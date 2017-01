Biatlonová královna Domračevová se vrací. K dalším úspěchům ji motivuje manžel Björndalen

před 6 minutami

Gabriele Koukalové a celému českému ženskému biatlonovému týmu přibude od tohoto týdne, kdy pokračuje Světový pohár v Oberhofu, velká soupeřka. Do seriálu závodů se totiž vrací Běloruska Darja Domračevová. Odpočinula si po prodělané mononukleóze, stihla se vdát, porodit dceru a teď chce i ve třiceti letech sbírat úspěchy jako její manžel Ole Einar Björndalen.

Oberhof – Má tři zlata z olympiády, další dvě z mistrovství světa, k tomu velký křišťálový glóbus za vítězství ve Světovém poháru. Přesto má běloruská biatlonistka Darja Domračevová dostatek motivace k tomu, aby tři měsíce po narození dcery Xenie opět hodila malorážku na záda a rozjela se do dalších závodů.

Po sezoně na jaře 2015 cítila, že jí dochází šťáva. Sice se mohla těšit z celkového vítězství v seriálu, ale neměla sílu na další kolotoč tréninků. Lékaři brzy zjistili proč; diagnostikovali jí totiž mononukleózu a biatlonová královna světu oznámila, že si dá od závodů rok pauzu.

"Tělo nejde obelhat. Potřebovalo celkovou regeneraci, proto pro mě byla pauza moc důležitá. Navíc jsem se mohla celkově zamyslet nad svým životem a trochu si utřídit myšlenky a priority," uvedla na svém webu Domračevová.

A to se zjevně povedlo skvěle. Loni na jaře totiž předstoupila před novináře norská biatlonová legenda Ole Einar Björndalen a oznámil jim, že už nějaký čas s Běloruskou chodí a v říjnu spolu dokonce očekávají potomka.

"Náš život má hodně stran a úhlů a je důležité, kdy dosáhneme těch nejdůležitějších cílů. Třicet let je ideální věk na to mít dítě, je to velmi vítaná událost v mém životě a není třeba dodávat, že ta momentálně pro mě nejdůležitější," prohlásila biatlonistka.

Vítaných událostí bylo víc. V červenci vztah s norským biatlonistou pečetila sňatkem. Logicky tak odložila start do další sezony, ale ani během těhotenství nevynechávala trénink tak, aby se po porodu mohla vrátit co možná nejdříve. "Ale samozřejmě s ohledem k mému zdravotnímu stavu a pod dohledem lékařů. Chtěla bych být v lednu zpátky, ani neumím říct, jak moc mi biatlon chybí," napsala na své stránky.

dadofun : Such a nice day :) Такой приятный день :)

Své předsevzetí dodržela. Dceru Xenii převedla na svět 1. října a pár týdnů nato připíchla na Instagram fotku, kde trénuje na kolečkových lyžích, s popiskem "krok za krokem zpátky v práci".

Nyní je tu začátek ledna a její trenérský tým oficiálně potvrdil, že se tento týden v Oberhofu běloruská královna vrátí do kolotoče Světového poháru. Motivaci rozhodně má, pomáhá jí v tom její dvaačtyřicetiletý manžel.

Vzorem může být i Dorinová-Habertová

"Jeho úspěchy v rámci Světového poháru i jeho vystoupení na posledním mistrovství světa v Oslu jsou příkladem vítězství muže nad okolnostmi a překážkami, které mu život klade do cesty. Spousta lidí by ho odepsala už před několika lety. Pro mě je to motivace a důkaz, že nic není nemožné," okomentovala manželův dvojnásobný stříbrný vavřín z MS.

Sama by teď ráda potvrdila něco podobného. A inspirací jí může být například Francouzka Marie Dorinová-Habertová, která se před dvěma lety také pár měsíců od porodu vrátila do Světového poháru a ještě v téže sezoně se stala dvojnásobnou mistryní světa. To, jak loni do poslední chvíle proháněla v žebříčku Gabrielu Koukalovou, asi netřeba do detailu připomínat.

Do závodů se tak vrací stále hladová šampionka, skvělá běžkyně i střelkyně, která určitě ještě neřekla poslední slovo. Žene ji stejný cíl jako jejího muže, do příštího roku vyladit formu na olympijské hry v Pchjongčchangu a tam nejspíš společně napsat poslední kapitolu kariéry.

dadofun : Family evening walking... sweet sleeping for Xenia on a fresh air...Семейная вечерняя прогулка... сладкий Ксюшин сон на свежем воздухе... #beactive #fresh #freshairfreshminds

autor: Miroslav Harnoch | před 6 minutami