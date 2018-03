Znepokojivé. Dvě sezony práce nepřinesly výsledek, Češi střílejí zoufale pomalu

před 3 hodinami

| Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Michal Krčmář bojuje s pomalou střelbou. Ve čtvrtek navíc přidal čtyři chyby na položce ve stoje. | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Čeští biatlonisté ve čtvrtek nevyužili absolutního selhání Ukrajinců, s nimiž bojují o klíčové desáté místo v Poháru národů.

Praha/Kontiolahti - Žádné výrazné důvody k radosti nemají po čtvrtečním sprintu ve finském Kontiolahti čeští biatlonisté. Trenéři mohli pochválit pouze slušné běžecké výkony Ondřeje Moravce a Adama Václavíka. Negativa ale silně převažují.

Zarážející je především rychlost střelby, kterou se Čechům dlouhodobě nedaří zlepšit. Jako prioritu v tréninkovém procesu si přitom tuto specifickou činnost vytyčili už před začátkem minulé sezony. Dva roky práce zatím nepřinesly prakticky žádný výsledek.

V poslední době má s rychlostí na stavu největší problém Michal Krčmář, stříbrný hrdina z olympijských her v Pchjongčchangu. Ve čtvrtek měl až 99. čas střelby. Byl tedy předposlední z celého startovního pole. Zatímco v Koreji se mu rozvaha na položkách vyplatila, v Kontiolahti to neplatilo ani trochu.

Ve stoje zaznamenal Krčmář vůbec nejhorší střelbu sezony, minul hned čtyřikrát.

"Jednoduše se mi rozklepaly nohy. Snažil jsem se s tím něco udělat, ale jen jsem honil rány po terči. Připadal jsem si bezmocně," prohlásila opora reprezentace po zpackané položce.

Abychom se vrátili k původnímu tématu, Ondřej Moravec nebyl na stavu o mnoho rychlejší, patřilo mu až 72. místo. Jaroslav Soukup byl na střelnici 59., a tak jediný konkurenceschopný čas předvedl Adam Václavík, osmnáctý nejrychlejší střelec.

Vteřiny ztracené během střeleckých zastávek přitom vždy znamenají podstatný propad pořadím. Kdyby byl Ondřej Moravec na střelnici o 7,4 sekundy rychlejší, neskončil by dvacátý, ale čtrnáctý.

Více než tohle zdržení ale zkušeného Čecha mrzely jiné věci. Jedná jediná střelecká chyba a také nevalné fyzické rozpoložení, jež Moravce na trati limitovalo, přestože patřil běžecky mezi dvacet nejlepších.

"Chyba vstoje mě mrzí, podmínky byly bezproblémové. Bohužel jsem závod nezvládl fyzicky. Po pádu během tréninku v Letohradě a následné pauze mi chyběl alespoň jeden kvalitní rychlostní trénink. Tělo nebylo na takovou enormní zátěž prostě dobře připravené," vyjádřil se pro oficiální web českého biatlonu.

Alespoň on měl důvod k radosti. Body za dvacáté místo mu stačily k postupu do nedělního závodu s hromadným startem. "To byl jeden z hlavních cílů sprintu," potvrdil Moravec.

Celkově ale Češi nemohli své výkony hodnotit pozitivně. Obzvlášť, když bez nemocného Michala Šlesingra nevyužili velké šance utéct v Poháru národů Ukrajincům, kteří absolutně selhali.

Jak známo, cílem je udržet desáté místo zaručující i do příští sezony nasazení pěti biatlonistů do individuálních závodů. A jak známo, poslední letošní zastávku Světového poháru v ruské Ťumeni český tým v rámci boje proti dopingu vynechá.

Ve čtvrtečním sprintu získali Češi nejméně bodů ze všech klání jednotlivců v této sezoně. Přesto zvýšili náskok na Ukrajinu ze 154 bodů na současných 193.

"Pozitiva se hledají těžko. Dobře si na trati vedli Ondra a Adam. Za střelbu mohu pochválit opět Ondru a také Jardu, i když od něho to byl na trati hodně špatný výkon. A Michal? Jeho stojka to byla velké zklamání. Terče obstřeloval, ale netrefoval. Vůbec se nedostal do rytmu," zhodnotil čtvrteční výkony v rozhovoru pro Českou televizi trenér Michael Málek.

V pátek jedou v Kontiolahti sprint české ženy. Na start se vydají Veronika Zvařičová, Eva Puskarčíková, Veronika Vítková a Jessica Jislová. Také ony potřebují sbírat body do Poháru národů, byť jsou na tom bodově o něco lépe než jejich mužští kolegové. On-line reportáž můžete sledovat na Aktuálně.cz.