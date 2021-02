Muchovou vedl k životnímu úspěchu "trenér na telefonu". Zvládla to skvěle, chválil

V nezvyklé pozici pomáhal trenér David Kotyza tenistce Karolíně Muchové k životnímu grandslamovému úspěchu. K účasti v semifinále jí dopomohl radami na dálku, protože kvůli koronaviru nemohl na Australian Open odletět.

"Tohle je určitě největší úspěch Káji a věřím, že i motivace pracovat dál. Až přiletí, tak se o tom pobavíme, jak to viděla ona, ale vzhledem k tomu, jak celý výlet začal a probíhal, tak je to vynikající úspěch," prohlásil Kotyza.

Covid-19 zasahuje od začátku do spolupráce Kotyzy a Muchové. Dohromady se dali loni v březnu a první turnaj jim zrušila pandemie, která od té doby nezmizela. A koronavirus jim znemožnil i společné Australian Open.

"Na turnaj v Abú Zabí jsme byli domluveni, že poletí s manažerem Tomášem Peterou a kondičním trenérem Jardou Blažkem. Já měl přiletět do Melbourne, ale dostal jsem covid a nemohl odletět," vysvětlil Kotyza svou neúčast.

Narychlo se za něj sháněla náhrada. "Aby mohla Kája hrát v klidu," vyjasnil Kotyza. Do Melbourne proto odletěla bývalá hráčka Barbora Štefková. "Která se ukázala jako skvělá spojka a vytvářela tam náramnou pohodu," chválil.

Muchová musela jako všichni po příletu do Austrálie do čtrnáctidenní karantény. Měla štěstí, že mohla každý den na pět hodin z hotelu a trénovat. "Tím, že hrály s Kájou Plíškovou, tak to proběhlo výborně," liboval si Kotyza.

Další nepříjemnost ale přišla před samotným grandslamem. V přípravném turnaji si olomoucká rodačka natáhla břišní sval. "A myslím, že ji to zranění provázelo celým Australian Open, ale zvládla se s tím poprat skvěle. Byly lehké komplikace, ale nakonec z toho Kája vybruslila neuvěřitelně," chválil Kotyza.

On sám se musel učit nové věci. Především, jak trénovat na dálku. "Nevím, jestli se dá mluvit o koučování, ale myslím, že jsme našli míru spolupráce, aby mohla podat vzhledem k podmínkám optimální výkon," konstatoval.

"Míra informací by měla být nepřímo úměrná vzdálenosti. Tohle jsme museli zredukovat, i když trošku vím, jak Kája hraje nebo se cítí, tak jsem tam přece jen nebyl," doplnil Kotyza.

Uznávaný odborník, jenž dovedl Petru Kvitovou ke dvěma wimbledonským titulům, zpočátku, když byla Muchová v karanténě, dostával videa z tréninků, která analyzoval. "A rozebírali jsem to po telefonu," prozradil.

S blížícím se Australian Open a během turnaje přešli na novou techniku a sledoval přípravu on-line. "Pomáhal nám Asier Sanchiz (fyzioterapeut), který tam běhal s mobilem, abych všechno viděl. To bylo příjemné, že jsme byli v užším kontaktu, byť jsem byl daleko," uvedl Kotyza.

Nervózní byl před prvním kolem, v kterém Muchová porazila Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska. "Je hrozně nebezpečná, vyhrála grandslam a dokáže zahrát skvěle, ale Kája to zvládla," znovu chválil Kotyza.

Jeho svěřenkyně pak mimo jiné porazila Karolínu Plíškovou a ve čtvrtfinále i světovou jedničku Ashleigh Bartyovou z Austrálie. "Na ten zápas se těšila, hrajou podobný styl a vymáčkla se skvěle," pokračoval v superlativech.

Konec přišel v semifinále, v kterém Muchová podlehla Američance Jennifer Bradyové. "Faktem je, že zkrátka nádrž veškeré energie i složka zdravotní, které měla, mají limity a už to bylo nadoraz," prohlásil kouč. "Bradyová v důležitých chvílích zahrála trošku líp. Kája ještě měla ke konci šance, ale nedopadlo to."

Muchovou čeká po návratu odpočinek a Kotyza se znovu stane plnohodnotným trenérem. "Nejdůležitější ale bude, aby doléčila zdravotní neduhy a pak se pobavíme, jak budeme trénovat a jaký turnajový plán zvolit," řekl.

Nejspíše spolu vyrazí na turnaj do Dubaje, který začne 7. března. "Pokud to půjde dobře," podotkl Kotyza.