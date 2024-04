Srabárna, pak ještě uteče, řekl Voženílek o Řepíkovi. Chlapíka vytáčel ležící Daňo

Semifinálová série Třince se Spartou v hokejové extralize nekončí, ba naopak po událostech ze čtvrtého zápasu by mohla nabídnout ještě velmi pestrou podívanou. Oceláři v neděli získali první bod za výhru 4:1 a v závěru mstili faul Michala Řepíka. Na ledě se strhly dvě bitky a emoce se pořádně rozjitřily.

Vítězná šňůra Sparty v letošním play off se zastavila na čísle sedm. První mečbol k postupu do finále Pražané nevyužili a jejich kapitán Řepík si v samém závěru neodpustil zbytečný faul.

Sekl domácího Patrika Hrehorčáka do oblasti žeber krátce poté, co slovenský útočník přihrál Petru Vránovi, jenž trefou do prázdné branky pojistil výhru 4:1. Hrehorčák zůstal ležet a Řepík odjel na střídačku.

Třinečtí hráči nenechali situaci být a vrhli se na sparťany. V bitkách Marka Daňa proti Filipu Chlapíkovi a Tomáše Kundrátka s Michalem Kempným létaly ostré pěsti. Řepíka pak rozhodčí poslali do sprch s trestem pět minut plus do konce utkání.

"Mrzí mě, že Řepík tak zákeřně sekne našeho hráče a jde se schovat na střídačku. Jeho spoluhráči se tam musejí bít, on sedí na střídačce. To mi přijde hodně zvláštní," komentoval třinecký útočník Daniel Voženílek.

"Nikdo nechce být v play off vylučovaný, ale když je tam taková srabárna a ještě uteče, tak co se dá dělat. Kluci jsou dobří, že se ho zastali, když seděl na střídačce," vzkázal Voženílek.

Když se jeho reakce donesla k hostujícímu Chlapíkovi, jen se pousmál. "Já bych řekl něco špatně, nebudu to raději komentovat," odpověděl.

Ani trenér Sparty Pavel Gross nechtěl faul Řepíka komentovat, nejdříve se musí podívat na video.

"Já jsem to viděl, bez komentáře," reagoval jeho protějšek Zdeněk Moták. "Hrehorčák leží na lehátku na ošetřovně," dodal pár desítek minut po zápase.

Ve čtvrtém utkání bylo vidět, jak chce Třinec sérii prodloužit důraznou hrou od první minuty. Výrazně mu v tom pomohl návrat Voženílka, který v sobotu stál kvůli disciplinárnímu trestu.

Diváci bučeli na hostujícího Kempného, jehož sobotní zákrok naopak nebyl dodatečně trestán. A teď se bude čekat, jaký verdikt vynese disciplinární komise nad kapitánem Řepíkem.

Vedle toho dráždí sparťany třinecký útočník Daňo, na kterého se po prvních zápasech série snesla kritika za několik přifilmovaných pádů. V neděli zaznamenal Slovák takzvaný hattrick Gordieho Howea: zapsal totiž gól (rovnou dva), asistenci i rvačku s Chlapíkem.

"Nelíbí se mi, jaký hokej Daňo hraje, jak se pořád povaluje. Dneska se povaloval zase," poznamenal Chlapík.

Pro Třinec bylo klíčové, že zkraje zápasu přestál dlouhé oslabení tří proti pěti. Pak díky dvěma gólům Daňa odskočil. Tentokrát to nebyl on, kdo by v dalším průběhu musel dobývat soupeřovu branku.

"Nic se neděje, je to 3:1. Věděli jsme, že to bude strašně těžká série. Vyhráli čtyři tituly za sebou, mají top tým. Dneska jsme byli horším týmem," uznal Chlapík.

"Na nějakou euforii rozhodně není čas. Musíme jít do dalšího zápasu s pokorou a respektem k soupeři. Ale můžeme zabojovat, abychom se vrátili zpátky," podotkl Voženílek.

Série pokračuje pátým zápasem v Praze v úterý od 18:30.

Třinec bude chtít udělat v hlavním městě další krok k možnému velkému obratu z 0:3 na 4:3, který v extralize stále ještě nikdo nedokázal. Sparta bude mít druhou možnost, jak po dvou letech projít do finále a přiblížit se vytouženému titulu, na který čeká od roku 2007.