Davidové chyběla k elitě jedna přesná trefa, ve sprintu skončila dvanáctá

Biatlonistka Markéta Davidová skončila ve sprintu na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě dvanáctá.

Podeváté v sezoně vyhrála Norka Tiril Eckhoffová. Čtyřnásobná mistryně světa z Pokljuky ovládla pátý sprint v řadě a upevnila si vedení v průběžném pořadí seriálu.

Světová šampionka ve vytrvalostním závodě Davidová minula až poslední desátou ránu. "Poslední nedává jen blbec, jak vždycky říkal (trenér) Jindra Šikola. Jsem blbec, no. Byla to moje chyba. Bylo to zbytečné," zlobila se na sebe Davidová.

V cíli ztratila 38 sekund na Eckhoffovou, která měla rovněž jednu střeleckou chybu. Norská hvězda zvítězila o devět sekund před přesně mířící Ukrajinkou Julií Džymovou, třetí byla Italka Lisa Vittozziová.

Sedmnáctým místem si maximum v sezoně vylepšila Lucie Charvátová. "Budu to hodnotit kladně, předvedla jsem solidní výkon," pochvalovala si loňská bronzová medailistka ve sprintu na MS. Bodovala i Jessica Jislová, která obsadila 27. místo. Do nedělního stíhacího závodu postoupila rovněž 49. Eva Puskarčíková.

Závody SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě - sprinty:

Ženy (7,5 km): 1. Eckhoffová (Nor.) 18:48,4 (1 trest. okruh), 2. Džymová (Ukr.) -9,3 (0), 3. Vitozziová (It.) -15,0 (0), 4. Alimbekavová (Běl.) -16,1 (0), 5. Wiererová (It.) -16,3 (1), 6. Tandrevoldová -17,4 (0), 7. Röiselandová (obě Nor.) -18,5 (2), 8. Preussová (Něm.) -25,1 (1), 9. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -28,7 (1), 10. Herrmannová (Něm.) -29,1 (1), …12. Davidová -38,1 (1), 17. Charvátová -45,7 (2), 27. Jislová -1:14,7 (1), 49. Puskarčíková (všechny ČR) -1:50,3 (2).

Průběžné pořadí SP (po 20 z 26 závodů): 1. Eckoffová 863, 2. Röiselandová 959, 3. H. Öbergová (Švéd.) 770, 4. Hauserová (Rak.) 682, 5. Wiererová 679, 6. Preussová 672, …9. Davidová 530, 53. Charvátová 61, 62. Puskarčíková 44, 65. Jislová 35.

15:40 sprint na 10 km muži.