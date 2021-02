Muchová? Jsem ohromen, takhle hraje grandslamová šampionka, chválí Češku Wilander

Dva zápasy dělí Karolínu Muchovou od zisku grandslamového titulu. Česká tenistka zvládla tři obraty v řadě a na Australian Open si ve čtvrtek proti Američance Jennifer Bradyové zahraje semifinále. Podle expertů je to budoucí grandslamová šampionka.

Set otočila proti krajance Karolíně Plíškové, poté i proti Belgičance Elise Mertensové a ve čtvrtfinále zvrátila zápas se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou poté, co prohrávala 1:6 a 0:2. A tak si může olomoucká tenistka zahrát o grandslamové finále.

"Jsem naprosto ohromen, jakým způsobem nad Ash vyhrála, a ještě více ohromen její hrou. Ona má dvě nebo i tři možnosti, jak hrát. Může si jít pro balony k síti, může hrát tenis plný rotací, může hrát agresivně. Je to kompletní hráčka, která jde po správné cestě a teď už může všechno jen zlepšovat," rozplýval se ze hry Muchové bývalý tenista Mats Wilander.

Podle něj má čtyřiadvacetiletá Češka velkou budoucnost. "Vidim v ní budoucí grandslamovou vítězku, umí hrát na všech površích, snad jediné, na čem by ještě měla trochu zapracovat, je pohyb," dodává expert Eurosportu.

Třísetová bitva, ve které Muchová zničila sen Bartyové o tom, vyhrát domácí grandslam, zaujal i německého tenistu Mischu Zvereva, jehož bratr Alexandr vypadl ve čtvrtfinále letošního Australian Open.

"Myslím, že takhle nějak se musel cítit Daniil Medveděv na loňském US Open, věděl, že nehraje dobře, ale stejně vítězil, protože bojoval do posledního míčku," přirovnal Zverev Muchovou k loňskému semifinalistovi amerického grandslamu.

V semifinále se Muchová potká s Američankou Jennifer Bradyovou, která to na podzim v New Yorku také dotáhla do poslední čtyřky. A experti opět věří české hráčce.

"Hraje chytře a za každých okolností zůstává klidná, to jsou pro tenistku obrovské kvality," všiml si Zverev.

Otázkou je, jak se Muchová zvládne dát dohromady fyzicky, v duelu s Australankou se nechávala ošetřovat, motala se jí hlava a bylo jí na omdlení.

"Ale přesto to zvládla, je to úžasný příběh. Všichni ji rádi sledujeme, protože je to kompletní hráčka a předvádí krásný tenis," chválí ji další bývalá tenistka Barbara Schettová.

Američanku ale před semifinále není radno podceňovat. Na okruhu je sice jen o tři příčky lepší než Češka, patří jí 24. místo, s velkými zápasy už má ale spoustu zkušeností. Na tvrdém povrchu v poslední době září.

"Papírově je možná i mírnou favoritkou, hraje rychle, agresivně, Muchová se přece jen v defenzivě nepohybuje tak dobře, jak by potřebovala, i když dokáže dobře předvídat hru. Naopak slabina Bradyové je její bekhend," analyzuje dvojici Wilander.

Obě se znají z předloňské antukové bitvy na pražském turnaji, kde Češka těsné třísetové utkání vyhrála. "Vím, co mě čeká, je to hráčka, která hraje hodně aktivně, umí celodvorcový tenis, věřím, že to bude pěkný zápas," těší se Bradyová.

Boj o finále zahájí Muchová kolem čtvrteční šesté hodiny ranní. Deník Aktuálně.cz ho bude sledovat v on-line reportáži.