Je to tam křivé, kritizovala Siniaková wimbledonský chrám. Na trávě prý padá pokaždé

před 46 minutami

Kateřina Siniaková si zahrála na největším kurtu Wimbledonu. S atmosférou si poradila znamenitě, domácí hvězda Johanna Kontaová ale překvapení nepřipustila. Češka se s londýnským grandslamem loučí ve druhém kole.

Jak hodnotíte svůj výkon?

Myslím, že to byl z mé strany velmi solidní zápas. Začátek se nevyvíjel dobře, měla jsem 0:40, ale dostala jsem se z toho. Mrzí mě to, protože tenis to byl dobrý. Ale ona mi nedala žádnou šanci.

Cítila jste nějakou nervozitu z toho, že hrajete poprvé na zdejším centrálním kurtu?

Ještě než zápas začal, tak jsem se bála, že mě to může trochu spoutat. Ale nestalo se. Ani nebyl stadion úplně naplněný, přesto ta atmosféra byla skvělá. Mě ale nijak negativně neovlivnila, to ne.

Překvapilo vás, jak dobře to zvládla Kontaová? Přece jen má občas problémy s psychikou a nezvládá tyhle vypjaté zápasy…

Ona to nezvládla jen dobře, ale na jedničku, ne-li na jedničku s hvězdičkou desetkrát podtrženou. Cítila jsem, že mě tlačí, na jejím servisu mi nedala žádnou šanci. Říkala jsem si, teď to přijde, ale šoupla mi tam dvě esa nebo přímé body, takže jsem se k ničemu nedostala. Držela to po celý zápas. Bohužel žádná příležitost nepřišla ani ve druhém setu.

Jaké je tedy zklamání z porážky, když jste udělala, co jste mohla a soupeřka byla prostě lepší?

Zklamání je to určitě, protože ve druhém kole jsem samozřejmě prohrát nechtěla. Ale nemám si co vyčítat, protože jsem předvedla maximum. Snažila jsem se během zápasu něco najít, něčím ji překvapit, ale byla bezpochyby lepší.

Trvalo vám nějaký čas, než jste si zvykla na povrch centrkurtu?

Celkově si na trávu pořád zvykám. Není to povrch, který bych vyhledávala, ale jsem celodvorcový hráč, tak se umím přizpůsobit a dokážu to občas vybojovat.

Je pravda, že je na centrkurtu tráva trochu rychlejší?

Možná mírně ano. Ale hlavně mi přišlo, že je víc zničený než ostatní. U lajn na podání, možná, jak tam chlapi nabíhají na síť. Tam to bylo dost křivé. Když dala servis na lajnu, divně to skočilo.

Dvakrát jste tam podklouzla. Bylo to něco vážnějšího? Jak moc vás to rozhodilo?

Nic vážného to není. Když se to stane, je to nepříjemné, ještě když to bylo dvakrát úplně stejně. Ale bez problémů, bude to v pohodě.

Když se něco takového přihodí, jdete pak do dalších míčů se stejnou vervou, nebo tam je opatrnost?

Já jsem taková, že do toho jdu stejně, protože jsem běhavá a snažím se vrátit co nejvíc míčků na druhou stranu Ještě se mi nestalo, že jsem na trávě nespadla, tak jsem letos tu sbírku pádů doplnila (smích).