Hirscher vyhrál obří slalom v Adelbodenu a upevnil si vedení v SP

Kryštof Krýzl skončil v páté desítce a do druhého kola nepostoupil.

Adelboden - Rakušan Marcel Hirscher vyhrál obří slalom v Adelbodenu a šestým vítězstvím v sezoně si upevnil vedení ve Světovém poháru i v disciplíně. Třetí triumf kariéry na náročné švýcarské trati vybojoval s náskokem 17 setin sekundy před svým největším rivalem Henrikem Kristoffersenem z Norska. Třetí skončil po nejlepším výkonu druhého kola Alexis Pinturault z Francie, který ztratil 21 setin.

Suverén technických disciplín Hirscher navázal v Adelbodenu na čtvrteční triumf ze slalomu v Záhřebu. Stejně jako v Chorvatsku vedl už po prvním kole a ve finálové jízdě náskok udržel. V celkovém pořadí SP vede před Kristoffersenem o 114 bodů, v hodnocení obřího slalomu Nor ztrácí 55 bodů.

Celkově 51. triumfem v SP se Hirscher v historickém pořadí odpoutal od Alberta Tomby a osamostatnil se na třetím místě. Už jen tři výhry ho dělí od druhého krajana Hermanna Maiera (54), bezpečně první je Švéd Ingemar Stenmark (86).

Podobně je na tom Hirscher v bilanci umístění na stupních vítězů, na které vystoupil ve 115 závodech a překonal slavnou krajanku Annemarie Moserovou-Pröllovou. Před ním už jsou jen Američanka Lindsey Vonnová (131) a Stenmark (155).

Český reprezentant Kryštof Krýzl v Adelbodenu na postup do finálové třicítky nedosáhl. V první jízdě ztratil na Hirschera 3,96 vteřiny, což mu stačilo na 41. místo.

Závod SP v sjezdovém lyžování v Adelbodenu (Švýcarsko):

Muži - obří slalom:

1. Hirscher (Rak.) 2:28,63 (1:10,53+1:18,10), 2. Kristoffersen (Nor.) -0,17 (1:10,64+1:18,16), 3. Pinturault (Fr.) -0,21 (1:11,40+1:17,44), 4. De Aliprandini (It.) -1,14 (1:11,38+1:18,39), 5. Feller (Rak.) -1,20 (1:11,99+1:17,84) a Kranjec (Slovin.) -1,20 (1:11,84+1:17,99), 7. Mölgg -1,35 (1:11,94+1:18,04), 8. Tonetti (oba It.) -1,57 (1:11,72+1:18,48) a Faivre (Fr.) -1,57 (1:11,87+1:18,33), 10. Nestvold-Haugen (Nor.) -1,59 (1:11,18+1:19,04), …v 1. kole 41. Krýzl (ČR) 1:14,49.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 5 závodech): 1. Hirscher 420, 2. Kristoffersen 365, 3. Pinturault 240, 4. Olsson (Švéd.) 214, 5. Murisier (Švýc.) 179, 6. Kranjec 169.

Průběžné pořadí SP (po 18 závodech): 1. Hirscher 774, 2. Kristoffersen 660, 3. Pinturault 502, 4. Jansrud 480, 5. Svindal (oba Nor.) 454, 6. Mayer (Rak.) 318.