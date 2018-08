Znakařka Baumrtová vylepšila na evropském šampionátu rekord na padesátce

před 1 hodinou

Glasgow - Znakařka Simona Baumrtová vylepšila v rozplavbách na mistrovství Evropy v Glasgow český rekord na padesátce o 11 setin na 27,78 sekundy. Do odpoledního semifinále prošla z pátého místa.

Loni v červnu na mítinku v Římě šestadvacetiletá plavkyně z Chomutova vylepšila národní maximum hned dvakrát a časem 27,89 se poprvé dostala pod 28 sekund. Dnes ve Skotsku potvrdila roli spolufavoritky a čtvrtou rozplavbu vyhrála.

"Jsem ráda, že se mi to povedlo. Super! Cítila jsem se dobře, byl to můj první start, takže to bylo takové trošku nervózní. Ještě nervóznější než obvykle. Jsem ráda, že jsem to zvládla takhle. Je to padesátka, člověk se ani nezadýchá a pomalu je na konci," řekla novinářům Baumrtová.

Potěšil ji i pátý nejlepší čas. "To je super. Hrozně bych si přála to odpoledne v semifinále zopakovat a dostat se do finále, to je můj plán. Každopádně dát si osobák na velké akci je skvělé," pochvalovala si šestadvacetiletá Baumrtová.

Nová členka české reprezentace Anika Apostalon obsadila časem 29,22 celkově 28. místo z 51 závodnic. Nejrychlejší byla Britka Georgia Daviesová v novém evropském rekordu 27,21. Finále je na pořadu v neděli.