Těsné play off, ale baráž může být "jen" ve Zlíně. Žádné výjimky, říká šéf extraligy

Obě semifinálové série v play off hokejové první ligy jsou před dnešními třetími zápasy vyrovnané - 1:1. Do baráže proti Kladnu tak mají stejně daleko Zlín, Vsetín, Jihlava i Litoměřice. Od všech samozřejmě uslyšíte, že chtějí první ligu vyhrát, avšak podmínky pro nejvyšší soutěž (tím pádem i pro její baráž) splňuje stadion jediného ze čtveřice těchto týmů.

"Baráž se řídí podmínkami Licenčního řádu pro účast v extralize," odpověděl na dotaz ředitel Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) a zároveň extraligy Martin Loukota.

"Jednou z podmínek je i způsobilost zimního stadionu, patří zde třeba flexibilní mantinely a plexiskla, systém brankového video rozhodčího, atd. Pokud stadion nebude splňovat všechny podmínky vyplývající z řádu, není možné na něm odehrát utkání baráže," doplnil.

Jinými slovy žádné výjimky.

Hned v jednom z prvních bodů řádu, co se týče problematiky stadionu, je stanoveno, že hala musí mít minimální kapacitu 4 200 míst a alespoň dva tisíce míst musí být na sezení.

Už to je podmínka, kterou ze semifinalistů první ligy splňuje jediný.

Jihlava prošla do semifinále, v němž hraje 1:1 se Vsetínem, až z předkola. Sama čeká na nový stadion, který by měl být hotový nejdříve na podzim příštího roku, a v současnosti působí v azylu v Pelhřimově (3 500 míst).

"Není to jednoduché, podmínky jsou ztížené, ale vyrovnáváme se s tím celkem dobře. Tým se od začátku sezony podařilo posunout nahoru, teď bychom chtěli postoupit do finále," říká jednatel Dukly Bedřich Ščerban.

A kdyby Jihlava postoupila do baráže, kterou podle řádu v Pelhřimově hrát nemůže? "Záleží, jak by k tomu APK LH přistoupila, v baráži se jedná maximálně o tři domácí zápasy. Jednoznačně bychom to nějak vyřešili," odmítá Ščerban možnost, že by Dukla do baráže třeba vůbec nešla.

To ve Vsetíně se postupové ambice skloňují už poměrně dlouho. A po vypadnutí Poruby, která suverénně ovládla základní část první ligy a pak také otevřeně mluvila o šancích na extraligu, je teď někdejší republikový vládce "nejvýše nasazeným" celkem.

Jenže ani legendární stánek Na Lapači nemá extraligové parametry. Už jenom z toho důvodu, že divákům nabízí pouze 1 700 míst na sezení.

"Hlavním nedostatkem je i absence pružných mantinelů. S městem jsme to již řešili a je potřeba mu poděkovat, jelikož jde o významnou investici. Mantinely se podařilo dostat do rozpočtu, výměna by měla proběhnout letos v létě," informuje jednatel Vsetína Petr Neumann.

Nicméně jedním dechem šéf Valachů dodává: "Jakožto jeden z favoritů soutěže nemůžeme mít jiné cíle než ji vyhrát. Zároveň si myslím, že v baráži bude Kladno proti komukoliv z první ligy velkým favoritem."

Druhá semifinálové série svedla proti sobě Litoměřice se Zlínem.

Severočeši hrají domácí duely v Kalich Areně, kam se celkově vměstná jen 1 750 diváků. Samotná účast v semifinále je pro klub historickým úspěchem, a tak v Litoměřicích o baráži příliš nepřemýšlejí.

"Nějaké možnosti se mi v hlavě honí, takže jsem přesvědčený, že i tohle bychom nějak zvládli. Ale všechno je ještě hodně daleko na to, abychom teď něco zajišťovali," odpovídá předseda Litoměřic Jan Fišera.

"Rozhodující čtvrtfinále proti Třebíči muselo naše fanoušky nadchnout. Jsme spokojeni s našimi výkony v play off, ale není to tak, že bych deset hodin denně přemýšlel o baráži. O nás a postupu se bavit nechci, za pár dní může být po všem, ale věřím, že jsme neřekli poslední slovo," doufá.

Litoměřice začínaly proti Zlínu doma a v prvním zápase vyhrály 2:0. O den později ovšem schytaly před vlastními fanoušky výprask 1:8.

Berani, kteří v základní části stejně jako vloni příliš neděsili a o jediný bod se vešli do přímé čtvrtfinálové šestky, se v play off zase rozjíždějí. Před rokem došli rovněž ze šestého místa až do baráže.

Letos smetli Prostějov, dnes se pokusí nalomit sérii s Litoměřicemi a to ještě čekají na výraznější přínos hlavní opory Petra Holíka, jenž zatím v pěti zápasech play off posbíral jen tři asistence.

Zlín je jediným ze zbývajících mužstev, které má stadion pro případný návrat do extraligy v pořádku. Pokud by do baráže prošel, bojoval by o postup přesně deset let po zisku druhého mistrovského titulu.

Zřejmě by měl proti odpočatému Kladnu mnohem více šancí na úspěch než ostatní, kteří by baráž museli hrát nejspíš kdesi v azylu, a navíc s velmi nejistými vyhlídkami v případě postupu až do extraligy.