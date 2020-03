"Je to hodně daleko, bude to bolet". Sáblíková útočí na neuvěřitelný třináctý triumf

Rychlobruslařka Martina Sáblíková bude v sobotu v Heerenveenu útočit na třinácté vítězství v celkovém hodnocení Světového poháru v závodech na dlouhých tratích.

Před finálovou jízdou na trati 3000 metrů má v čele průběžného pořadí náskok 33 bodů před druhou Ivanie Blondinovou z Kanady, dalších pět bodů zpět je její krajanka Isabelle Weidemannová.

"Jestli je celkový triumf blízko nebo daleko? Je to hodně daleko; 7,5 kola. Bude to hodně bolet, protože síly docházejí a dochází všem. Minulý týden bylo mistrovství světa ve víceboji a ty čtyři disciplíny v nohách určitě zůstanou. Uvidíme, jak to bude vypadat v sobotu. Nicméně já se těším, a ať už to dopadne jakkoliv, bude to hezké," řekla Sáblíková.

Dvaatřicetiletá česká královna dlouhých tratí potřebuje k jistotě celkového triumfu skončit bez ohledu na výsledky hlavních soupeřek do třetího místa. Ve finálovém závodě jsou totiž ve hře dvojnásobné body. Vítězka tak nedostane 60, ale 120 bodů.

"Snažím se to nepočítat. Nizozemky jsou tady doma. I ty, které minulý týden nestartovaly (na MS), takže vyhrát bude moct kdokoliv. Pak bude záležet na rozdílu mezi mnou a Ivanie a Isabelle," uvedla Sáblíková.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka mezi favoritky počítá i Rusku Natalju Voroninovou, která v polovině února v Salt Lake City vyhrála na MS na jednotlivých tratích závod na 5000 metrů v novém světovém rekordu. Na vícebojařském šampionátu v Hamaru před týdnem však Ruska vyhořela.

"Bude to spíš o tom, jak se to tam zamíchá," předpokládá Sáblíková.

Světový pohár vyvrcholí v Mekce rychlobruslení, v heerenveenské hale Thialf. Závodníci, mezi kterými bude i Nikola Zdráhalová, se těší na parádní atmosféru.

"Je to vždycky specifické. Hala je plná, diváci umí udělat úžasnou atmosféru, takže se všichni těšíme. Finále Světového poháru, dvanáct nejlepších. Fanoušci si to přijdou užít, bývá to bezvadné," uvedla Sáblíková.

Průběžné pořadí SP na dlouhých tratích (po 5 z 6 závodů): 1. Sáblíková (ČR) 271, 2. Blondinová 238, 3. Weidemannová (obě Kan.) 233, …12. Zdráhalová (ČR) 144.