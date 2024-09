Famózní Jágr posunul rekord. Kladno i díky jeho trefě zaskočilo Spartu

Hokejisté Kladna porazili v utkání 2. extraligového kola s gólovým přispěním dvaapadesátiletého útočníka Jaromíra Jágra Spartu 4:2. Rytíři, kteří vedli po druhé třetině 3:0, si tak připsali první body v nové sezoně. Pražané naopak poprvé ztratili.

Vedle Jágra, jenž posunul rekord coby nejstarší střelec v profesionálních soutěžích, se v dresu vítězů prosadili Richard Jarůšek, Radek Smoleňák a v závěru do prázdné branky Eduards Tralmaks. Za hosty snižovali Valtteri Kemiläinen a Tomáš Tomek.

Krátce před úvodním buly se bouřlivých ovací zaplněného publika dočkal Tomáš Plekanec, jenž pokřtil novou knihu 100 let hokeje na Kladně.

Jágr skóroval ve věku 52 let, sedmi měsíců a pěti dnů.

Druhý nejproduktivnější hráč dějin zámořské NHL se prosadil efektním zakončením z otočky, když dokázal bekhendem procedit puk za záda gólmana Josefa Kořenáře. Jágr si díky tomu připsal druhý bod v sezoně. Ve středečním duelu úvodního kola v Pardubicích zaznamenal při prohře 1:5 asistenci u jediného gólu Středočechů.

"Když dá Jarda gól, je to skvělé pro vás novináře, pro lidi a jeho dokument, co dělají. My jsme samozřejmě taky rádi, ale pro nás je Jarda jedním z nás. Bylo hlavně důležité, že jsme ten gól jako tým dali. Že ho dal Jarda, to je super, ale pro nás bylo důležitější, že přišel ten gól jako takový," uvedl v rozhovoru s médii kapitán kladenského týmu Radek Smoleňák.

"Je to ale dobré i pro jeho sebevědomí. Každý hráč, když dá gól, tak mu to zvedne náladu. Je to zase takové povzbuzení do další práce. Každý z nás pozná a ví, kdy se cítí dobře a kdy ne. Jestli se Jarda cítí dobře, jsme za to jedině rádi," dodal Smoleňák.

Naposledy skóroval Jágr 18. dubna v baráži o extraligu proti Vsetínu (7:2). Ve věku 52 let a 63 dnů tehdy překonal i legendu NHL Gordieho Howea a stal se nejstarším střelcem v profesionálních soutěžích.

"Kéž byste se mě ptali na Jardu ohledně jeho gólů v průběhu celé sezony," přál si kladenský kouč David Čermák.

"Jarda je legenda, ale my jsme hráli proti Kladnu, ne proti Jardovi. Každopádně klobouk dolů - ve dvaapadesáti má člověk problémy ráno vstát a neví, co ho bolí, zatímco on hraje hokej," doplnil uznale trenér Sparty Pavel Gross.

𝐇𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐎𝐓𝐒 𝐀𝐍𝐃 𝐒𝐂𝐎𝐑𝐄𝐒! 🗣️🔥



Jaromír Jágr právě vstřelil svůj první gól letošní sezony 💪#TELH | #momentytelh | @RytiriKladno pic.twitter.com/875YOKM7V9 — Tipsport extraliga (@telhcz) September 20, 2024

Třinec porazil na svém ledě v repríze jarního čtvrtfinále České Budějovice 4:0. Obhájce tituly nasměrovaly k první výhře v soutěži přesilové hry, ve kterých se prosadil dvakrát Daniel Kurovský a jednou Petr Sikora. Zbývající gól vstřelil Marko Daňo, třikrát asistoval Libor Hudáček.

Oceláři vměstnali všechny trefy mezi 22. až 44. minutu. Čisté konto udržel Ondřej Kacetl.

Utkání předcházel slavnostní moment, ve kterém Oceláři vyvěsili pod strop haly banner s kresbou poháru a nápisem Mistři 2023/24.

Litvínov zvítězil na ledě Plzně 3:1 a připsal si druhou tříbodovou výhru v sezoně. Severočeši o ní rozhodli již v první třetině, ve které padly všechny branky. Verva vedla 2:0, domácí snížili, ale na rychlou gólovou odpověď Ondřeje Kašeho z 19. minuty už nezareagovali.

Brno vyhrálo na půdě Hradce Králové 2:1 a připsalo si premiérový bodový zisk v sezoně. Východočeši naopak podruhé prohráli. Brankově chudý duel rozhodl ve 30. minutě slovenský útočník Lukáš Cingel, který v minulosti v Hradci Králové úspěšně působil. Výborný výkon podal gólman Michal Postava.

