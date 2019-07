Londýnské akcie Plíškové letí vzhůru: Hraju nejlépe v životě a ještě nejsem u stropu

před 2 minutami

Londýn (od našeho zpravodaje) - Ještě před pár dny Karolína Plíšková shazovala prognózy pasující ji za jednu ze třech největších favoritek Wimbledonu. Teď už i ona musí uznat, že její londýnské akcie letí strmě nahoru.

Bylo nasnadě, že tohle bude zásadní výzva. Na okruhu není moc záludnějších soupeřek, než tchajwanská mistryně netradičních řešení a majitelka zlaté ruky Šu-wej Sie.

Plíškovou odepisovalo velké množství odborníků, protože narazila na typ hráčky, s nimiž mívá na dvorcích velké problémy. Česká tenistka ale pochybovačům vytřela zrak.

V rozhodujících momentech zahrála nadstandardní až zázračné údery, předvedla špičkový výkon na servisu a postoupila do druhého wimbledonského osmifinále kariéry.

"Jsem šťastná, že jdu dál. Víme o tom, jaká je to soupeřka. Dokáže vám na kurtu navodit opravdu hnusný pocit," řekla Plíšková po náročném duelu. Na trávě vyhrála už osmý duel za sebou, po téhle konkrétní třísetové výhře se ale dostala na úplně novou úroveň sebevědomí.

"Takový zápas mi může hodně pomoct," tvrdila přesvědčeně. Souhlasila s tím, že se předvádí nejlepší tenis své dosavadní kariéry. "Ano, cítím, že se tenisově posouvám, že ty výsledky nejsou náhodné." Vždyť letos vyhrála tři turnaje na třech rozdílných površích.

"Vím, že ještě nejsem u svého stropu. Pořád pracujeme na některých věcech, dělám pokroky," pochvalovala si. Spolupráce se španělskou trenérkou Conchitou Martínezovou přináší úspěchy.

Plíšková už nehraje klasickou střílenou od základní čáry, to by na dnešní soupeřku stačit nemohlo. Češka se jí vyrovnala v technickém pojetí, zahrála celou řadu dropshotů, volejů i čopů.

"Určitě to není moje hra, ale už vím, že nějaké kraťasy nebo voleje také trefit dokážu. Možná bych tak mohla hrát častěji," usmívala se. Stejně jako několikrát při zápase. "Při pár míčích to byla opravdu zábava, myslím, že se diváci bavili. Docela jsem si zaběhala a některé údery byly opravdu pěkné," souhlasila Plíšková s chválou zaslouženě patřící jejímu pestrému výkonu.

Dominantní výkon na servisu pak způsobil rozhodující rozdíl. Plíšková nastřílela čtrnáct es, do kurtu zahrála 74 procent prvních servisů, stejně často pak po prvním servisu také bodovala.

"Dostávala jsem ji podáním pod tlak. Trefovala jsem rohy. Ona má šikovné ruce, umí dobře blokovat, hodně toho vrátí. Ale na servisu jsem se cítila jasně lepší," uvedla.

Při zápase na velkém kurtu vnímala, jak ji její box hlasitě podporuje. Především manžel a manažer Michal Hrdlička své hlasivky nijak nešetřil. "On je vždycky hlasitý," smála se Plíšková.

"Sice občas něco odseknu nebo na něj mávnu, ale skoro vždycky mi to pomůže. On takové vypjaté zápasy prožívá hodně. Kdybych chtěla, aby byl trochu víc potichu, tak mu to řeknu a on bude. Ale taková podpora mi pomáhá moc pomáhá," svěřila se.

A vyhlížela dva dny volna. "Obyčejně to nemám moc ráda, ale teď se to hodí. Nejsem rozbitá, ale pro hlavu to bude dobrá, mám ho za poslední tři týdny opravdu hodně," vysvětlila světová trojka. V sobotu vyrazí do londýnského centra na nákupy, celý den ale zahálet nebude.

"Udělám nějaké fitko a regeneraci. Nechci nic podcenit," potvrdila, že nepříliš oblíbený turnaj začíná brát opravdu vážně.

V boji o čtvrtfinále se v pondělí utká s krajankou Karolínou Muchovou. České derby ale prestižně nebere. "Nemám problém s Češkami hrát, známe se, víme, jak ta druhá hraje. V Česku asi bude zápas extrémně sledovaný, lidi u nás jsou na to žhaví," řekla.

Na zápas ještě nechtěla myslet. "Je to za dlouho. Ale určitě nebudu řešit, že je na druhé straně Češka. Na zápas se připravím jako na každý jiný."