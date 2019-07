Veselý na Wimbledonu zmírnil pohromu. Snad je to jeden z posledních pádů, doufal

před 16 minutami

Londýn (od našeho zpravodaje) - Musel do kvalifikace, v hlavě černé myšlenky na hodně vzdálenou vidinu obhajoby loňského osmifinále. Uvědomoval si, že se v případě brzkého vyřazení může propadnout do nelichotivého tenisového suterénu. Jiří Veselý se ale na Wimbledonu dostal z nejhoršího. Třetí kolo mu zajistilo pokles "jen" někam ke 140. místu světa.

"Nechci se na žebříček moc dívat, protože to nejsou pozice, které by mě uspokojovaly," vyprávěl smutně po porážce s Francouzem Benoitem Pairem. "Ale samozřejmě vnímám, jaká situace mohla nastat a která naštěstí nenastala," dodal český tenista.

Kdyby se nedostal z londýnské kvalifikace do hlavní soutěže, horko těžko by se v rankingu udržel v první dvoustovce. Pro bývalého 32. hráče světa by to byla sportovní pohroma.

"Věřím, že je to jeden z posledních pádů," zadoufal Veselý těsně před tím, než opustil Londýn. Těžké obhajoby loňských bodů mu pomalu končí, pětadvacetiletý Čech by tak měl dostat prostor začít znovu budovat návrat do elitní stovky.

Od wimbledonského tažení čítajícího pět výher v řadě očekává návrat herního sebevědomí, které se před turnajem smrsklo do nicotných rozměrů.

"Body padají, ale pro mě je důležité, že jsem zdravý a že si odvážím těch pět výher. To je něco, na co jsem čekal. Potřeboval jsem udělat několik vítězství za sebou, abych se zase trochu zklidnil," prohlásil český hráč.

"Na ATP tůře většinou rozhodují koncovky zápasů a když člověk nemá výhry, tak se utkání špatně dotahují," dodal tenista, který si v hlavní soutěži Wimbledonu připsal cenné skalpy světové pětky Alexandra Zvereva a 45. hráče žebříčku Pabla Cuevase.

O jeho porážce ve třetím kole s Benoitem Pairem prý rozhodly maličkosti. "Zápas to byl těsný, možná o dvou o třech míčích. Bylo to na hraně," dumal po porážce 7:5, 6:7, 3:6 a 6:7.

"První set jsem ustál, využil jsem koncovku, ve které mi trošku pomohl. V tiebreaku druhého setu to bylo možná jenom o tom doběhnout ten kraťas, kdybych ho prohodil, nebo napálil, tak bych podával za stavu 6:5 a ne 5:6. Rozhodly úplné maličkosti a jak v minulých zápasech bylo štěstí víc nakloněné na mojí straně, tak dneska to bylo naopak," litoval Veselý.

"Je to obrovská škoda, ale soupeř si to asi o něco víc zasloužil," dodal.

Patrně byl tentokrát o něco nervóznější než v předchozích kolech. "Byl to zápas o druhý týden grandslamu, mohl jsem obhájit celý Wimbledon, což by mi strašně pomohlo. Asi jsem to měl v hlavě, i když jsem si to nechtěl připouštět. Hrálo se o hodně," řekl daviscupový reprezentant, který se před Wimbledonem po pěti letech vrátil ke zkušenému trenérovi Jaroslavu Navrátilovi.

"Ty výhry jsou skvělé, byli to strašně kvalitní soupeři. Snad si domů odvezu pozitiva," opouštěl britskou metropoli s vírou v lepší zítřky.