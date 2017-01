Rýsuje se hvězdná lyžařská spolupráce? Ledecká chce Banka do svého týmu, bývalý lyžař se nebrání

před 1 hodinou

Česká obojživelnice Ester Ledecká má zájem o dlouhodobou spolupráci s bývalým českým lyžařem Ondřejem Bankem, který momentálně udílí Ledecké rady.

Garmisch-Partenkirchen - Zatím funguje Ondřej Bank jen jako poradce a pozorovatel, to se ale brzy může změnit a někdejší lyžař může být novým členem týmu Ester Ledecké. Nejlepší česká sjezdařka by o Banka stála, vyhovuje jí jeho povaha, věčně rozesmátý obličej, ale hlavně těží z jeho rad při rozboru videa a výběru nejrychlejší stopy na trati. Nyní záleží na pátém muži obřího slalomu z olympijských her v Soči, jestli nabízenou práci přijme.

V Garmisch-Partenkirchenu, kde Ledecká třináctým místem v sobotním sjezdu zaznamenala životní výsledek, se zatím oťukávali. "Neznám ji, jak se chová na startu, před startem, nechci jí radit, abych ji nerozhodil. Spíš jsem tady jako pozorovatel, abych viděl, jak funguje, co má ráda, co nemá ráda, abych mohl být eventuálně nápomocen," prohlásil Bank.

Užší spolupráce by mohla přijít už na sjezdovém MS, které startuje za dva týdny ve Svatém Mořici. "Mohl bych tam její tým nějak doplnit," řekl Bank. Nechce ho ale uprostřed sezony narušit. "Funguje jim to, takže musím nejdřív obhlídnout situaci a zjistit, v čem bych mohl pomoci. Jsem s ní na prvních závodech. Momentálně mohu pomoct v rozboru videa, to jsem dělával hodně. Taktika na ten sjezd se dá vymyslet. Je to o lajně," prohlásil.

Poznává, že je velký rozdíl sám závodit a někomu radit. "Když jsem dával report, tak jsem zjistil, že chci něco říct a nevěděl jsem jak. Pak už mě neposlouchali," smál se. Ledecká je ale výjimkou. Je ochotná s ním strávit dlouhé hodiny u videa. "Ráda to rozebírá, řeší každou kravinu, což já jsem dělal taky," uvedl Bank, jehož dlouholetý kouč bratr Ondřej patří do týmu Ledecké.

Na podzim zazářil v soutěži Star Dance, na kterou se několik měsíců poctivě připravoval. S nadsázkou říkal, že má takovou fyzičku, že by klidně mohl zase závodit. "Kecal jsem," rozesmál se. Závodění je pro něj uzavřená kapitola. "Ale Wengen bych si dal," zamrkal vesele. "Nechybí mi to, baví mě být doma, baví mě vozit do školky děti, být s nimi."

Nevyloučil, že ještě jeden závod pojede. Mohl by totiž startovat na mistrovství republiky na konci sezony. "Nedal jsem si žádný uzavírací závod, takže třeba by to tam mohlo bejt. Zdravotně jsem na tom dobře. Když nic nedělám, tak mě bolí celý tělo, takže zítra lyžování a tenis," plánoval. Omezuje ho ale koleno, kvůli němuž kariéru loni ukončil. "Při tančení mě taky bolelo, ale na normální sportování je to v pohodě," uvedl.

Ledecké by mohl pomoci směrem k olympijským hrám příští rok v Koreji a dokonce s ní absolvovat nějakou letní přípravu. Má ale i plno dalších plánů, hlavně svou firmu Vagus, která vyrábí lyžařské doplňky a oblečení. "Mám další obchodní věci, takže toho je docela dost. Je to všechno hodně spojené s lyžováním. Chci s Ester jezdit, ale aby to mělo smysl, abych nejel jen na výlet jako sem," dodal s úsměvem.

