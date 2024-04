Sparta v prodloužení díky gólu při dlouhé přesilovce zdolala i potřetí Třinec

Hokejisté Sparty vyhráli třetí utkání semifinále play off extraligy na ledě mistrovského Třince 3:2 v prodloužení a vedou v sérii už 3:0. Pražany dělí jediná výhra od postupu do finále, kde byli naposledy v roce 2022. V čase 74:11 rozhodl v dlouhé přesilové hře obránce Jakub Krejčík.

Třinec nastoupil bez útočníka Daniela Voženílka, jemuž disciplinární komise udělila za zákrok na sparťanského forvarda Filipa Chlapíka ze středečního druhého duelu v Praze trest na dva zápasy a odvolací komise mu jej snížila na polovinu.

Jako první zahrozil zblokovaným pokusem sparťan Kousal a v čase 5:30 se po úvodu bez velkých šancí radovali z vedení hosté. Po Miklišově nahození přistrčil Lajunen Buchtelemu, který bekhendem překonal Kacetla. Sparta se ubránila při Sobotkově vyloučení.

Potom promáchl v dobré pozici po Hudáčkově přihrávce Dravecký a při dalším pokusu Ocelářů skončila Růžičkova střela mimo Kovářovu branku. Kacetla prověřil Řepík, při jehož vyloučení pak pálili Daňo a Hudáček. Při Kundrátkově vyloučení nedotlačil puk za třineckého gólmana a přesilovku hostů zkrátil Řepíkův faul na Čacha.

V úvodu druhé části se dostal do úniku Horák, ale Kacetla mezi betony nepostřelil. Potom vrazil Kempný na mantinel Hrehorčáka a sudí Hribik s Pilným po přezkoumání zákroku na videu udělili trest na pět minut a do konce utkání. Sparta se tak musela bánit i 42 sekund ve třech proti pěti. Kovář odolával velkému tlaku a ze hry pěti proti čtyřem Oceláři vytěžili vyrovnání. Helewka si zpracoval puk rukou, přihrál Ciencialovi a ten zamířil do odkryté části branky u pravé tyče.

Třineckého gólmana potom ohrozili Kousal, Krejčík, Irving i Buchtele. Při vyloučení Kurovského měl dvě možnosti Horák a nakonec se čtyři sekundy před vypršením trestu prosadil. Chlapík nabil z levého kruhu na pravý Řepíkovi, který nedal pohotovým zakončením Kacetlovi šanci. Vyrovnat mohl střelou z pozice mezi kruhy Daňo, Kovář si poradil i s pokusy Smithe a Ciencialy. V závěru druhé části se dostal před Kacetla Lajunen, ale gólman Ocelářů jeho bekhendový pokus vytěsnil.

V úvodu třetí třetiny se Třinec ubránil při Marinčinově vyloučení a přesilovku zkrátil o 35 sekund Irvingův faul. V oslabení mohl ale udeřit Forman, který ale únik neproměnil. Potom mohli pojistit náskok Sparty Sobotka, Konečný či Lajunen. Za Oceláře měl příležitost po Daňově přihrávce Helewka, jenže zády k brance minul. V čase 56:44 zakončil Kundrátek do odkryté branky spolupráci s Čachem a Hrehorčákem a vynutil nastavení.

V něm nejdříve nadělal Kovářovi problémy tečí Hrehorčákovy střely Čacho. V 66. minutě měl velkou šanci Horák, ale Kacetl ji zlikvidoval lapačkou. Za domácí zahrozil Helewka, za hosty zase Chlapík.

Po Šenkeříkově hře vysokou holí proti Najmanovi Sparta získala čtyřminutovou přesilovku, při které nejdříve trefil Chlapík levou tyč a nakonec rozhodl střelou od modré čáry Krejčík.

Oceláři by museli k udržení naděje na zisk pátého titulu za sebou jako první tým v historii play off domácí nejvyšší soutěže otočit sérii po úvodních třech porážkách. Čtvrtý duel se hraje v neděli od 18:00.

Semifinále play off hokejové extraligy - 3. zápas:

HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 2:3 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 24. Cienciala (Helewka, Daňo), 57. Kundrátek (Hrehorčák, Čacho) - 6. Buchtele (J. Lajunen, Mikliš), 36. Řepík (Chlapík, Moravčík), 75. Krejčík. Rozhodčí: Hribik, Pilný - J. Svoboda, Hynek. Vyloučení: 5:4, navíc Kempný (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 0:3.

Třinec: Kacetl - Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Marian Adámek, Šenkeřík - M. Růžička, A. Nestrašil, Cienciala - L. Hudáček, Helewka, Daňo - Kurovský, P. Vrána, Miloš Roman - Hrehorčák, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

Sparta: Jakub Kovář - Mozík, Kempný, Mikliš, Krejčík, Irving, Němeček, Moravčík - Řepík, Sobotka, M. Forman - Chlapík, R. Horák, D. Vitouch - Konečný, J. Lajunen, Buchtele - P. Kousal, O. Najman, K. Hrabík. Trenér: Gross.