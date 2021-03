Sníh biatlonistům zamotal hlavu, štafetu odjeli jen na dvou párech lyží

Nezvykle jen na dvou párech lyží jeli čtyři čeští biatlonisté v pátek štafetu Světového poháru v Novém Městě na Moravě.

Vzhledem k vytrvalému sněžení, které přestalo až krátce před závodem, se na lyžích prostřídali Michal Krčmář s Milanem Žemličkou a Ondřej Moravec s Adamem Václavíkem, jelikož zmíněné páry vyšly v testování ze všech nejlépe.

"Bylo velmi těžké vybrat mázu. Takhle zamotanou hlavu jsme dlouho neměli," řekl šéf servismanů Milan Faltus k podmínkám, které před startem panovaly.

Po dojezdu Krčmáře, který předával na skvělém třetím místě, se tak odehrála zvláštní scéna. Český biatlonista spěšně předával lyže servisnímu týmu, který je běžel do pár metrů vzdáleného kamionu přemazat pro Žemličku na třetí úsek.

"Není to běžné, ale situace k tomu tentokrát vybízela. Mezi lyžemi byl velký rozdíl. Jeden pár byl hodně ustřelený, tak jsme chtěli, aby každý úsek měl to nejlepší, co jde. Snad to stihnout přemazat," doufal Krčmář. Žemlička skutečně dostal krátce před nástupem na stadionu lyže svého parťáka. "Čuměl jsem, když s tím přiběhli na start. To byla pěkná práce, že to stihli za dvacet minut vyměnit," uvedl Žemlička.

Výměně lyží mezi závodníky nahrál fakt, že Krčmář a Žemlička používají stejnou značku a Moravec s finišmanem Václavíkem také.

I Moravec tak po svém nepovedeném druhém úseku rovněž spěchal z cílového prostoru, aby odevzdal lyže servisu. "To jsem ještě neviděl, nezažil, že by se to odjelo na dvou párech. Ale nedivím se, na trati je šest sedm druhů sněhu. Někde je to úplný led, pak prašan, pak to jde do mýdla a na úplně mokrý sníh," popsal.

Žemlička dokonce krátce po startu spadl a jako Moravec mluvil o několika druzích sněhu na trati. "Možná jich bylo devět, ale ani dobré lyže to nemohly spravit, protož napadla strašně ošklivá brzda a vyzouvalo to z bot," řekl Žemlička