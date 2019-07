Strašidelná psychická proměna Ósakaové. Šílené, vždyť je to dítě, lituje ji Strýcová

před 2 hodinami

Londýn (od našeho zpravodaje) - Ta proměna vypadá až strašidelně. Stejné místo, stejný člověk, ale atmosféra na absolutních protipólech emocionálního spektra.

Před dvěma lety Naomi Ósakaová ve druhém kole Wimbledonu vyřadila Barboru Strýcovou. Tehdy devatenáctiletá Japonka se teprve drala po malých krůčcích nahoru, přesto už tehdy vyzařovala zajímavé fluidum. Na tiskové konferenci si kudrnatá bezprostřední dívka získala sympatie všech přítomných.

Házela úsměvy na všechny strany, reagovala bystře, otevřeně a bez tradičních klišé. Sálalo z ní upřímné charisma i skromnost.

Po dvou letech a dvou získaných grandslamových titulech z její tehdejší pozitivní aury nezbylo nic. Ósakaová v úterý po porážce v prvním kole Wimbledonu odpovídala stroze, potichu, bojácně a mezi novináři vydržela jen čtyři minuty.

Na konci krátkého a hodně smutného mítinku se málem rozplakala a raději urychleně opustila místnost.

Stalo se tak po poslední otázce: "Je těžké zvyknout si na současnou úroveň vaší slávy? Přece jen jste se stala globální superhvězdou během několika měsíců." Japonská tenistka se jen otočila na moderátora a sotva slyšitelně zašeptala: "Můžu jít pryč? Cítím, že budu brečet."

Potvrdilo se, že Ósakaová nezažívá jen herní krizi, ale především tu psychickou. Bleskový výstřel na světový trůn, který následoval v lednu po vítězném finále Australian Open proti Petře Kvitové, si na mladé dívce vybírá svou daň.

Už ve finále loňského US Open, během kontroverze s rozzuřenou Serenou Williamsovou a neuctivým chováním amerických fanoušků, bylo patrné, že se ve vyhrocených situacích necítí nejlépe.

Po dvou vítězných grandslamech v řadě se dostala pod silný tlak, načež se z jejího života vytratila prostá radost z tenisu.

"Jaký je klíč na to, jak se dostat z krize? Řekla bych, že se musím znovu naučit, jak se hrou bavit. Abych ze sebe setřásla tlak. Doufám, že najdu nějaký způsob, jak toho docílit," potvrdila Ósakaová na úterní tiskovce.

Po triumfu v Melbourne japonská šampionka velmi překvapivě ukončila obdivovanou spolupráci s koučem Saschou Bajinem. A výsledky se okamžitě zhoršily.

"Neřekla bych, že by to souviselo," odmítla Ósakaová spojitost. Od února nicméně dosáhla jen na jedno semifinále (ve Stuttgartu) a jen jedinkrát vyhrála tři duely po sobě (v Madridu).

Na French Open prohrála ve třetím kole s Kateřinou Siniakovou, ve Wimbledonu v prvním s Julií Putincevovou. A ještě před travnatým grandslamem přišla o post jedničky. Na trůnu ji vystřídala Australanka Ashleigh Bartyová.

Ta se k trápení své předchůdkyně nechtěla příliš vyjadřovat. Ani k jejímu prohlášení, že "už nechce být jedničkou kvůli extrémnímu tlaku".

"Nemůžu komentovat, co řekla Naomi. Já se cítím skvěle, mám výborný rok a všechno je to vzrušující. Užívám si každou minutu," řekla Bartyová.

To Petra Kvitová se do současného rozpoložení Ósakaové dokázala vcítit víc. Sama se ocitla v podobné říši divů po svém prvním wimbledonském titulu v roce 2011, kdy ji ochromila vlna mimosportovních povinností.

"Nevím přesně, jak se cítí Naomi, ale pamatuju si, jak jsem se cítila já. Byl to najednou úplně jiný život. Bylo mi jednadvacet let a netušila jsem, co se děje," připomněla Češka.

"Bylo to obrovské a já jsem se s tím nedokázala vyrovnat. Navíc jsem na sebe nakládala strašný tlak. Měla jsem pocit, že jako vítězka Wimbledonu přece musím vyhrát každý zápas. Ale to se pochopitelně nestalo. Dostalo mě to dolů," vyprávěla Kvitová.

Japonce na dálku poslala povzbudivý vzkaz. S přibývajícím věkem a zkušenostmi by její psychika měla výrazně posílit.

V rozhovoru s českými novináři se k Ósakaové vyjádřila také Barbora Strýcová. "Co se kolem ní děje, je obrovský tlak od sponzorů, agentů. Všichni vidí budoucnost. Jednadvacetiletá holka je vlastně ještě dítě, pro ni to musí být šílené," uvedla.



A navázala na slova Kvitové. "Tlak nepřichází jen od lidí kolem, ale i od ní samotné. Má dva grandslamy a myslí si, že to tak půjde pořád. Což v tenise takhle vůbec není. Tlak je enormní. I od fanoušků, sázkařů nebo haterů. Je hrozně těžké se s tím vyrovnat," dodala zkušená tenistka.

Strýcová potkala Ósakaovou v šatně během turnaje v Birminghamu. "Je vidět, že se necítí dobře. Je taková bojácná, nevěří si, očekává od sebe strašné věci," poznamenala.

I ona si ale myslí, že čas všechno spraví. "Třeba si dá pauzu a uvědomí si spoustu věcí. Je to brutální hráčka a myslím, že to časem bude dobré," uzavřela Strýcová.

Dobrým příkladem pro Naomi Ósakovou může být třeba přístup Markéty Vondroušové. Dvacetiletá Češka zatím příkladně zvládla tlak po senzačním postupu do finále Roland Garros. I proto, že díky své specifické povaze odmítla celou řadu společenských povinností. Na Wimbledonu skončila stejně jako Ósakaová v prvním kole, ji ale zastavily zdravotní problémy.