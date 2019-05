Vondroušová je ve druhém kole French Open, narazí na přemožitelku Kerberové

Aktualizováno před 2 hodinami

Markéta Vondroušová je první českou tenistkou ve 2. kole Roland Garros. Číňanku Wang Ja-fan na úvod pařížského antukového grandslamu porazila 6:4 a 6:3. Devatenáctiletou českou naději nyní čeká duel s ruskou vrstevnicí Anastasií Potapovovou, která překvapivě vyřadila nasazenou pětku Angelique Kerberovou z Německa.

Vondroušové se od začátku zápasu dařilo spíše na returnu. Dostala se do vedení 4:2, i když dvakrát ztratila servis. Úvodní sadu pak dotáhla k výhře 6:4 a zápas měla i nadále pod kontrolou.

Ve druhém setu přišla drobná zápletka. Vondroušová při podání Číňanky nevyužila vedení 40:0, aby odskočila na 5:2, a vzápětí na servisu odvracela postupně tři brejkboly na 4:4. Srovnání skóre ale nepřipustila a v devátém gamu při soupeřčině podání využila hned první mečbol. Pomohla jí k tomu páska, od které se míček odrazil sice vysoko, ale těsně za síť. Wang Ja-fan už ho nedokázala vrátit na druhou stranu.

Na první kolo to Vondroušová považovala za těžký zápas. "Jsem ráda, že jsem to zvládla, navíc ve dvou (setech). Byla taky už vysoko, není to žádná nová hráčka na okruhu, je zvyklá hrát velké turnaje. Tím, že jsem v pozici, že bych takové zápasy měla vyhrávat, je to těžší, ale snažila jsem se na to nemyslet a hrát svoji hru," řekla českým novinářům.

Vondroušová, která si letošní bilanci vylepšila na 23 vítězství a šest porážek, při předchozích dvou startech v Paříži nepřekročila druhé kolo. O premiérový postup do třetího kola se pokusí proti Potapovové, kterou v únoru smetla v semifinále turnaje v Budapešti 6:0 a 6:2. Tehdy se hrálo na tvrdém povrchu v hale.

Kerberová senzačně končí

Potapovová v prvním kole překvapivě vyřadila pátou hráčku světa Angelique Kerberovou z Německa, jež Rusce podlehla 4:6 a 2:6 a na French Open nezopakuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Osmnáctiletá Ruska naopak prožila skvělou premiéru na pařížském grandslamu.

Trojnásobná grandslamová vítězka Kerberová si před třemi týdny na turnaji v Madridu poranila kotník a bojovala, aby v Paříži vůbec mohla hrát. "Zkusila jsem všechno, abych tady mohla odehrát zápas. Byla jsem šťastná, jak ten proces v posledních dnech probíhal. Pár dní jsem mohla trénovat opravdu dobře. Ale neměla jsem nahrané zápasy a před tím jsem nemohla pořádně trénovat," uvedla na tiskové konferenci po zápase.

Po vynucené pauze dokázala se soupeřkou držet krok jen v prvním setu. Ve druhém už měla 81. hráčka světového žebříčku Potapovová jasně navrch. "Neměla co ztratit a hrála opravdu dobře. Přichází hodně mladých hráček a ona je jednou z nich," komentovala Kerberová výkon přemožitelky.

Na cestě za dnešním překvapením se mladá Ruska snažila koncentrovat jen na sebe. "Pokusila jsem se moc nepřemýšlet o kurtu, o prvním kole, o Kerberové, protože je to samozřejmě skvělá hráčka. Jsem tady, abych hrála co nejlépe. A to jsem udělala," líčila.

Po proměněném mečbolu ji ovládlo nadšení. "Byla jsem strašně šťastná a pořád ještě jsem. Žila jsem pro tohle vítězství, pro tyhle emoce, pro tyhle chvíle. Udělám všechno pro to, abych je prožívala znovu, znovu a znovu," doplnila.

Vítězný návrat na Roland Garros má za sebou Roger Federer, jenž se v Paříži představil po čtyřech letech. Třetí hráč světa si dnes v prvním kole pařížského grandslamu poradil 6:2, 6:4 a 6:4 s Lorenzem Sonegem z Itálie.

Federer nedal Sonegovi šanci. Zaváhal jen za stavu 4:1 ve druhém setu, kdy jedinkrát v zápase ztratil podání. Dvacetinásobný grandslamový vítěz, který French Open vyhrál v roce 2009, se v dalším kole utká s 145. hráčem světa Oscarem Ottem z Německa.

Z českých tenistů dnes zasáhnou do hry ještě světová dvojka Karolína Plíšková a Jiří Veselý.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 42,7 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo: Tsitsipas (6-Řec.) - Marterer (Něm.) 6:2, 6:2, 7:6 (7:4), Čilič (11-Chorv.) - Fabbiano (It.) 6:3, 7:5, 6:1, Berettini (29-It.) - Andújar (Šp.) 6:7 (3:7), 6:4, 6:4, 6:2, Ruud (Nor.) - Gulbis (Lot.) 6:2, 7:6 (7:2), 6:0, Popyrin (Austr.) - Humbert (Fr.) 3:6, 6:3, 7:6 (12:10), 6:3, Otte (Něm.) - Džazírí (Tun.) 6:3, 6:1, 4:6, 6:0, Federer (3-Švýc.) - Sonego (It.) 6:2, 6:4, 6:4, Nišikori (7-Jap.) - Halys (Fr.) 6:2, 6:3, 6:4, Dimitrov (Bulh.) - Tipsarevič (Srb.) 6:3, 6:0, 3:6, 6:7 (4:7), 6:4

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Vondroušová (ČR) - Wang Ja-fan (Čína) 6:4, 6:3, Muguruzaová (19-Šp.) - Townsendová (USA) 5:7, 6:2, 6:2, Potapovová (Rus.) - Kerberová (5-Něm.) 6:4, 6:2, Martičová (31-Chorv.) - Džabúrová (Tun.) 6:1, 6:2, Larssonová (Švéd.) - Rybáriková (SR) 6:3, 6:4, Kučová (SR) - Kuzněcovová (Rus.) 6:4, 6:2, Siegemundová (Něm.) - Žuková (Rus.) 6:3, 6:3.