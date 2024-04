Dříve byly výjimky normou, ikonický Lapač má smůlu. Tak vyprodáme Brno, věří Vsetín

Doufali, že pro baráž o hokejovou extraligu získají na svůj stadion výjimku, ale nepovedlo se. Vsetín bude hrát domácí zápasy v boji o návrat mezi elitu proti Kladnu v Brně. Mnozí hořekují, jak je to vzhledem k ústupkům z poslední doby absurdní, Valaši ovšem věří v mohutný nájezd fanoušků, kteří i v prostředí Komety vytvoří atmosféru alespoň podobnou té na Lapači.

Baráž spadá pravidlově pod křídla extraligy a jak její šéf Martin Loukota, zároveň ředitel Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH), pro Aktuálně.cz informoval již v březnu, letos žádné výjimky nebudou.

Vsetín nabízí divákům jen 1 700 míst na sezení a pro baráž jich potřebuje mít o 300 více. Na Lapači navíc mimo jiné chybí i flexibilní mantinely a plexiskla nového střihu.

Už během semifinálových sérií v první lize bylo jasné, že parametry pro baráž splňuje jen zlínský stadion. Ve Vsetíně přesto věřili, že by vedení extraligy mohlo přimhouřit oči.

I díky tomu, že potřebné úpravy stadionu plánují na Lapači už v létě a pokud by se povedlo přes Kladno postoupit, extraligu už by někdejší šestinásobný český šampion hrál u sebe doma.

Vsetín ve finále první ligy převálcoval úhlavního rivala ze Zlína 4:1, ale Loukota názor nezměnil, výjimka nepřišla. Mnozí fanoušci se teď na sociálních sítích bouří, rozhodnutí jim připadá absurdní.

Samotnou extraligu totiž na výjimku dlouho hráli v Litvínově nebo Mladé Boleslavi. Situace se změnila před dvěma lety, kdy soutěž převzala APK LH a v licenčním řádu snížila minimální celkovou kapacitu i počet míst na sezení tak, aby podmínky splňovaly všechny kluby.

"Všechno jde, když se chce. Škoda, že Vsetín nemůže dostat na tři zápasy výjimku," napsal na sociální síti X bývalý útočník a dnes přerovský trenér Michal Mikeska.

"Mně to prostě nedá. Vsetín musí dostat výjimku! Hrát baráž na Lapači bude zážitek pro všechny a klub a fanoušci si to zaslouží," vyťukal zase brankář Tomáš Vošvrda, který ve Vsetíně vloni působil, a specifickou atmosféru stadionu s prohnutou střechou zažil na vlastní kůži.

Fanatičtí valašští diváci to mají na Lapači pořádně blízko k ledu, což pro soupeře znamená leckdy peklo. Vzduchem se line závan slivovice.

Na druhou stranu v horkém počasí zde bývají s ledem nemalé problémy. Během pátého utkání se Zlínem bylo na stadionu údajně až 26 stupňů a na hrací ploše se vytvořila velká louže.

"Byla by to skvělá reklama pro tamní region. Ale bohužel, pravidla jsou pravidla. Věděli o tom dopředu," říkal v podcastu Bomby k tyči Radek Smoleňák, který povede do baráže jako kapitán kladenské Rytíře.

Jak po utkání se Zlínem pro Českou televizi potvrdili vsetínský trenér Jiří Weintritt i sportovní manažer Radim Tesařík, Vsetín najde barážový azyl v Brně, na stadionu extraligové Komety.

"Chtěl jsem hrát v Porubě, ale z nějakého důvodu to tam nevyšlo," doplnil Weintritt ještě další variantu, která padla. A hrát ve Zlíně bylo vzhledem k letité rivalitě s Berany pochopitelně nemyslitelné.

"Nebudu lhát, že to pro nás není hendikep. Je to smutné, Lapač je Lapač. Ale věřím, že lidi za námi dorazí i do Brna a udělají stejnou atmosféru. I když ta z Lapače se asi nikde jinde v republice vytvořit nedá," vyprávěl vsetínský obránce Ondřej Smetana.

Brněnský stánek má kapacitu 7 700 míst, od Vsetína je vzdálen kolem 120 kilometrů. A klub uvažuje o vypravení speciálního vlaku pro fanoušky.

"Podle mě naši fanoušci brněnskou arénu vyprodají. Pojďme do toho!" burcoval po triumfu v první lize Smetana. "Myslím, že možné to je," přikyvoval jeho spoluhráč Pavel Klhůfek.

Vsetín byl z extraligy administrativně vyloučen v roce 2007. O deset let později se vyškrábal do první ligy a v posledních třech letech hrál vždy její finále. Až teď se Valachům povedlo postoupit do baráže.

Proti nim se postaví Kladno s dvaapadesátiletým hrajícím majitelem Jaromírem Jágrem. Rytíři odpočívají a připravují se už od 3. března, prolínací sérii o extraligu rozehrají doma ve středu 17. dubna.