Sedlák řídil čtyřmi body obrat Pardubic v Liberci, Oceláři se zvedají ze dna

Hokejisté Pardubic zvítězili ve 23. kole extraligy na ledě Liberce 4:1. Třinec vyhrál proti Olomouci 3:2, Vítkovice porazily Kometu 5:2, Sparta uspěla v Litvínově 4:0 a Karlovy Vary v derby v Plzni 3:0.

Dynamo vyhrálo potřetí za sebou upevnilo si pozici na čele tabulky. Naopak Bílí Tygři nedokázali navázat na středeční výhru proti Olomouci a prohráli druhý z posledních tří zápasů. Hostující kapitán Lukáš Sedlák se ve svém stém extraligovém zápase podílel na všech brankách Dynama a měl bilanci jednoho gólu a tří nahrávek.

Pardubice vstoupily do utkání o něco aktivněji a v první příležitosti se objevil Čerešňák, Kváča byl ale připraven. Poté si Liberečtí zahráli přesilovku a v ní ostře pálil Filippi, také Will byl na místě. Následně najížděl z křídla na Willa Flynn, pardubický brankář dobře zasáhnul.

Na druhé straně se zase vytáhl Kváča proti šanci Červenky. Nepřišel si na něj ani z mezikruží střílející Smejkal. V závěru první třetiny se nejdříve do brejku dostal Ryšavý, branku ale přestřelil. Osmatřicet vteřin před první sirénou ale vystihnul chybnou Sedlákovu rozehrávku Pérez, šikovně se protáhnul až před Willa a forhendovým blafákem otevřel skóre utkání.

Zkraje druhé třetiny bez přípravy tvrdě pálil Ivan, Will jeho dělovku s obtížemi vyrazil. Následoval přesilovka Bílých Tygrů, domácí ji ale nesehráli příliš dobře. Dynamu se na druhé straně v početní výhodě vedlo o poznání lépe. Na konci hezké kombinace s Martinem Kautem a Sedlákem byl Smejkal a střelou do odkryté branky vyrovnal.

Severočeši si mohli své vedení vzít zpět v další přesilové hře, Lantošiho střelu ale ukryl Will ve své lapačce. Ve 38. minutě tak udeřili znovu Východočeši. Po Sedlákově nahrávce propálil přesunuvšího se Kváču Kousal a poslal hosty poprvé v zápase do vedení. Byl to jeho jubilejní 100. gól v 551. utkání v extralize. To ještě před pauzou mohl navýšit Mandát, v úniku ale pálil těsně mimo.

Ve třetím dějství měl šanci zvýšit vedení Dynama Kousal, Kváču ale dobře zasáhl. Na opačné straně zase nadělala Willovi potíže nebezpečná rána Zachara. Liberečtí se stále častěji tlačili do útoku a Will měl plné ruce práce. Zákrok večera pak vytáhnul pardubický brankář proti Šimkovi, jehož střelu do poloodkryté branky skvěle vyrazil.

Tři minuty před koncem třetí třetiny ale ujel Červenka, a i když Kváča jeho zakončení chytil, na dorážku Sedláka už byl krátký. Při závěrečné power play domácích dal razítko na výhru Pardubic trefou do opuštěné branky Červenka.

Třinec doma zdolal Olomouc 3:2 a po sérii pěti porážek uspěl podruhé za sebou. Vítězný gól zaznamenal navrátilec do sestavy Marko Daňo. Hanáci venku podeváté za sebou nebodovali a prohráli jedenácté z dvanácti utkání na ledě soupeře v této sezoně.

Vítkovice porazily Brno 5:2. O jejich vítězství rozhodla zejména lepší koncovka, v níž čtyřmi body za gól a tři asistence zazářil Marek Kalus. Kometa prohrála páté z posledních šesti utkání.

Karlovy Vary zvítězily na ledě Plzně 3:0 a ovládly i druhé západočeské derby sezony. Po dvou bezbrankových třetinách rozhodl vyrovnané utkání nakonec vítěznou trefou v 43. minutě Tomáš Redlich. Domácí nedokázali překonat vynikajícího Dominika Frodla, který si připsal druhé čisté konto ročníku. Indiáni tak neuspěli poprvé po sérii pěti vítězství, Energie vyhrála šestý z posledních osmi zápasů.

23. kolo hokejové extraligy:

Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 20. J. Pérez (Lantoši) - 28. Smejkal (L. Sedlák, M. Kaut), 38. R. Kousal (L. Sedlák, Smejkal), 57. L. Sedlák (Červenka), 59. Červenka (Vála, L. Sedlák). Rozhodčí: Mejzlík, Zeliska - Kajínek, J. Svoboda. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 6236.

Sestavy:

Liberec: Kváča - T. Galvas, Šimek, Melancon, Aubrecht, M. Ivan, R. Petrovický, Derner - Faško-Rudáš, Filippi, Flynn - Lantoši, A. Musil, J. Pérez - Kelly Klíma, Jansa, Ryšavý - Zachar, J. Vlach, Petrovský. Trenér: Pešán.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Hrádek, Hájek, Michal Houdek, Vála - Smejkal, L. Sedlák, Červenka - M. Kaut, Kondelík, R. Kousal - Vondráček, Poulíček, Mandát - Paulovič, Rákos, Herčík. Trenér: Baďouček.

HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 7. A. Nestrašil (O. Kovařčík, M. Růžička), 24. O. Kovařčík (A. Nestrašil, Marinčin), 25. Daňo (Cienciala, Addamo) - 1. Plášek (Fridrich), 46. Kunc (Sirota, Ondrůšek). Rozhodčí: Šír, Cabák - Hlavatý, Rožánek. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 4943.

Sestavy:

Třinec: Kacetl - Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Marian Adámek, Jank - M. Růžička, A. Nestrašil, O. Kovařčík - Cienciala, Addamo, Daňo - Kurovský, P. Vrána, Teplý - Dravecký, Miloš Roman, Čacho. Trenér: Moták.

Olomouc: J. Sedláček - T. Černý, Ondrůšek, A. Rutar, Sirota, Škůrek, Rašner, Švrček - Fridrich, Kusko, Plášek - Kohout, Macuh, Anděl - Orsava, P. Musil, Kunc - Doktor, Nahodil, J. Knotek. Trenér: J. Tomajko.

HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 6. Hladonik (M. Kalus), 19. P. Zdráhal (Abdul, M. Kalus), 30. Nellis (Prčík), 50. Říčka (M. Kalus), 60. M. Kalus (Demel) - 32. Flek (Mueller, Š. Stránský), 54. Cingel (Flek). Rozhodčí: Ondráček, Pražák - Rampír, Šimánek. Vyloučení: 2:0, navíc Bartejs (Brno) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 4758.

Sestavy:

Vítkovice: Klimeš - Košťálek, Demel, Prčík, Mikuš, L. Kovář, Percy - P. Zdráhal, Nellis, Abdul - Barinka, Hladonik, M. Kalus - Říčka, Eberle, Roberts Bukarts - Lednický, Hašek, Vehovský. Trenér: Wojnar.

Brno: Postava - Ščotka, Davidson, Gulaši, Beaudin, Ďaloga, Bartejs, D. Svoboda - Flek, Cingel, Š. Stránský - Mueller, A. Zbořil, H. Zohorna - Konečný, Kollár, J. Kos - Ekrt, Marcinko, Okál. Trenér: Pokorný.

HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 30. M. Vitouch (Ton, Moravčík), 31. O. Hrabík (R. Horák, Chlapík), 38. K. Hrabík (J. Lajunen, O. Najman), 45. J. Lajunen (O. Hrabík). Rozhodčí: Sýkora, Šindel - Hynek, Klouček. Vyloučení: 1:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 5944 (vyprodáno).

Sestavy:

Litvínov: M. Tomek - Baránek, Zile, McIsaac, Polášek, D. Zeman, Czuczman, Gajdoš - Čajkovič, M. Sukeľ, Koblasa - O. Kaše, D. Kaše, Sandberg - Jícha, Gut, Maštalířský - Havelka, Slavíček, od 41. navíc V. Beran. Trenér: Mlejnek.

Sparta: Kořenář - Irving, Moravčík, T. Tomek, Kemiläinen, Mikliš, Krejčík, Tomov - Chlapík, R. Horák, O. Najman - O. Hrabík, J. Lajunen, K. Hrabík - Řepík, Sobotka, Hyka - M. Vitouch, D. Vitouch, Ton. Trenér: Gross.

HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Branky a nahrávka: 43. T. Redlich, 59. Ilomäki (Mamčics), 60. J. Šír. Rozhodčí: Hradil, Hribik - Brejcha, Lederer. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 5874.

Sestavy:

Plzeň: N. Malík - Kvasnička, Rubins, Zámorský, Šalda, Piskáček, Malák, Merežko - O. Rohlík, D. Simon, Elson - Holešinský, Klepiš, Schleiss - Lev, Lalancette, Nenonen - Matýs, Mertl, T. Urban. Trenér: Jandač.

Karlovy Vary: Frodl - Jaks, D. Mikyska, Plutnar, Reunanen, D. Moravec, Mamčics, A. Rulík - O. Beránek, Černoch, Čihař - O. Procházka, Gríger, Jiskra - Kofroň, Ilomäki, Salsten - Koffer, J. Šír, T. Redlich. Trenér: Patera.

Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 51. Šťastný (T. Pavelka), 52. Miškář (Dmowski) - 8. Buchtele (Lakatoš, Pyrochta). Rozhodčí: Jeřábek, Jaroš - Frodl, Štěpánek. Vyloučení: 1:3. Využití: 0:1. Diváci: 4119.

Sestavy:

Hradec Králové: Škorvánek - Mudrák, Freibergs, McCormack, Kalina, Pláněk, T. Pavelka - Jergl, Tamáši, Perret - Šťastný, Miškář, R. Pavlík - P. Moravec, Batna, A. Novotný - Dmowski, Kevin Klíma, Pilař - Štohanzl, Pokorný. Trenér: T. Martinec.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Gewiese, Pyrochta, Lintuniemi, Bernad, F. Pavlík, Jánošík, Křepelka - Junttila, Fořt, Skalický - Lakatoš, Hradec, Buchtele - J. Stránský, Čajka, Rekonen - Suchý, Závora, Dvořáček. Trenér: Král.