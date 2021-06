Plíšková o grandslamové krizi: Třeba dojdu daleko, když nebudu hrát s někým takovým

Jsem v pohodě, zdůraznila Karolína Plíšková po porážce se Sloane Stephensovou ve druhém kole Roland Garros. Česká tenisová jednička přidala do série další grandslamový nezdar.

Už to budou dva roky od chvíle, co se Karolíně Plíškové naposledy zadařilo na turnajích velké čtyřky.

V roce 2019 dokázala dojít do semifinále Australian Open, kde prohrála po tuhém boji s pozdější vítězkou Naomi Ósakaovou. Na Wimbledonu a US Open pak hrála osmifinále a skončila na raketách Karolíny Muchové a Johanny Kontaové.

Pět posledních grandslamových turnajů už ale zůstala před branami druhého týdne, třikrát skončila ve druhém a dvakrát ve třetím kole. Nic na negativní bilanci z posledních let zatím nezměnilo ani angažmá renomovaného kouče Saschy Bajina.

I on z ochozů dvorce Philippa Chatriera sledoval marný boj proti americké finalistce antukového grandslamu z roku 2018.

"Sloane hrála výborně. Je úplně jedno, kde je teď na žebříčku, pořád dokáže hrát vynikající tenis. Věděla jsem, že to bude supertěžké a nebezpečné. Má ráda zdejší podmínky, to musel každý vidět i dnes," pochválila Plíšková soupeřku, která je v současném rankingu na 59. pozici, zároveň je ale někdejší světovou trojkou.

"Já jsem ale spoustu věcí mohla udělat lépe, to je jasné," dodala Češka okamžitě. "Například neztratit podání za stavu 5:5. Nebo neztratit podání několikrát za sebou, to se prostě nesmí stát," kroutila hlavou.

Plíšková uznala, že jí servis nefungoval ideálně. Na druhou stranu byla Stephensová na returnu fenomenální.

"Ona stojí tak daleko, že na ní bomby stejně neplatí. Jsem zvyklá mít víc bodů z prvního servisu, ale ona těch chyb tolik neudělá. Odehrála skvělý zápas, já odehrála dobrý první set a to nestačí. Pak už jsem do toho víc šla, ale dělala jsem strašně moc chyb. A ona žádné," shrnula devětadvacetiletá tenistka jednoznačnou porážku.

V Paříži měla těžký los. V prvním kole Chorvatka Donna Vekičová, ve druhém Sloane Stephensová.

"Nic se s tím dělat nedá, nemůžu si vybrat, s kým budu hrát," podotkla Plíšková. Z posledních grandslamových porážek si hlavu nedělá.

"Prohrála jsem v Melbourne s Muchovou, která pak byla v semifinále. Tady se Stephensovou, která tady byla ve finále. To není nic, co by se nemohlo stát."

"Možná, když nebudu hrát s někým takovým, dojdu daleko. A možná, že vyhraju i proti někomu takovému. Nevím," těžko hledala slova.

V minulém roce ji z grandslamů vyřadily Ruska Anastasia Pavljučenkovová ve třetím kole Australian Open, Francouzka Caroline Garciaová ve druhém kole US Open a Jelena Ostapenková v Paříži.

Od zahraničních novinářů padl i dotaz související s překvapivým odstoupením Naomi Ósakaové z pařížského turnaje a možností, že by se do budoucna například nemuselo chodit na tiskové konference po každém zápase, zejména po porážkách. Plíšková však zdůraznila, že po takové změně netouží.

"Dělám tiskové konferenci na všech turnajích, nejen na grandslamech. Když vyhraju, i když prohraju. Je to součást naší práce a já s ní nemám žádný problém. Samozřejmě jsou dobré dny a jsou těžké dny, ale člověk by to měl zvládnout," uvedla česká hráčka.