Vítkovice zvítězily na ledě Liberce 4:2 a připsaly si první třibodový zisk v sezoně. Ostravané i díky dvěma využitým přesilovým hrám odčinili domácí porážku 2:3 v prodloužení s Plzní. Naopak Bílí Tygři nedokázali navázat na vítězství 2:1 z Brna. Třemi body za gól a dvě asistence se na výhře Vítkovic podílel útočník Marek Kalus.

Pardubice vyhrály v Olomouci 4:2 a se šesti body se díky nejlepšímu skóre se usadily na čele tabulky. Hanáci sice dokázali smazat proti Dynamu dvoubrankové manko, favorit ale následně přidal dva góly a dovedl utkání do vítězného konce. Olomouc tak podruhé v sezoně prohrála a čeká na první body. Dvě branky a asistenci si v dresu Východočechů připsal Tomáš Vondráček.

Úvod utkání poznamenalo zranění Lukáše Sedláka, který musel po zásahu pukem do obličeje značně otřesený předčasně opustit ledovou plochu a do zápasu už znovu nezasáhl.

Mladá Boleslav vyhrála v Karlových Varech 2:0 a navázala tak na domácí výhru nad Olomoucí. Západočeši naopak vyšli podruhé v sezoně bodově naprázdno, navíc i nadále čekají na první vstřelený gól. Čistým kontem se pod výhru Bruslařů podepsal Dominik Furch, který si připsal 25 úspěšných zákroků.

2. kolo hokejové extraligy:

HC Oceláři Třinec - Banes Motor České Budějovice 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 22. Sikora (Marinčin, Teplý), 34. Kurovský (Kundrátek, L. Hudáček), 41. Daňo (L. Hudáček), 44. Kurovský (Daňo, L. Hudáček). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Axman, Hlavatý. Vyloučení: 5:9, navíc Jank (Třinec) 5 minut a do konce utkání. Využití: 3:0. Diváci: 4331.

Třinec: Kacetl - Adámek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Mrtka, Marinčin, Jank - L. Hudáček, Cienciala, Daňo - Kurovský, P. Vrána, M. Roman - Addamo, Sikora, Teplý - Hrehorčák, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

České Budějovice: Klouček - Kachyňa, M. Doudera, Reilly, Štencel, Kubíček, Pýcha - Gulaš, Kondelík, Ordoš - M. Beránek, Pech, Olesen - F. Přikryl, Koláček, O. Kovařčík - Valský, Toman, Kubík. Trenér: Čihák.

HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov 1:3 (1:3, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 19. Lalancette (Archambault) - 5. Jurčík (McIsaac, Jícha), 7. Pekař (Czuczman, Hlava), 19. O. Kaše. Rozhodčí: Pražák, Květoň - Brejcha, Zíka. Vyloučení: 2:6, navíc Holešinský - Gut 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 5457.

Plzeň: Hrenák (21. Malík) - Zámorský, Malák, Merežko, Rubins, Kvasnička, Skok, Dujsík - Archambault, Lalancette, Söderlund - Holešinský, Simon, Schleiss - Rohlík, Urban, Klepiš - Matýs, Mertl, Hauser. Trenér: Jandač.

Litvínov: M. Tomek - D. Zeman, Czuczman, McIsaac, Zile, Polášek, Hrádek, Baláž - Sandberg, M. Sukeľ, Koblasa - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Pekař, Gut, Maštalířský - Havelka, Jícha, Jurčík. Trenér: Mlejnek.

HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 25. Rekonen (Čajka), 60. Fořt (Lakatoš). Rozhodčí: Jeřábek, Barek - Hynek, Dědek. Vyloučení: 2:3, navíc Skalický (Ml. Boleslav) 5 minut a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 4282.

Karlovy Vary: Frodl - D. Mikyska, Reunanen, Jaks, Mamčics, Šalda, Moravec - O. Beránek, Ilomäki, Jiskra - O. Procházka, Salsten, Gríger - Sapoušek, Černoch, Čihař - Koffer, Šír, T. Redlich. Trenér: Patera.

Mladá Boleslav: Furch - A. Čech, Pyrochta, Lintuniemi, Bernad, F. Pavlík, Jánošík, Havlín - Lakatoš, Fořt, Skalický - Doležal, Hradec, Buchtele - Rekonen, Čajka, Juntila - J. Stránský, Závora, Dvořáček. Trenér: Král.

