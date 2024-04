Na mistrovství světa přijedou ze zámoří všichni oslovení hráči, prohlásil Nedvěd

Generální manažer hokejové reprezentace Petr Nedvěd po inspekční cestě v zámoří uvedl, že na květnové mistrovství světa v Praze dorazí všichni oslovení hráči, kteří budou moct.

Nedvěd byl za mořem již podruhé v sezoně. První cestu absolvoval v lednu. "Nic se nezměnilo, všichni chtějí reprezentovat. Byl by naprostý šok, kdyby se někdo rozhodl nepřijet. Garantuji, že přijedou všichni," prohlásil Nedvěd.

Zatímco v lednu navštívil sedm zápasů NHL a v akci viděl 12 týmů, tentokrát byl jeho program o něco skromnější.

"Viděl jsem Anaheim s Chicagem. Petr Mrázek nechytal, ale Lukáš Dostál byl v bráně. Radko Gudas byl ještě zraněný. 'Dosty' vychytal nulu a vypadal výborně. Pak jsem se přesunul do San Jose, kde jsem opět viděl Chicago. Mrázek už byl v akci a odchytal velice slušný zápas. Honza Rutta a Filip Zadina také odehráli dobré utkání," vypočítal Nedvěd.

Následně se vydal do Arizony, kde mohl sledovat gólmana Karla Vejmelku proti Columbusu. "Tajně jsem doufal, že uvidím Davida Jiříčka, což mi na první cestě nevyšlo. Bohužel nenastoupil, Karel však odchytal vynikající zápas."

Tím Nedvědova cesta skončila. "Jinak bych musel čekat do 9. dubna, kdy hraje Florida s Ottawou. Chtěl jsem vidět Dominika Kubalíka, protože při první cestě byl zdravým náhradníkem na tribuně, ale vrátil jsem se," vylíčil.

Mezitím Davida Jiříčka povolali zpět, poslední zápas odehrál přes 13 minut. Lukáš Rousek odehrál poslední zápas za Buffalo rovných deset minut," podotkl Nedvěd.

Columbus je sice ze hry o účast v play off NHL, jenže farmářskému týmu Cleveland Monsters by postup do vyřazovací fáze AHL neměl uniknout.

"Pro nás to moc pozitivní není. Budeme ale bojovat o každého hráče. Nějaké hovory už proběhly," prozradil generální manažer.

Vyjednávání podle něj není jednoduché. "Trenéři z farem mají vidinu, že když jsou úspěšní a nahoře se nedaří, mají šanci jít do NHL. Dřív to bylo uzavřené kolečko, teď chodí hodně trenérů z farem nahoru. Já jim rozumím a chápu je, že nechtějí pustit z farmy klíčové hráče," uvedl.

"Všechny se budeme snažit mít co nejdříve, ale ne vše záleží na nás. Bude to o tom, jestli nám kluby vyhoví a eventuálně hráče uvolní, i když budou hrát play off na farmě," dumal Nedvěd.

"Jaká je ale šance třeba u Matěje Blümela, vynikajícího hráče, jehož bychom brali všemi deseti? Když má Dallas našlápnuto jít daleko v play off, že nám jejich generální manažer řekne, že si ho můžeme z farmy vzít, ať si to užije. Takhle to nefunguje. Musíte to respektovat, i když bychom byli samozřejmě rádi, kdyby nám hráče uvolnili," doplnil bývalý reprezentant.

Trenér Radim Rulík před týdnem po své cestě do zámoří vyjádřil určité otazníky ohledně Tomáše Hertla, který se vrací po operaci kolena. Třicetiletý centr už mezitím hrál, když v pondělí nastoupil poprvé za Vegas po výměně ze San Jose.

"Tomáš je po té výměně rázem v play off. Přitom to byl hráč, u kterého jsme si byli jistí, že přijede na mistrovství světa. Ale přejeme mu to. Pro nás je priorita, aby byl zdravý a hrál. Navíc v play off se může stát cokoliv, viděli jsme to minulý rok na Bostonu. Pozitivní je, že má zájem reprezentovat. To je jediné, co nás zajímá," upozornil někdejší výborný útočník.

Rulík připustil, že by kompletní trio gólmanů mohlo být z NHL. "Ta varianta se rýsuje. Nechejme se ale překvapit," uvedl pouze Nedvěd.

Těší ho, že zámořští brankáři jsou v případě pozvánky ochotni akceptovat jakoukoliv pozici. "Bavili jsme se o všem. Ondra Pavelec (trenér brankářů) měl možnost s nimi mluvit, ale tohle už si necháme pro sebe," dodal funkcionář.