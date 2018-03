V sobotu zažili šok a nechápali. Nedělí Krčmář s Moravcem zachránili české vyhlídky na Oslo

před 1 hodinou

Čeští biatlonisté si zkomplikovali cestu za první desítkou v pořadí Poháru národů. Ondřej Moravec s Michalem Krčmářem ale zlepšili týmu náladu.

Kontiolahti - Měl to být víkend, ve kterém si čeští biatlonisté pohlídají dostatečný počet bodů pro celkové pořadí v Poháru národů. Jenže sobotní smíšené štafety v Kontiolahti zasadily svěřencům Ondřeje Rybáře citelnou ránu v boji o konečnou první desítku, která zaručuje nasazení pěti závodníků pro zastávky Světového poháru v příštím sezoně.

Michal Krčmář a Ondřej Moravec umístěním v první desítce nedělního masáku ale dali českým barvám před posledním výjezdem do norského Osla naději.

Trenéři vzhledem k nemoci Michala Šlesingra rozložili síly tak, aby v obou štafetách mohli Češi pomýšlet na co nejvíc bodů. Jenže hned v singl mixech, od kterého si realizační tým sliboval víc, přišel průšvih.

Ondřej Moravec i Veronika Vítková museli na trestné kolo a k tomu třináctkrát dobíjeli, výsledkem bylo až 18. místo. "To byla v mém podání prostě katastrofa. Na trestném kole jsem ve štafetách nebyl snad čtyři roky," nechápal svůj výkon Moravec v rozhovoru pro oficiální web českého biatlonu.

Čtyřčlenná štafeta se utopila ve startovním poli hned po prvním úseku, kde vyrazila Eva Puskarčíková dokonce na tři trestné okruhy. "Další tři ale své úseky zvládli, Adam sice běžel trestné kolo, ale střílel rychle a rychle také běžel," chválil šéftrenér Ondřej Rybář kromě finišmena i Michala Krčmáře a Jessiku Jislovou.

"Výsledek singlu ale pro nás znamená opravdu totální zklamání. Stále jsem ještě výkony Veroniky a Ondry úplně nevstřebal. Třeba jejich ležky, které měly oba vpravo, jsou pro mě nepochopitelné," dodal po sobotě Rybář.

Nedělní závod mužů s hromadným startem, byť se do pořadí Poháru národů nepočítal, mu ale musel trochu spravit náladu. Krčmář i Moravec se vešli do desátého místa.

Hlavně druhý jmenovaný měl z deváté příčky velkou radost. "Pro mě to dnes byl snad nejlepší závod od Ruhpoldingu. Důležité bylo, že jsem zvládl ležky a běžel jsem se na pozicích, kde jsem chtěl být…" pochvaloval si v cíli.

Krčmář si vybral krizi už ve čtvrtečních sprintech, kde si hnul se zády. "Musím poděkovat fyzioterapeutovi Romanu Karpíškovi, hned po čtvrtku se mi začal věnovat. Měl jsem zablokovaná záda i strnulé nohy," přiznal sedmadvacetiletý biatlonista.

Po první položce to ale v neděli na konečné osmé místo rozhodně nevypadalo. Netrefil hned dva terče. Pak už ale neminul ani jeden. "Ten úvod, to byla facka, kterou jsem asi potřeboval, abych se lépe koncentroval. Jsem teď sice úplně hotovej, ale stálo to za to. Mám ze svého výkonu i výsledku radost. Umístění do desítky se počítá a navíc jsem se na trati poprvé od olympiády opravdu cítil dobře," uvedl stříbrný medailista z Pchjongčchangu.

Výkony české dvojice sice nemohly týmu vynést žádné body, ale po čtvrtku a hlavně sobotě, kdy se zdálo, že na český tým opět sedla krize, to byl slibný příslib pro zastávku Světového poháru v Norsku. Ta bude pro české reprezentanty i poslední, protože do Ťjumeně na protest kvůli dopingové pauze už nepojedou.

Závody v Oslu tak budou pro Moravce a spol. stěžejní, muži drží českou vlaječku v Poháru národů na devátém místě, momentálně jedenácté Slovinsko ale ztrácí pouze 111 bodů. O něco více v klidu mohou být české reprezentantky. Ty jsou také deváté, ovšem na jedenácté Švýcarky mají náskok 442 bodů.

Na norské zastávce celého seriálu se budou do pořadí národů počítat sprinty a ženské i mužské štafety. V Rusku pak už jen sprinty. "Vím, že to ještě bude bolet. Ale takový je závěr sezony pokaždé. Věřím, že dnešní deváté místo mi dodá energii i psychickou vzpruhu. Protože je to právě hlava, která vždy bojuje s únavou nejvíce," doplnil v Kontiolahti Moravec.