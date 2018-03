Boj proti dopingu biatlonistům komplikuje situaci. V mrazivém Finsku začíná český hon na body

před 4 hodinami

Ve finském Kontiolahti začíná poslední třetina Světového poháru v biatlonu. Češi mají co dělat, pokud nechtějí přijít o tvrdě vybojovaná místa ve startovních listinách.

Kontiolahti/Praha - Olympiáda byla jasným vrcholem sezony, i po jejím skončení ale český biatlon čelí veledůležité výzvě.

Ve zbývajících závodech Světového poháru budou Češi bránit pozice, jež jim zajišťují i pro další sezonu nasazení pěti biatlonistů a pěti biatlonistek do individuálních závodů.

Tuhle bitvu si sami zkomplikovali důsledným protidopingovým postojem vůči Rusku. Na závěrečnou zastávku seriálu do Ťumeně totiž nepojedou a budou jen čekat, zda jim bodový polštář bude ke splnění cíle stačit.

"Můžeme přijít o kvótu, ale kdyby všichni zavírali oči, nikdy nic nezměníte. Nechceme, aby naše práce vyšla vniveč, protože na nás hodí stín dopingové aféry v jiném národu, který za to není ani potrestaný. A myslím, že by k tomu tak měli přistoupit všichni, protože to špiní náš sport a ve finále to odnesou lidi, kteří to dělají poctivě," uvedl už před časem hlavní trenér Ondřej Rybář.

Tak jako Češi k tomu ale zdaleka všichni nepřistoupí. Na konci března na finále Světového poháru neodcestují Kanaďané a Američané, naopak Francouzi v čele s Martinem Fourcadem bojkot nakonec odmítli. Hlavním důvodem je patrně fakt, že jde živoucí legendě o zisk dalšího velkého křišťálového glóbu.

Český přístup znamená komplikace, ty přesto v tuto chvíli v žádném případě nelze označit za neřešitelné. V pořadí Poháru národů totiž patří Rybářovu výběru shodně osmé místo. Aby i příští sezonu mohl do závodů nasazovat po pěti želízkách, stačí skončit nejhůře na desátém místě.

O něco lépe jsou na tom české ženy. Ty nejsou bodově daleko od sedmého Švédska, na jedenácté Švýcarsko mají v tuto chvíli pohodlný náskok bezmála čtyři sta bodů.

Kazach v podezření Mezinárodní biatlonová unie dočasně suspendovala lékaře reprezentačního týmu Kazachstánu. Italská policie našla u Chossilbeka Tagajeva v hotelovém pokoji během lednového SP v Anterselvě nedovolené přípravky, například zakázanou látku prednisolon, a je v podezření, že porušil antidopingová pravidla. Proto byl dočasně vyloučen ze všech soutěží IBU, v Kontiolahti není součástí kazašského týmu a čeká ho slyšení před antidopingovou komisí biatlonové unie.

Na české muže se soupeři ze zadních pozic lepí o poznání nepříjemněji. Švýcarsko je jen o deset bodů za nimi, Slovinci a Ukrajinci rovněž zle dotírají. Ukrajinský výběr je jen o 52 bodů za Českem.

V Kontiolahti se do Poháru národů započítávají sprinty, smíšená štafeta a štafety smíšených dvojic. V Oslu pak opět sprinty a mužská i ženská štafeta. V Ťumeni už půjde o body jen ve sprintech, což je pro český tým povzbudivá zpráva.

Přesto nechtějí Češi ponechat nic náhodě a ve Skandinávii zaznamenat co nejvýraznější zisky. Spoléhat budou zejména na úspěšné medailisty z Pchjongčchangu, Veroniku Vítkovou a Michala Krčmáře. Byť české opory připouštějí přetrvávající po-olympijskou únavu.

"Únava přetrvává, to cítím. Ta pauza byla moc krátká, ale co, myslím, že na tom všichni budeme podobně," uvedla Vítková pro oficiální web českého biatlonu.

"Po štafetách v Pchjongčchangu jsem byl úplně, ale úplně hotovej, slabej jako papír. Teď cítím, že hlava už má opět chuť závodit, těší se. Otázkou je, co na to tělo, kam mě pustí, nebo nepustí. Vím, že kondice úplně optimální není. Podléhat tomu ale nechci," doplnil Krčmář.

Jeho současnou formu budou fanoušci moci zhodnotit už ve čtvrtek v podvečer. V 17:45 startuje mužský sprint. Ženy jedou na nejkratší trati v pátek ve stejný čas.