Davidová po skvělém výkonu posunula českou štafetu na sedmé místo

O kybernetickou obranu Česka se zřejmě bude starat Vojenské zpravodajství, tedy armádní tajná služba. Vojenští zpravodajci také získají právo ke kybernetickému protiútoku. Počítá s tím vládní novela, kterou Senát pravděpodobně schválí příští týden beze změn. Doporučily mu to jeho výbory pro obranu a ústavně-právní.

Firmám a úřadům v USA a v Evropě včetně ČR i dalších zemích nyní hrozí hackerské útoky, které využívají zranitelnosti produktu Microsoft Exchange Server. Firma sice vydala opravy svého softwaru, které mají zranitelnosti jejích programů napravit, ne všichni uživatelé si je ale navzdory naléhání instalují. Neaktualizované systémy tak zůstávají nadále napadnutelné.

Vojenské zpravodajství by mělo podle uvedené novely vyhledávat v kybernetickém prostoru jevy, které svědčí o kybernetickém útoku proti Česku. Spolupracovat by na tom mělo s dalšími státními orgány a institucemi. Od dalších ministerstev by mohlo požadovat podklady. Úkolem armádních zpravodajců bude hrozbu vyhodnotit a rozhodnout, který ze státních orgánů by měl proti ní zasáhnout, zakročit by mohlo i samo. V krajním případě by mohlo zvolit i aktivní zásah.