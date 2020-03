"Myslela jsem, že jsem o vítězství přišla." Šťastný pád vynesl Sáblíkové další zlato

Heerenveen (od našeho zpravodaje) – Až do posledních metrů se rozhodovalo o celkovém vítězství Martiny Sáblíkové ve Světovém poháru na dlouhých tratích. Zlatou nit vítězství málem přetrhnul výkon Kanaďanky Isabelle Weidemannové. Česká rychlobruslařka už sledovala poslední dvojici soupeřek ze středu stadionu. Celkové vítězství získala o čtyři body.

K třináctému vítězství v SP jí stačilo čtvrté místo. A Sáblíková si po závodě hodně oddechla. V heerenveenské hale Thialf se jí smůla přilepila na paty. "Byl to hrozně těžký závod. Dobře se mi jelo jen prvních 200 metrů," přiznala s vítězným úsměvem dvaatřicetiletá rychlobruslařka.

"Po té dvoustovce to stálo opravdu za starou bačkoru a hrozně jsem se trápila celý závod. Protrpěla jsem to od začátku od konce. Musím říct, že už od rozjížďky," připomněla Sáblíková moment, kdy škrtla bruslí o brusli a upadla.

"Kroutila jsem hlavou. Říkala jsem si, že to snad ani není možné. Člověk celou sezonu nespadne a poslední závod sezony před plnou halou se najednou ocitne na zemi. Smála jsem se sama sobě," dodala.

"Bylo to celé zvláštní, ocitla jsem se před rozjížděním na zemi. Vůbec jsem nechápala, co jsem tam dělala, takže to bylo docela vtipné. Snažila jsem se jet technicky, soustředila jsem se, co budu dělat při závodě. Dala jsem si nohu za nohu, a to tak moc, že jsem podkopla sama sebe. Občas se to prostě stane," vydechla s úsměvem.

Trenér Petr Novák měl obavy, jak nenápadný moment z rozehřívacího kola dopadne na psychiku. "Nevěděl jsem, jaký to přinese výsledek. Určitě to Martině nepomohlo k výkonu, ale dopadlo to dobře," řekl se zkušený trenér.

Složitá výsledková matematika

Ve chvíli po dokroužení poslední dvojice Isabelle Weidemannové s Jevgenijí Lalenkovou Sáblíková příliš neslavila. Kanaďanka ji mohla v celkovém bodování těsně předskočit, ale nakonec čtvrté místo Češce stačilo.

"Velký výbuch emocí to z mé strany nebyl. Popravdě jsem myslela, že jsem o celkové vítězství přišla. Když jsem viděla, jak jede Isabelle Weidemannová, tak jsem si myslela, že jde přede mě. Zůstaly mi čtyři body, díky kterým jsem zůstala ve vedení," prozradila Sáblíková. "Byl to boj a nervy až do konce, ale je to úžasná tečka."

Výsledek Weidemannové, která byla před posledním závodem sezony s dvojitým bodovým ohodnocením třetí, ji zaskočil. "Ona zajela tento čas a já tu sedím a přišla jsem o výhru o pár bodů? Říkala jsem si, že to stačit nebude. Pro mě osobně to byla nejdramatičtější koncovka Světového poháru," usmívala se.

"Když to vyhlašovali, tak jsem si taky myslela, že se přeřekl hlasatel, že to má blbě spočítané. Najednou to naskočilo na tabuli a viděla jsem, že je to o čtyři body. Naštěstí na mé straně."

Třinácté celkové vítězství ve Světovém poháru oslaví královna ledových tratí pizzou. "Celou dobu co jsem tady, jsem přemýšlela, že si po závodech dám jídlo, na které budu mít chuť. Nebudu řešit, jestli je to müsli, těstoviny, rýže nebo prostě to, co člověk normálně jí před závodem. Snažila jsem se na to myslet. Asi deset dní mám brutální chuť na pizzu, takže si zajdu někam do pizzerky," rozloučila se s uplynulou sezonou.