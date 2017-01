Koukalová vzpomíná na životní triumf v Novém Městě každý den. Zchladil ji až pád na zadek

před 1 hodinou

Česká biatlonistka Gabriela Koukalová nemůže zapomenout na vítěznou prosincovou pohádku v Novém Městě. Mezi svátky ji ale dobrou náladu pokazil pád v exhibici v německém Schalke, kde se jí ale ani moc nedařilo. Má za sebou ale úspěšný, i když náročný rok.

Praha – K Vánocům patří neodmyslitelně pohádky. Tu svou si ale biatlonistka Gabriela Koukalová prožila už týden před svátky, když před domácími fanoušky v Novém Městě vyhrála závod s hromadným startem.

Na emotivní triumf před třicetitisícovými tribunami vzpomíná doteď. Náladu jí trochu zkazila jen vánoční exhibice v Schalke, kde se jí nepovedla střelba a ještě upadla tak, že si pořádně pohmoždila zadnici.

Ve Vysočina Aréně to byl pravý vrchol její kariéry a pocity z cílové rovinky, kde měla před Laurou Dahlmeirovou už dostatečný náskok, si neustále připomíná. "Na nejhezčí moment kariéry se těžko zapomene, myslím na to každý den. Až bylo člověku líto, že už závody v Novém Městě končí," přiznala už před Vánoci na vyhlášení Sportovce roku Koukalová.

A tak není divu, že ještě čtyři dny po konci třetí zastávky Světového poháru trávila v Novém Městě. "Je to tam parádní, vždycky tam jezdím jako domů, hezky se tam o nás starají. Proto jsem se rozhodla zůstat a trénovat až do čtvrtka, ráda jsem vzpomínala na tu atmosféru s diváky. Ale bez nich to bylo divné, jako bych přišla o sluch," žertovala česká biatlonová jednička.

Vánoce trávila v Rakousku, aby byla dál od davů lidí a zároveň mohla pořád trénovat. Středeční exhibice v německém Schalke se jí ovšem moc nepovedla. Na střelnici často chybovala a na trati tvrdě upadla a narazila si sedací partie. V závodě smíšených dvojic se tak museli s Michalem Šlesingrem spokojit až se sedmým místem.

"Teď jen doufám, že z toho pádu nebude nic horšího než paviání zadek, protože to, co je schované pod ledem, vypadá podstatně hůř," napsala na svém Facebooku Koukalová s tím, že "paviání zadek" bere jako trest za to, že fanouškům na sociální síti ani nepopřála hezké svátky.

Uplynulý rok pro ni byl určitě úspěšný. Na poli sportovním získala křišťálový glóbus pro vítězku Světového poháru, v osobním životě ji zase čekala svatba a změna jednoho písmenka v příjmení.

"Byl to hlavně náročný rok. Spolupráce s novými partnery, není jednoduché to kloubit s biatlonem dohromady, ale snad už jsem se poučila z předchozích sezon. Z hlediska tréninku tak náročný nebyl, protože jsem toho ze zdravotních důvodů nemohla tolik absolvovat. Proto ani pořádně nevím, co očekávat od této sezony. Je to se mnou trochu jako na houpačce," uznává sama.

Přitom přehršel tréninkových dávek zjevně nepotřebuje. "Trenéři říkají, že ten, kdo je nejdéle na tréninku, vyhraje, ale to bych nemohla vyhrát svěťák. Já na trénink přicházím poslední a první odcházím," vtipkuje na svůj účet Koukalová.

Tento týden čeká českou šampionku první letošní zastávka v Oberhofu, kde je stejně jako v Novém Městě na programu sprint, stíhačka a závod s hromadným startem. Aktuálně třetí žena v pořadí letošní sezony má velkou šanci se přiblížit prvnímu místu, první dva závody totiž vynechá aktuální držitelka žlutého dresu Laura Dahlmeierová, která prý potřebuje ušetřit síly.

