Třináctka mě nestraší. Atmosféra v Nizozemsku bude bláznivá, hlásí Sáblíková

Heerenveen (od našeho zpravodaje) – Dvanáct a půl tisíce fanoušků bude čekat na rychlobruslařky ve finále světového poháru v hale Thialf. Z Heerenveenu se o víkendu stává hlavní město světového rychlobruslení. Martina Sáblíková bude v bouřlivé atmosféře nizozemských fanoušků bojovat o třinácté celkové vítězství ve Světovém poháru.

V Heerenveenu už byla Sáblíková pětkrát zlatá. Naposledy zde triumfovala v roce 2015 jak na trati na 3000 metrů, tak na pětitisícovce. "Bude to nejtěžší závod sezony. Budu se snažit zkoncentrovat. Nejraději bych jela domů, o to je to těžší, ale všichni jsme na tom stejně," ví Sáblíková.

"Občas mě diváci znervózní více, než je zdrávo. Bude to vyhecované a rozdíly budou minimální," předvídá vývoj sobotního závodu. "Holanďanky doma zajedou vždycky skvěle," je si vědoma Sáblíková. "Dokážou nám nadělit strašnou šišku, přitom jsou osmé, deváté v pořadí. Třeba budu ráda za páté místo, bude záležet na ostatních," popisuje česká rychlobruslařka.

"Tady jsou blázni," říká dvanáctinásobná vítězka Světového poháru k fanouškům v Heerenveenu. Tlak okolností si nechce připouštět.

"Teď už spím líp. V Hamaru to bylo zajímavé. Na MS tam jsem šla s tím, že nemám šanci na placku, tam jsem se vyspala skvěle. Byly to první závody letos, kdy jsem nešla na led nervózni, pobrukovala jsem si s holandskou kapelou, zavazovala brusle, bezvadný závod," vracela se k minulému týdnu, kdy skončila těsně pod stupni vítězů na MS ve víceboji.

"Co se týká formy Martiny, tak před týdnem přesně ukázala na mistrovství světa, že na velké závody se umí připravit. Tady už ta forma bude doznívat, takže to bych nechal osudu a počkejme si, jak to bude vypadat po závodě," říká trenér Petr Novák. "Dalšímu celkovému titulu je hodně blízko," dodává.

Sáblíkové mohou k celkovému triumfu ve světovém poháru pomoci i Nizozemky. "Byl bych rád, kdyby tu předvedly to, co vždycky předvádějí. Klidně ať je první nebo druhá Holanďanka, protože kdyby byla Blondineová první a Martina až čtvrtá, tak nevyhraje. Když bude třetí, tak jo. Když někdo Blondineovou odsune na další místa, tak Martina má čím dál větší šanci. Samozřejmě nejlepší bude, když vyhrajeme," popisuje situaci před rozhodujícími třemi tisíci metry Novák.