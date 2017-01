Ledecké bylo před závode špatně, přesto si dojela pro životní výsledek

před 24 minutami

Ester Ledecká nedala na doporučení trenéra Tomáš Banka, podle něhož závod raději jet neměla a v Garmisch-Partenkirchenu třináctým místem ve sjezdu zazářila.

Garmisch-Partenkirchen - Ze čtvrtka na pátek lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká prozvracela celou noc a ani v pátek večer ještě zdaleka neměla zdravou barvu v obličeji. Dokonce si sama naordinovala den volna, což je při jejím přístupu k tréninku nevídaná věc.

Ale při dnešním sjezdu Světového poháru v Garmisch-Partenkirchenu prokázala povahu bojovnice a i přes oslabený organismus zajela životní třinácté místo. To je nejlepší český výsledek ve sjezdu od osmého místa Olgy Charvátové-Křížové ve Vailu před jednatřiceti lety.

Rozhodnutí padlo těsně před startem

Do poslední chvíle Ledecká přitom přemýšlela, že vůbec nepojede. Rozhodnutí ale nechala na poslední chvíli. Ráno se cítila lépe, nasnídala se a jela na prohlídku trati. "Nevěděla jsem, jak se to vyvine. Snídaně proběhla dobře, což bylo hlavní. Pak jsem to rozhodnutí pořád odkládala, až jsem stála na startu a zjistila, že neexistuje jiná možnost, než sjet dolů," smála se po životní jízdě. "Je to dost těžký sjezd, takže síly docházely. Mám za sebou těžké dny, ale nakonec jsem se cítila líp než v tréninku," prohlásila.

Ledecká je svéhlavá, takže nedala na doporučení trenéra Tomáš Banka, podle něhož závod raději jet neměla. Konečné rozhodnutí totiž její tým nechal na ní. Domluva byla taková, že si před závodem prohlédne kopec a rozhodne se. "Věděla jsem, že to není důležitý závod, že by nevadilo, kdybych ho nejela, ale cítila jsem se dobře," ujistila, že zase tolik neriskovala. Pokud se její stav nezhorší, pojede i nedělní super-G. "Teď zatím je situace taková, že pojedu," řekla.

Nucené dobrovolné volno

Předtím si ale půjde odpočinout. "Normálně přes den nespím, když nejsem vyřízená a nechce se mi zvracet. Ale dneska půjdu," neskrývala únavu. Ta byla také důvodem pátečního volna. "Kdybych nemusela, tak si ho nedám, ale včera jsem už fakt musela. Ale nevzpomínám si, kdy bych si dala dobrovolně volno," pousmála se. "Dneska to budu brát spíš odpočinkově, abych se připravila na zítřejší závod, abych nabrala síly. Zkusím to zítra znovu," těšila se na další možnost uspět.

Dosud v SP bodovala osmkrát a v Ga-Pa jí k bodům pomohly i velmi rychlé lyže, které má k dispozici. A na kterých měla při závodech v Lake Louis málem nehodu. "Tam jsem to s nima málem narvala do sítě v jednom tréninku, protože jely zatraceně rychle a já na to nebyla připravená. Tak jsem do nich snad dorostla," radovala se.

K výsledku jí pomohl i bývalý úspěšný český lyžař Ondřej Bank, mezi nímž a jejím týmem nyní probíhají námluvy a možná dojde k užší spolupráci. "Já bych byla ráda, kdyby mi dál pomáhal. Ale to záleží na něm, jak se mu bude chtít. Pro mě by to samozřejmě byla obrovská pomoc a posila, kdyby se mnou mohl odjet i nějakou přípravu. Ale vím, že má rodinu, má svoje aktivity," uvedla Ledecká. "Hodil by se. Mám tam samý hezký chlapy," pousmála se.

Jakkoliv se to může zdát, Ledecká prý zase není takový kaskadér, aby riskovala zranění. "Kdyby to mělo být jen kvůli dobrému pocitu a vzpomínkám na loňský úspěšný rok tady v tom závodu, to bych to nejela. Tady je sjezd dlouhý se spoustou technických pasáží, bylo by to dost nebezpečné," konstatovala. "Ale doufám, že se budu dál posouvat dopředu, v každém závodu se snažím vyhrát," podotkla s úsměvem.

Příští týden ji pak čeká závod Světového poháru ve snowboardingu v Rogle a potom příprava na lyžařské mistrovství světa ve Svatém Mořici. V Ga-Pa ukázala, že je adeptkou i na elitní desítku. "Mám to pořád padesát na padesát, jsem v obou disciplínách, ale letos se zaměřuju na mistrovství světa," doplnila.

