ona nastoupila úžasně, chytila fazónu. To ale nemusí trvat věčně. Počkáme si a uvidíme, jestli zaváhá," uvedl.

Zatímco v ženské části Světového poháru je vše otevřené, v té mužské se o držiteli křišťálového glóbu už prakticky nemá cenu bavit. Francouz Martin Fourcade by se musel zranit nebo fatálně vyhořet ve všech zbývajících závodech, aby o svůj luxusní náskok přišel.

"On je z jiné planety. Je neuvěřitelné, co předvádí. Když jsem ho sledoval v Novém Městě, jak jede celou dobu naplno a v závěrečném kole ještě zrychlí tak, že první stometrový kopec doslova vyskáče nahoru, tak to nepotřebuje žádný komentář," ocenil Matouš osmadvacetiletou živoucí legendu.

Fourcade pravděpodobně získá velkou trofej už šestý rok za sebou. "Ostatní opravdu nemají moc šancí. Fourcade je jinde a porážet ho pravidelně, to je opravdový oříšek. On má talent od boha a k tomu ještě extrémně tvrdě trénuje," dodal biatlonový expert.

