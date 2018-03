Olympiáda není okresní přebor. Český biatlon se brání kritice na sociálních sítích

před 1 hodinou

Sobotní štafetové nezdary českých biatlonistů ve finském Kontiolahti vyvolaly na sociálních sítích vášnivé třenice mezi fanoušky a reprezentací.

Praha - Finský biatlonový víkend končil optimisticky. Michal Krčmář a Ondřej Moravec se vešli do elitní desítky v prestižním závodu s hromadným startem. Více než tento úspěch ale na sociálních sítích rezonoval špatný výkon české biatlonové reprezentace v sobotních závodech smíšených týmů.

Dvojice Veronika Vítková a Ondřej Moravec skončila přes vysoké ambice až na osmnáctém místě. Klasický mix ve složení Eva Puskarčíková, Jessica Jislová, Michal Krčmář a Adam Václavík rovněž fatálně zklamal a dojel čtrnáctý.

Samotní správci oficiálního kanálu českého biatlonu nazvali nepovedený den v Kontiolahti "černou sobotou". Následná vlna kritiky od fanoušků jim ale přece jen přišla příliš krutá. Proto přišla reakce.

"Milí fanoušci biatlonu, několik našich komentářů k některým vašim komentářům," zahájil Český biatlon svůj příspěvek. Správce profilu, dost možná i samotné biatlonisty, nejvíce nadzdvihly kritické věty typu: "Olympijské medaile byla náhoda."

Příspěvek proto pokračoval argumenty proti tomuto tvrzení.

"Olympiáda není okresní přebor, kam přijdete v neděli po třech pivech a zavěsíte tři fíky, ti nejlepší se na ni připravují roky a uspějí pouze ti, kteří to mají natrénované "v nohách a hlavě". Takové komentáře jsou s prominutím pěkná prasárna, ne vůči českému biatlonu, ale vůči sportovcům, kteří tomu obětovali tisíce hodin těžko představitelné dřiny," objevilo se v komentářích.

Vášně probudily i názory některých fanoušků, kteří právě probíhající sezonu označili za nepovedenou.

"Pokud někdo označuje sezonu, ve které se podařilo vybojovat dvě olympijské medaile za "zpackanou", tak zřejmě nebude takový odborník, za jakého se považuje," reagoval oficiální profil českého biatlonu.

Se zlou se fanoušci potázali i v případě doporučení odvolat trenéra mužské reprezentace Michaela Málka.

"Měnit trenéra po každém nepovedeném závodě je skvělé jednoduché řešení. Přesně na ty ale v českém biatlonu nevěříme. Místo toho jdeme cestou dlouhodobé koncepce založené na poctivé práci," zněla reakce.

Biatlonisté se pak jali fanouškovské obci vysvětlovat, jak složitá je cesta k úspěchům v jednotlivých biatlonových závodech.

"Výkonnost sportovce světové špičky se skládá z tisíce jednotlivostí, které jdou "z venku" vidět jen těžko - vedle tréninku jsou to i takové "blbosti" jako třeba jestli vám sedla snídaně, nebo jestli vám doma nestůně mimčo. Trenér formu ovlivňuje, ale stále je jen jednou ze součástek úspěchu," napsal správce profilu.

Na závěr biatlonisté požádali fanoušky, aby příště před psaním kritického naštvaného komentáře více přemýšleli.

"Kolikrát to z komentářů vypadá, že sportovci závody kazí skoro schválně. Až budete psát další takový příspěvek, zkuste se vžít do kůže sportovců, kteří biatlonu z velké části obětovali svůj soukromý život, doma jsou pár týdnů v roce a sportu se vždy snaží dávat ze sebe maximum. Když se vám něco nepovede, pomůže vám když vám někdo vynadá do tragédů a totálně vás shodí, nebo je lepší povzbuzení do další práce vedoucí ke zlepšení?" položil Český biatlon příznivcům otázku.

Celý příspěvek pak končil poděkováním "všem rozumným fanouškům, kteří nás podporují a klidně i slušně kritizují".