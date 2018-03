V Česku nejspíše vznikne podpora prioritních sportů

před 6 hodinami

Státní garnitura, zástupci Českého olympijského výboru (ČOV) i České unie sportu (ČUS) se shodují na tom, jaké sporty by měly dostat podporu.

Nymburk - Fotbal, hokej, biatlon, veslování či atletika. Fanoušci kvůli těmto sportům v hledištích šílí, oslavují úspěchy jako třeba dvě olympijská zlata lyžařky a snowboardistky Ester Ledecké na Staroměstském náměstí, ale i těžce prožívají porážky. A nyní se uvažuje o vytvoření prioritní skupiny národních sportů, které by od státu dostaly větší podporu a měly šanci být konkurenceschopnější.

Zdá se, že se na vytvoření "vyvolených" sportů shoduje státní garnitura, zástupci Českého olympijského výboru (ČOV) i České unie sportu (ČUS).

Vyplynulo to i ze setkání premiéra v demisi Andreje Babiše se zástupci sportovních svazů, na němž se jednalo o podpoře sportu. "Dalším opatřením bude například podpora tradičních sportů a rozvojových projektů sportovních svazů, ale i vytvoření systému speciální motivační podpory olympijských medailistů s potenciálem dalšího rozvoje," stojí v oficiální tiskové zprávě úřadu vlády České republiky.

"Bavíme se o tom, že je třeba vytvořit prioritní sporty, které jsou historicky důležité a proslavily nás," řekl po jednání vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička. "Silnější ekonomiky dávno přikročily k tomu, že nechtějí plně podporovat sto sportů, to ani nejde. Každá země by měla být schopna definovat základní sporty, které mají vyšší podporu," doplnil jasně ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Podle šéfa ČUSu Miroslava Jansty už v Česku prioritní sporty jsou, ale jejich podpora není tak výrazně jiná. To se změní. "Nastane diskuze, které národní sporty to jsou, které jsou schopny vozit medaile, a kterými hlavně národ žije, protože je má rád a chtěl od nich úspěch, a zároveň abychom zároveň vozili medaile," řekl Jansta.

Ve stejném duchu mluvil generální sekretář ČOV Petr Graclík. Jako příklad zmínil třeba Nizozemsko, rychlobruslařskou velmoc. "Je bláhové se domnívat, že budeme schopni vždy obsadit svými sportovci všechny disciplíny na olympiádě a všude usilovat o pódiová umístění. Globálně platí, že země si určují priority v rámci národní podpory sportu a jeho prezentaci na mezinárodní úrovni," řekl pro ihned.cz.

Otázkou je, jestli třeba snowboarding a úspěšné disciplíny Ledecké či snowboardcrossařky Evy Samkové můžou být národním sportem. Podle Jansty by měl zároveň vzniknout speciální program. "A když se objeví dva roky před olympiádou sport, v kterém jsme něco vyhráli, aby se to uchopilo a stát by zainvestoval do případného získání medaile. Protože medaile je pro stát reklamou," řekl Jansta.

Všichni upozorňují, že výběr prioritních sportů by neměl znamenat, že se na ostatní nedostane. "Na menší sporty se nebude zapomínat, s přísunem více peněz do sportu by měli být uspokojeni všichni. Je důležitá kontinuita," řekl Hnilička. "V honbě za medailemi to ale nesmí ublížit ostatním sportům," upozornil Jansta.