Fallaové nevyšel útok na křišťálový glóbus za sprint, v Drammenu vypadla v kvalifikaci

Švédka Stina Nilssonová a Nor Erik Brandsdal ovládli na Světovém poháru v běhu na lyžích v Drammenu sprint klasickou technikou.

Drammen (Norsko) - Norské běžkyni Maiken Caspersen Fallaové se na domácí půdě nevydařil první útok na malý křišťálový glóbus za sprint, nečekaně ztroskotala v kvalifikaci.

Nilssonová, jež ve finále předčila Finku Kristu Pärmäkoskiovou a krajanku Hannu Falkovou, snížila v průběžném pořadí disciplíny náskok Fallaové na 42 bodů. Norská obhájkyně trofeje obsadila v kvalifikaci první nepostupové 31. místo a překvapivě ve vyřazovacích bojích chyběla.

Brandsdal v předposledním sprintu sezony porazil před domácími fanoušky na atraktivní trati v ulicích města čtveřici krajanů v čele s druhým Johannesem Hösflotem Klaebem a třetího Sergeje Usťugova z Ruska.

Klaebo se díky druhému místu dostal do čela průběžného pořadí disciplíny. Před Italem Federicem Pellegrinem, který dnes ztroskotal ve čtvrtfinále, vede před závěrečným sprintem v Québecu o 38 bodů.

SP v běhu na lyžích v Drammenu (Norsko) - sprint klasickou technikou:

Muži: 1. Brandsdal 2:39,35, 2. Klaebo (oba Nor.) -2,55, 3. Usťugov (Rus.) -3,28, 4. P. Northug -4,50, 5. Golberg -5,99, 6. Fossli (všichni Nor.) -12,42.

Průběžné pořadí SP (po 26 z 31 závodů): 1. Sundby (Nor.) 1448, 2. Usťugov 1124, 3. Heikkinen (Fin.) 837, 4. Harvey (Kan.) 772, 5. Hellner (Švéd.) 668, 6. Iversen (Nor.) 637, …81. Jakš 50, 152. Bartoň 4, 160. Bauer (všichni ČR) 2.

Ženy: 1. Nilssonová (Švéd.) 3:07,57, 2. Pärmäkoskiová (Fin.) -0,42, 3. Falková (Švéd.) -1,26, 4. Harsemová (Nor.) -3,27, 5. Ingemarsdotterová (Švéd.) -4,86, 6. Lampičová (Slovin.) -9,67.

Průběžné pořadí SP (po 26 z 31 závodů): 1. Wengová (Nor.) 1665, 2. Pärmäkoskiová 1342, 3. Östbergová (Nor.) 1317, 4. Nilssonová 1209, 5. Digginsová (USA) 832, 6. Björgenová (Nor.) 815.

