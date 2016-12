"Paviání zadek" jako trest za neaktivitu. Zraněná Koukalová se připomněla fanouškům

Dnešní provar na střelnici a pád ve sjezdu na exhibici v Schalke beru jako trest za to, ze jsem Vám od NMNM nic nenapsala a ani nepopřála hezké svátky. Taky mě mrzí, že jsem to pokazila Bouškovi 😢 Teď jen doufám, že z toho pádu nebude nic horšího než paviání zadek, protože to co je schované pod ledem vypadá podstatně hůř 😢 Máte lepší den? 🙄