Zraněný Curry přijde minimálně o jeden zápas NBA

před 40 minutami

Zranění hvězdy NBA Stephena Curryho z čtvrtečního zápasu proti Milwaukee není vážné, rozehrávač Golden State nicméně vynechá nejméně jedno utkání. Speciální vyšetření odhalilo natažené tříslo, které si podle trenéra Steva Kerra vyžádá jen pár dní pauzu. "Výsledky magnetické rezonance jsou povzbudivé v tom smyslu, že se nejedná o příliš vážné zranění. Ale pořád je to zranění. Je to bolestivé, hrát nebude," uvedl Kerr, jehož tým dnes čeká duel s Brooklynem. "Sám je zklamaný, ale mohlo to být horší. Ale nevypadá to na dlouhodobé zranění, ty výsledky vyšetření jsou vlastně dobrá zpráva," konstatoval Kerr. Curry se zranil ve třetí čtvrtině domácího zápasu při pokusu o obranný zákrok.

autor: ČTK | před 40 minutami