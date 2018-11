Washington čeká na třetí výhru, obrat v Orlandu se mu nepodvedl

před 2 hodinami

Basketbalisté Washingtonu prohráli už podeváté v sezoně NBA. Tentokrát podlehli Orlandu na jeho hřišti 108:117 a s pouhými dvěma výhrami zůstávají mezi nejhoršími týmy soutěže.

Slabší bilanci má jen Cleveland. Tomáš Satoranský odehrál za Wizards sedm minut a do statistik se zapsal jen jednou asistencí.

Wizards začali dobře a vedli 13:2, jenže pak opět ukazovali, proč se v této sezoně tolik trápí. Dělali velké chyby v obraně i útoku, kde několikrát hodili míč do rukou soupeře. Navíc i v jedenáctém utkání v sezoně prohráli na doskoku. Domácí ještě do konce první čtvrtiny získali sedmibodové vedení a postupně je navýšili až na 25 bodů.

Hosté se sice v poslední čtvrtině snažili porážku odvrátit a dvě a půl minuty před koncem snížili na rozdíl jediného bodu. Jenže pak dali domácí osm bodů v řadě a nedovolili obrat.

"V téhle lize nejste za žádného vedení v bezpečí," konstatoval trenér Orlanda Steve Clifford. "Minule jsme prohráli (s Detroitem), protože jsme přestali hrát. Tohle je NBA, tady se nedá přestat hrát, je třeba bojovat až do konce. Na palubovce je tolik dobrých hráčů, že každý tým může zvládnout obrat," doplnil jeho svěřenec D.J. Augustin. "Chytili jsme se, ale bylo pozdě," litoval washingtonský lídr Bradley Beal, s 27 body nejlepší střelec zápasu.

Satoranský byl prvním náhradníkem Wizards, který zasáhl do hry, ale příliš se nechytl i kvůli velké chybě, kterou soupeř potrestal snadným košem. Do zakončení se dostal jen s klaksonem první čtvrtiny, ale trojku po driblinku přes celé hřiště netrefil. Po sedmi minutách šel ze hry a už se do ní nevrátil.

Nejlepším střelcem zápasu byl s 27 body Bradley Beal, John Wall přidal 19 bodů a 12 asistencí. Za Orlando si připsal 21 bodů a 14 doskoků Nikola Vučevič. Wizards se dnes na Floridě utkají s Miami, které v pátek podlehlo doma Indianě 102:110. Hostující Pacers zakončili zápas šňůrou 12:0 a vyhráli pátý zápas na palubovce soupeře v řadě.

Joel Embiid dotáhl Philadelphii 42 body a 18 doskoky k výhře nad Charlotte 133:132 po prodloužení. V závěru normální hrací doby svedl střeleckou bitvu s hostujícím Kembou Walkerem a 11 body v posledních třech minutách zařídil nastavení. V něm přidal dalších pět bodů a spolu s Benem Simmonsem (22 bodů a 13 asistencí) zařídil vítězství. Walker dal v poslední čtvrtině a prodloužení 22 ze svých 30 bodů.

Teprve potřetí v sezoně, ale podruhé za sebou prohrál Denver. Domácí neporazitelnost Nuggets ukončil Caris LeVert z Brooklynu, který 0,3 sekundy před koncem zápasu rozhodl dvoubodovým košem o výhře Nets 112:110. Domácím nebyl nic platný skvělý výkon pivota Nikoly Jokiče, autora 37 bodů a 21 doskoků.

NBA:

Atlanta - Detroit 109:124, Denver - Brooklyn 110:112, Miami - Indiana 102:110, Orlando - Washington 117:108 (za hosty Satoranský 1 asistence), Philadelphia - Charlotte 133:132 po prodl., Sacramento - Minnesota 121:110, Utah - Boston 123:115.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 12 11 1 91,7 2. Philadelphia 13 8 5 61,5 3. Boston 12 7 5 58,3 4. Brooklyn 12 6 6 50,0 5. New York 12 4 8 33,3

Centrální divize:

1. Milwaukee 11 9 2 81,8 2. Indiana 13 8 5 61,5 3. Detroit 11 6 5 54,5 4. Chicago 12 3 9 25,0 5. Cleveland 11 1 10 9,1

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 12 6 6 50,0 2. Miami 11 5 6 45,5 3. Orlando 12 5 7 41,7 4. Atlanta 12 3 9 25,0 5. Washington 11 2 9 18,2

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 10 6 4 60,0 San Antonio 10 6 4 60,0 3. New Orleans 11 5 6 45,5 4. Houston 10 4 6 40,0 5. Dallas 11 3 8 27,3

Severozápadní divize:

1. Denver 12 9 3 75,0 Portland 12 9 3 75,0 3. Oklahoma City 11 7 4 63,6 4. Utah 12 6 6 50,0 5. Minnesota 13 4 9 30,8

Pacifická divize: