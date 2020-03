Konec sezony? Deprimující. Dám si nohy nahoru, plánuje Sáblíková po třináctém titulu

Heerenveen (od našeho zpravodaje) – Další sezona, další zlato. S jedinou výjimkou panuje nad ledovými tratěmi Martina Sáblíková už čtrnáct let v řadě. Kromě předloňské sezony si odnesla celkové zlato ze Světového poháru pokaždé od roku 2007. Teď se těší na dovolenou po náročném ročníku.

Už před posledním závodem sezony česká rychlobruslařka přiznala, že se hodně těší na dovolenou po náročné sezoně a závodu nevěnuje až takovou pozornost, jakou by si sama přála. Na nervy náročný poslední den ročníku zvládla, vyjela si třinácté zlato ve Světovém poháru a konečně si může oddechnout.

Sáblíková má ovšem smíšené pocity. "Těšila jsem se na konec sezony, ale nějak to na mě těsně před posledním závodem v Heerenveenu dolehlo. Při rozcvičce jsem si říkala, že už je zase konec. Jen 55 minut a bude po sezoně. To bylo trošku deprimující. Ten kolotoč mi bude chybět," řekla.

Zároveň se ale těší, až nebude muset cestovat a bude moci být chvíli na jednom místě. "Těším se, že budu konečně chvilku v kuse doma. Byla jsem teď pořád pryč, takže si dopřeju čtrnáct dní doma. Můj život nebudou řídit brusle," plánuje si dny a týdny po konci sezony, která se opět vydařila.

"Jsem moc ráda za celou sezonu a závod v Heerenveenu byl bezvadná tečka. Že to bylo napínavé do konce ukazuje, jak je startovní pole vyrovnané. Každý závod může vyhrát někdo jiný. Neuvěřitelně se to mixuje, jeden den vyhrajete, další jste sedmí," popisuje současnou scénu na dlouhých tratích.

Přesto Sáblíková dokázala obstát. Přivezla dvě medaile z mistrovství světa a znovu jí patří Světový pohár. Sezonu tak hodnotí pozitivně. "Byla to výborná sezona. Mám zlatou medaili z mistrovství, za to jsem moc ráda," usmívala se.

A dojde i na drobné neřesti, které si přes sezonu odpírá. "Celý týden jsem přemýšlela, že v sobotu večer si konečně můžu dát jídlo podle vlastní chuti a nemusím se nijak omezovat. Žádné těstoviny, rýže nebo ovesné vločky," těší se, i když s radikální změnou jídelníčku po sezoně to nebude tak horké.

"Pak mi totiž došlo, že si stejně k snídani nemůžu dát párky, protože bych to prostě nezvládla. Tudíž stejně budou ovesné vločky. Já bez toho nemůžu být," smála se.