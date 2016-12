Koukalová běhá i na Štědrý den, Charvátová by si přála zhubnout

před 4 hodinami

České biatlonistky tráví Vánoce různě. Gabriela Koukalová kupříkladu vyznává tradiční svátky v kruhu rodinném. Eva Puskarčíková i během volna lehce trénuje. Lucie Charvátová se zase vyhýbá novoročním předsevzetím, i když by si přála zhubnout.

Praha - Vzácného času s rodinami si užívají biatlonistky o vánočních svátcích. Přesto se většina z nich snaží hýbat, už v pondělí je čeká společný trénink v Jablonci nad Nisou a vítězka Světového poháru Gabriela Koukalová ještě před koncem roku absolvuje exhibici v Německu.

Koukalová má ráda tradiční Vánoce. "Aspoň na svátky by se měla sejít rodina," řekla biatlonová hvězda, která se domů přes zimu vůbec nedostane. "Až po konci sezony, a jestli pak pojedeme na dovolenou, tak až koncem dubna," řekla.

Koukalová pochází z rodiny s náboženskou tradici a na Vánoce i Velikonoce dodržují všechny zvyky. "Přijede brácha, on je farář v Čestlicích, a dá večeru náboj. Všichni se pomodlíme a dáváme si oplatky s medem," řekla sedmadvacetiletá Koukalová a o své víře dodala: "V něco věřím, akorát nevím, jestli to nazývat bohem. Věřím, že vyšší moc existuje. Spíš ale věřím v karmu, že by se člověk měl chovat čestně a za přestupky každý jednou zaplatí. Podle toho se řídím."

Všechny reprezentantky Koukalová, Veronika Vítková, Eva Puskarčíková i Lucie Charvátová o svátcích nezahálejí. Chodí se lehce proběhnout. "Musím se udržovat, abych úplně nezatuhla," řekla Puskarčíková a Koukalová dodala: "Jakmile se dva dny nehýbu, začíná mi to chybět. Je dobrý si každý den vyčistit hlavu."

Od pondělí bude biatlonová reprezentace trénovat společně. "Až do odjezdu do Oberhofu," připomněla Vítková další díl Světového poháru, který v německém středisku odstartuje 5. ledna. Vítková se ještě předtím šla projet na tratích v Jizerských horách. "Bylo nádherně a každou chvilku mě někdo zdravil a přál štěstí."

Koukalová si zazávodí ještě před koncem roku. V Gelsenkirchenu na stadionu fotbalistů Schalke se 28. prosince s Michalem Šlesingrem zúčastní exhibice smíšených párů. "Vážím si pozvání, protože je to velmi prestižní sportovní událost. A s Bouškem (Šlesingrem) to bude to vtipné. On je takový docela střelec, je s ním hrozná legrace a v týmu je to takový můj hit parťák," smála se Koukalová.

I příchod roku 2017 je pro biatlonistky jiný než pro zbytek populace. "Vzhledem k tomu, že trénuju, tak nemám čas na záliby, které dělají ostatní," řekla Koukalová.

Předsevzetí si biatlonistky převážně nedávají. "To nedělám," shodly se Puskarčíková s Vítkovou. "Já taky ne, protože to by dlouho nevydrželo. Měla bych se trefovat a zhubnout, ale to je spíš takový cíl," rozesmála se Charvátová.

autor: ČTK | před 4 hodinami