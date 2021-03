Sprint biatlonistů skončil domácí ostudou. Z Čechů byl nejlepší Krčmář na 39. místě

Českým biatlonistům se dnešní sprint Světového poháru v Novém Městě na Moravě nevydařil. Nejlepší umístění vybojoval Michal Krčmář, který se dvěma trestnými okruhy obsadil 39. místo a jako jediný z Čechů bodoval.

V 29 letech vybojoval první vítězství v elitním seriálu Francouz Simon Desthieux, který vyhrál s náskokem 2,4 sekundy před Švédem Sebastianem Samuelssonem. O další dvě vteřiny zpět skončil třetí rovněž čistě střílející Němec Arnd Peiffer.

Krčmář musel na jedno trestné kolo po střelbě vleže a dalších sto padesát metrů navíc jel i po stojce. "Rozhodla střelnice. Dát jedna plus jedna ve sprintu je moc, pokud chcete jet o desítku. Tam je hlavní příčina," řekl český biatlonista.

Zatímco přední biatlonisté si vybrali čísla na začátku startovního pole, Krčmář jel až s jednadevadesátkou. Češi podle znalosti podmínek na Vysočině doufali, že se trať zrychlí, což se nakonec nestalo. "

Teplo přes den nebylo až zdaleka takové, jak jsme očekávali, aby ta vysoká čísla k něčemu pomohla. Ale rozhodně by to nemělo být v negativnu. Akorát jsem si musel na start počkat," uvedl Krčmář.

Mezi muži si postup do nedělní stíhačky vedle Krčmáře zajistili Jakub Štvrtecký, který doběhl na 45. místě, a Ondřej Moravec, jenž byl o dvě příčky za ním. Oba minuli rovněž dva terče. "Stíhačka bude pestrá. Jako vždycky budou nuly posouvat. Jsem rád, že jsem to nezkazil natolik, abych nejel," řekl Krčmář.

Adam Václavík skončil se čtyřmi trestnými koly osmdesátý, Milan Žemlička byl se třemi chybami na 88. místě.

Závody SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě - sprinty:

Muži (10 km): 1. Desthieux (Fr.) 22:58,0 min. (0 trest. okruhů), 2. Samuelsson (Švéd.) -2,4 (0), 3. Peiffer (Něm.) -4,4 (0), 4. Laegreid -10,4 (1), 5. T. Bö (oba Nor.) -10,6 (1), 6. Doll (Něm.) -14,5 (1), 7. Fillon Maillet -26,9 (2), 8. Jacquelin (oba Fr.) -29,9 (1), 9. Fak (Slovin.) -32,8 (0), 10. Latypov (Rus.) -37,2 (1), …39. Krčmář -1:30,6 (2), 45. Štvrtecký -1:36,8 (2), 47. Moravec -1:41,9 (2), 80. Václavík -2:39,6 (4), 88. Žemlička (všichni ČR) -2:53,6 (3).

Průběžné pořadí SP (po 20 z 26 závodů): 1. J. T. Bö (Nor.) 901, 2. Laegreid 882, 3. Dale (Nor.) 743, 4. Fillon Maillet 714, 5. T. Bö 703, 6. Samuelsson 671, …23. Krčmář 244, 36. Moravec 147, 72. Žemlička 17, 82. Krupčík (ČR) 7, 84. Štvrtecký 6.

Ženy (7,5 km): 1. Eckhoffová (Nor.) 18:48,4 (1 trest. okruh), 2. Džymová (Ukr.) -9,3 (0), 3. Vitozziová (It.) -15,0 (0), 4. Alimbekavová (Běl.) -16,1 (0), 5. Wiererová (It.) -16,3 (1), 6. Tandrevoldová -17,4 (0), 7. Röiselandová (obě Nor.) -18,5 (2), 8. Preussová (Něm.) -25,1 (1), 9. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -28,7 (1), 10. Herrmannová (Něm.) -29,1 (1), …12. Davidová -38,1 (1), 17. Charvátová -45,7 (2), 27. Jislová -1:14,7 (1), 49. Puskarčíková (všechny ČR) -1:50,3 (2).

Průběžné pořadí SP (po 20 z 26 závodů): 1. Eckoffová 863, 2. Röiselandová 959, 3. H. Öbergová (Švéd.) 770, 4. Hauserová (Rak.) 682, 5. Wiererová 679, 6. Preussová 672, …9. Davidová 530, 53. Charvátová 61, 62. Puskarčíková 44, 65. Jislová 35.