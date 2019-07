Kvitová na Wimbledonu odráží soupeřky i návaly strachu. Nadchla čtyřmi esy v řadě

před 34 minutami

Londýn (od našeho zpravodaje) - Před Wimbledonem si Petra Kvitová malovala, že z ní nulová očekávání zaviněná zraněním, nemocí a "tragickou" přípravou částečně sejmou tlak. Uvolněněji se ale na kurtech necítí. "Když už tam stojíte, žádná pohoda to není. Chcete vyhrát stůj co stůj," řekla po vítězství nad Francouzkou Kristinou Mladenovicovou.

Náročný úkol i tentokrát zvládla. Ani ve druhém duelu v All England Clubu neztratila set a poprvé po čtyřech letech došla na oblíbeném grandslamu do třetího kola, což bezprostředně po proměněném mečbolu ani netušila.

V úvodu trpěla Kvitová nervozitou a soupeřku pustila do náskoku. "Asi na mě dolehlo, že jsem zase na kurtu číslo jedna. Byla jsem hodně svázaná," prohlásila.

Do mysli se jí vkradl loňský zápas prvního kola, ve kterém na stejném dvorci dostala od Bělorusky Aljaksandry Sasnovičové šokujícího kanára ve třetí sadě.

"Nechtěla jsem, aby se stalo něco podobného. Jsem ráda, že jsem otočila a budu mít na tenhle kurt lepší vzpomínky," usmála se. V prvním setu musela odvrátit tři setboly a měla i štěstí. Mladenovicová jí k obratu výrazně pomohla dvojchybami.

Pak už Kvitová chytila nabízenou šanci pevně za vlasy. Dostala se do tempa a svěřenkyni kouče Saschy Bajina, který dovedl ke dvěma grandslamovým titulům Japonku Naomi Ósakaovou, ve druhé sadě povolila jen dvě hry.

Devětadvacetiletá Kvitová po utkání nechala nahlédnout do své hlavy. Na Wimbledonu v ní probíhá zvláštní svár mezi pohodou a strachem.

"Do posledního dne jsem nevěděla, jestli do turnaje nastoupím. Když se to povedl, byl to pro mě zázrak. O to větší, když jsem pak vyhrála první a teď i druhé kolo. Takže na jednu stranu je to fajn," vysvětlila. Háček ale přišel vzápětí.

"Když už ale na kurtu stojíte, už to moc pohoda není. Dokud zdraví drží, chce člověk bojovat na sto procent a vyhrát," dodala. Během zápasů se jí navíc bez varování do hlavy vkrádají návaly strachu.

"Může přijít chvíle, že budu set a 3:0 nahoře, a stejně budu muset skrečovat. Na jednu stranu je to hrozně zvláštní a jsou chvíle, kdy se bojím, že to může přijít kdykoli. Najednou mi to skočí do hlavy a nevím, jak se z toho vymanit. Takže mi to zase chvilku trvá, než pustím hlavu zpět do hry a přestanu přemýšlet o ruce," prozradila dvojnásobná wimbledonská šampionka.

Od chvíle, kdy podruhé povedla nad hlavu mísu Venus Rosewaterové zítra uplyne pět let.

Výročí oslavila nejen výhrou, ale také výstavním kouskem. Ve třetí hře prvního setu nasázela čtyři esa v řadě. "Nevím, jestli se mi to vůbec někdy povedlo. Čučela jsem dost. Klapalo to tam hezky. Navíc to přišlo ve výborný moment," pochvalovala si Kvitová.

Říká se o ní, že když na velkých turnajích překoná první kola, zvedá své šance na celkový triumf. "Ten pocit zatím vůbec nemám. Ještě mě čeká třetí kolo, to je taky začátek turnaje," podotkla.

Souhlasila ale s tím, že může jít s každým odehraným duelem nahoru. "Jak v prvním zápase, tak i dnes, čím déle jsem hrála, tím to bylo lepší. To je dobré vědět. Můžu se do toho dostat, i když jsem tak dlouho netrénovala. Zápasy jsou nejlepší tréninky," řekla Kvitová.