Rytíři Kladno - HC Sparta Praha 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 20. Jarůšek (Hanousek, Nemčík), 31. Smoleňák (Tralmaks, M. Procházka), 34. Jágr (Hanousek, Hults), 60. Tralmaks (O. Bláha) - 43. Kemiläinen (Chlapík), 55. T. Tomek (Lajunen, Salomäki). Rozhodčí: Sýkora, Šindel - Šimánek, Hnát. Vyloučení: 6:3. Využití: 1:1. Diváci: 4359.

Kladno: Lukeš - Mendel, Ticháček, Šenkeřík, Pietroniro, Hanousek, Nemčík, R. Jeřábek - M. Procházka, Hults, Tralmaks - Jarůšek, Melka, Smoleňák - Jágr, Filip, Pytlík - J. Strnad, O. Bláha, P. Straka - od 21. navíc S. Redlich. Trenér: Čermák.

Sparta: Kořenář - Kemiläinen, Moravčík, Tůma, Krejčík, Irving, Mašín, T. Tomek - Chlapík, Horák, Hyka - P. Kousal, O. Najman, K. Hrabík - Forman, Lajunen, Salomäki - O. Hrabík, D. Vitouch, Ton. Trenér: Gross.

Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Dmowski (Perret, Estephan) - 7. Flek (Ďaloga, Holland), 30. Cingel (Bartejs). Rozhodčí: Ondráček II, Pilný - Kajínek, Rampír. Vyloučení: 4:3, navíc Dmowski (Hradec Králové) 5 minut a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 4025.

Hradec Králové: F. Novotný - Mudrák, Freibergs, McCormack, Kalina, Pláněk, T. Pavelka, Bučko - Batna, Estephan, Perret - Jergl, Miškář, R. Pavlík - Šťastný, Tamáši, Dmowski - Pour, Štohanzl, A. Novotný. Trenér: T. Martinec.

Brno: Postava - Ščotka, Davidson, Holland, Beaudin, Ďaloga, Gulaši, Bartejs - Flek, Cingel, H. Zohorna - A. Zbořil, Marcinko, K. Pospíšil - Říčka, Konečný, Zaťovič - J. Kos, Kollár, Jedlička. Trenér: Pokorný.

Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 23. Flynn (Lantoši, Průšek), 54. Ryšavý (Thomas, A. Musil) - 10. Kalus (Barinka, Košťálek), 18. Claireaux, 48. Košťálek (Abdul, Kalus), 53. Rihards Bukarts (Claireaux, Kalus). Rozhodčí: Hribik, Jaroš - Ondráček, Klouček. Vyloučení: 6:6, navíc Marcel (Vítkovice) 5 minut a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 5146.

Liberec: Kváča - Průšek, M. Ivan, Melancon, Aubrecht, T. Galvas, Derner, Krutil - Faško-Rudáš, Filippi, Lantoši - Ryšavý, A. Musil, Flynn - Thomas, J. Vlach, Kelly Klíma - Peterek, Jansa, Handl. Trenér: Pešán.

Vítkovice: Klimeš - Košťálek, Percy, Demel, Auvitu, Marcel, Mikuš, L. Kovář - Nellis, Yetman, Abdul - P. Zdráhal, Barinka, Bambula - Rihards Bukarts, Hladonik, Roberts Bukarts - Lednický, Claireaux, Kalus. Trenér: Bruk.

HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 20. Nahodil (J. Káňa, Sirota), 44. Fridrich (Navrátil, Kusko) - 12. Vondráček (Will), 13. Vondráček (Šustr, T. Dvořák), 55. Herčík (Vála), 59. Mandát (Vondráček). Rozhodčí: Kika, Cabák - Lederer, Blažek. Vyloučení: 2:3, navíc Šustr (Pardubice) 5 minut a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 5250.

Olomouc: Machovský - T. Černý, Ondrušek, A. Rutar, Sirota, Řezníček, Rašner, Škůrek - Kunc, P. Musil, J. Káňa - Navrátil, Kusko, Plášek - Kohout, Nahodil, Fridrich - Doktor, J. Knotek, Anděl. Trenér: Tomajko.

Pardubice: Will - Čerešňák, Hájek, Šustr, T. Dvořák, D. Musil, Vála, Houdek - Smejkal, L. Sedlák, Červenka - M. Kaut, R. Kousal, Radil - Vondráček, Poulíček, Mandát - Herčík, Paulovič, Lichtag. Trenér: Zadina.