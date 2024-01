Výborný Lehečka proletěl dál. V Melbourne rozebral Španěla, má šest výher v řadě

Tenista Jiří Lehečka vstoupil do grandslamového Australian Open úspěšně. Obhájce loňského čtvrtfinále a čerstvý vítěz turnaje v Adelaide porazil na betonových kurtech v Melbourne Španěla Bernabého Zapatu 6:3, 6:2, 6:3 a postoupil do 2. kola. Dohrál naopak Jiří Veselý, který nestačil na Francouze Arthura Filse 6:4, 5:7, 2:6, 3:6.

Dvaatřicátý nasazený Lehečka zvítězil za hodinu a 43 minut. Soupeře přehrál v poměru vítězných míčů 33:16, zaznamenal také šest es. Pár dní po premiérovém triumfu na okruhu ATP v Adelaide si tak připsal šesté vítězství za sebou. V dalším kole prvního grandslamu sezony narazí na Američana Alexe Michelsena.

Dvaadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi získal první set díky brejku v šesté hře, ve druhé sadě sebral Zapatovi servis dokonce třikrát. Ve třetím setu odvrátil český tenista za stavu 1:2 tři brejkboly, v sedmé hře naopak prolomil soupeřovo podání a později využil hned první mečbol. Během utkání si poradil i s nepříjemným větrem.

"Nebylo to nic jednoduchého. I když jsem tu včera a předevčírem trénoval, tak ten vítr nebyl takový jako dnes. Docela mě to ráno překvapilo. Věděl jsem ale, že to bude pro oba stejné. Snažil jsem se s tím co nejlépe popasovat a vyšlo to dobře," řekl Radiožurnálu Sport Lehečka.

Třicetiletý Veselý, který startoval v hlavní soutěži díky chráněnému žebříčku, dohrál v úvodní fázi Australian Open podruhé za sebou. Proti o jedenáct let mladšímu Filsovi zahrál jen 16 vítězných míčů, Francouz jich měl 66. Rodák z Bondoufle si pomohl si také 18 esy.

Veselý sice získal proti 34. hráči světa Filsovi první set, Francouz už ale zůstal v dalším průběhu na servisu stoprocentní a díky čtyřem brejkům duel otočil. Při svém debutu v Melbourne tak mohl po dvou hodinách a 44 minutách slavit postup.

Do turnaje vstoupí ve dvouhře Karolína Plíšková, bývalá světová jednička vyzve světovou trojku a úřadující finalistku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu. Ve čtyřhře se představí Kateřina Siniaková s novou spoluhráčkou Storm Hunterovou. Česko-australský pár, který bude plnit roli nasazených trojek, se utká s kolumbijsko-kazašskou dvojicí Camila Osoriová, Julia Putincevová.

Šwiateková zdolala bývalou šampionku

Světová jednička Polka Iga Šwiateková postoupila na tenisovém Australian Open do 2. kola. Dvaadvacetiletá rodačka z Varšavy porazila v úvodu prvního grandslamového turnaje sezony šampionku z roku 2020 Američanku Sofii Keninovou 7:6, 6:2.

V dalším kole narazí na další Američanku Danielle Collinsovou, která porazila po mateřské pauze navrátivší Němku Angelique Kerberovou 6:2, 3:6, 6:1.

Vítězka loňského Roland Garros a Turnaje mistryň Šwiateková zahrála v utkání 30 vítězných míčů. V prvním setu doháněla dvakrát manko brejku a uspěla až ve tie-breaku poměrem 7:2. Ve druhé sadě už byla čtyřnásobná grandslamová šampionka na podání stoprocentní. Utkání vyhrála za hodinu a 52 minut.

"Jsem opravdu šťastná. První kola nejsou nikdy snadná, zvláště na prvním grandslamu sezony," řekla v rozhovoru na kurtu Šwiateková. "Ze začátku se mi nedařilo najít rytmus a cítila jsem, že jsem trochu mimo něj. Sofia se mi to také snažila hodně ztížit. Jsem ale ráda, že se mi to podařilo ve druhém setu zlepšit," doplnila.

Šwiateková si připsala 17. soutěžní vítězství za sebou. V Melbourne obhajuje loňskou osmifinálovou účast, nejdále se dostala před dvěma lety do semifinále.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 86,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo: Lehečka (32-ČR) - Zapata (Šp.) 6:3, 6:2, 6:3, Fils (Fr.) - Veselý (ČR) 4:6, 7:5, 6:2, 6:3, Ruud (11-Nor.) - Ramos (Šp.) 6:1, 6:3, 6:1, Norrie (19-Brit.) - Varillas (Peru) 6:4, 6:4, 6:2, Griekspoor (28-Niz.) - Safiullin (Rus.) 2:6, 3:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:5, Zeppieri (It.) - Lajovič (Srb.) 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 (7:3), Michelsen (USA) - McCabe (Austr.) 7:6 (7:5), 3:6, 6:1, 6:2, Cazaux (Fr.) - Djere (Srb.) 6:2, 6:7 (3:7), 6:2, 3:6, 6:2, Dimitrov (13-Bulh.) - Fucsovics (Maď.) 4:6, 6:3, 7:6 (7:1), 6:2, Purcell (Austr.) - Valkusz (Maď.) 3:6, 7:6 (7:2), 6:4, 7:5, Klein (SR) - Kwon Sun-u (Korea) 7:6 (7:0), 4:6, 7:6 (7:3), 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Šwiateková (1-Pol.) - Keninová (USA) 7:6 (7:2), 6:2, Kasatkinová (14-Rus.) - Stearnsová (USA) 6:2, 3:6, 6:2, Cocciarettová (It.) - Sunová (Švýc.) 6:1, 7:5, Stephensová (USA) - Gadecká (Austr.) 6:3, 6:1, Trevisanová (It.) - Zarazuáová (Mex.) 4:6, 6:4, 6:2, Azarenková (18-Běl.) - Giorgiová (It.) 6:1, 4:6, 6:3, Navarrová (27-USA) - Wang Si-jü (Čína) 6:1, 6:7 (5:7), 7:5, Dodinová (Fr.) - Ču Lin (29-Čína) 6:4, 6:3, Collinsová (USA) - Kerberová (Něm.) 6:2, 3:6, 6:1, Tausonová (Dán.) - Minnenová (Belg.) 7:5, 7:5, Burelová (Fr.) - Kruničová (Srb.) 6:4, 6:1.