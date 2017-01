Obojživelnice Ledecká cítí, že lyžařky jsou stále na jiné úrovni, ale jednou by jim chtěla všem ujet

před 1 hodinou

Česká lyžařka i snowboardistka Ester Ledecká o víkendu v Ga-Pa úspěšně oslavila roční výročí od vstupu do lyžařského Světového poháru a dokázala si, že je na dobré cestě dohnat světovou špičku v alpských disciplínách.

Garmisch-Partenkirchen - Od útlého dětství kombinuje Ester Ledecká snowboarding a sjezdové lyžování a už od sedmnácti let stále čelí dotazům, kdy si konečně jednu disciplínu vybere. Jednadvacetiletá univerzálka ale stále dotazy odráží a je úspěšná v obou sportech. V Garmisch-Partenkirchenu o tomto víkendu úspěšně oslavila roční výročí od vstupu do lyžařského Světového poháru a dokázala si, že je na dobré cestě dohnat světovou špičku v alpských disciplínách.

V německém středisku zajela životní třinácté místo ve sjezdu a devatenáctou pozicí vyrovnala své maximum v super-G, třebaže se před závody potýkala se střevní virózou. Dosud absolvovala na lyžích dvanáct startů, v devíti případech se dokázala dostat do bodované třicítky. To je bilance, kterou ani ona sama nečekala. "Tak to popravdě ani nevím, já to nepočítám. Ale je to hezké, když se to takto řekne," usmívala se v Ga-Pa po závodech.

"Kritické místa bylo potřeba nadjet"

Náročný superobří slalom dnes nedokončilo 23 z 58 lyžařek. "Byla tam zákeřná místa, která se musela hodně nadjet. Když tam holky chtěly jet napřímo a jet rychlejší stopu, tak to nešlo moc vybrat," všimla si. "Důležité bylo vzít kritické brány víc seshora a nadjet si to," řekla Ledecká, jež dává přednost jízdě na jistotu.

"Nejsem typ, který by riskoval. Snažím se spíš ze sebe vydat všechno, co jsem se naučila v tréninku. Vím, že mám nějakou výkonnost, a podle toho se snažím jet. Tenhle svůj standard se snažím pořád posouvat. Jen ne v závodu, ale na tréninku," vysvětlila svůj přístup. "Ale jak to tady už znám, jela jsem sebejistěji," uvedla.

Start byl v ohrožení

Ledecká má za sebou nejlepší víkend na lyžích, i když v noci ze čtvrtka na pátek zvracela a vypadalo to, že do závodů vůbec nenastoupí. Tehdy na takové výsledky ani nepomyslela. "Kdyby mi někdo řekl, že to takhle dopadne, tak bych odpověděla, že není normální. Nasbírala jsem tady ale spoustu zkušeností, které si zase ponesu dál, a ty výsledky jsou skvělý bonus," radovala se.

Výhodou byla skutečnost, že sjezdovku Kandahar zná už z loňska. "A spoustu zkušeností jsem získala i od Ondry (Banka), který sem přijel a řekl mi užitečné věci," jmenovala bývalého reprezentanta, který s ní začíná spolupracovat.

Když stála v cíli a sledovala soupeřky, vedle stojící bronzová Tina Weiratherová jí pogratulovala. "Začala jsem se radovat, až si sjela ty," řekla s úsměvem Ledecké. Ta se tak ocitá v podobné situaci jako Bank, který býval postrachem favoritů. "Jenže u něj to mysleli smrtelně vážně a Tina (Weiratherová) si dělala legraci," smála se Ledecká.

"Ostatní lyžařky jsou pořád na jiném levelu"

Mezi lyžařkami se totiž stále cítí jako na návštěvě. "Jsou to tady hrozné frajerky kolem mě. Je mi ctí, že tu mezi nimi můžu stát, jezdit s nimi kopce. Ale pořád jsou na trochu jiném levelu než já a doufám, že toho jednou dosáhnu a budu s nimi soupeřit o setiny," přála si. "Přibližuji se, ale chtěla bych ještě daleko víc a pak jim ujet," dodala.

Nyní ji čeká Světový pohár ve snowboardingu v Rogle. "Přeskakuju na snowboard, ale uvažujeme, že bych pak před lyžařským mistrovstvím světa jela ještě nějaké lyžařské závody ve slalomu a obřáku a vylepšila startovní pozici, abych nemusela jet na mistrovství světa kvalifikační závod. Ale uvidím, jak budu unavená," doplnila.

