Poučená Sparta zvládá zápasy na krev i souboje nervů. Koreisovi vadil klíčový trest

Pražská Sparta v play off hokejové extraligy dominuje a drží šňůru sedmi vyhraných zápasů v řadě. V semifinále proti Třinci vede už 3:0, na rozdíl od loňského roku zvládá klíčové momenty a vládce z posledních let má nachystaného na lopatě. "My se ale nikdy nevzdáme," řekl po sobotní porážce 2:3 v prodloužení třinecký trenér Zdeněk Moták.

Zatímco v předloňském finále a loňském čtvrtfinále Oceláři deptali Spartu výbornou defenzivou a tvrdou prací, letos se zdá, že se Pražané poučili a našli klíč k vyřazení vítěze posledních čtyř dohraných ročníků extraligy. "Zkušenosti z minulého roku nám určitě pomáhají. Věříme v naši sílu, v náš tým. To je klíč," vyprávěl střelec vítězné branky třetího zápasu série Jakub Krejčík. Související Sparta v prodloužení díky gólu při dlouhé přesilovce zdolala i potřetí Třinec Sparťané si v Třinci hlídali vedení 2:1, ale po výpadu domácích o náskok tři minuty před koncem třetí třetiny přišli. Oceláři vyrovnali zčistajasna, rázem byli na koni. Při druhém zápase v Praze to bylo opačně, tehdy pozdní vyrovnání povzbudilo Spartu. A v prodloužení utkání překlopila. Teď to Třinci nedovolila a znovu uspěla. "V prodloužení už je to takový souboj nervů. Celá série je vyrovnaná a těžká. Jsem rád, že jsme na vítězné straně," konstatoval Krejčík. "Je to jen jeden zápas, nic jiného. Zajímá nás ten další, jsme připraveni na dlouhou sérii. Od obou týmů to jsou a budou zápasy na krev," hodnotil trenér Sparty Pavel Gross. Související Voženílek si vydobyl snížení trestu, za atakování Chlapíka vynechá jen zápas Krev zřejmě sehrála roli v prodloužení po zásahu vysokou holí od Petra Šenkeříka, který trefil hostujícího Ondřeje Najmana. Ačkoli se zdálo, že nejde o krvavé zranění, rozhodčí vyloučili třineckého beka na čtyři minuty. Krejčík pak v přesilovce rozhodl. "Neviděl jsem to, musím se podívat z více záběrů," řekl kouč Moták. "Já šel zrovna z ledu, nemám šajna, jak to tam bylo," krčil rameny útočník Třince Patrik Hrehorčák. Například expert televize O2 TV Sport a bývalý hokejista Jakub Koreis se však na sociální síti X domácích zastal. "Těžká prohra pro Třinec. Čtyři minuty za tohle v prodloužení mi nepřijde jako správné vyhodnocení situace," napsal. Oceláři se octli v situaci, kterou ještě v extralize nikdo neotočil. Sami byli ale ve čtvrtfinále s Českými Budějovicemi u toho, když soupeř dostal sérii ze stavu 0:3 do sedmého zápasu. "Stále si věříme, máme hlavy nahoře. Je to o naší bojovnosti, o našem srdci. Necháme tam všechno. Budeme hrát tak, abychom si na konci mohli podat ruce, že jsme udělali všechno," poznamenal třinecký útočník Viliam Čacho. Vzápětí ale dodal: "Celé play off s výjimkou pár zápasů něco doháníme, a tím pádem nemůžeme hrát náš hokej." Související Slováci chtějí na MS posily z Ruska. Rozbilo by to tým, namítá před verdiktem Lintner Sparta porazila Třinec i posedmé v sezoně, pět duelů přitom došlo do prodloužení. "Přispívá to k našemu sebevědomí. Umíme najít cestu i v těsných zápasech," pochvaloval si trenér Gross. Je možné, že v nedělním čtvrtém duelu bude Spartě chybět obránce Michal Kempný, který v sobotu nedohrál po faulu na Hrehorčáka. Jeho zákrok bude řešit disciplinární komise. Třinci se naopak vrátí útočník Daniel Voženílek, potrestaný za faul v Praze. Po odvolání mu komise snížila trest na jedno utkání místo dvou. "Všichni, kdo na led chodí, makají a dřou na krev. Doufám, že když se zpátky zapojí Vožuch, bude znovu kvalitní součástkou toho motoru," prohlásil Moták.