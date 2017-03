V posledním závodě MS Norové ostrouhali, pro zlato si na padesátce doběhl Harvey

před 41 minutami

Bez medaile skončil aspirant na zlato a vedoucí muž Světového poháru Martin Johnsrud Sundby z Norska, který odpadl v závěrečném spurtu a dojel pátý. Obhájce titulu Petter Northug obsadil osmé místo.

Lahti - Závěrečný maraton na 50 km volně na mistrovství světa v Lahti vyhrál kanadský běžec na lyžích Alex Harvey před Rusem Sergejem Usťugovem a domácím Mattim Heikkinenem. Martin Jakš skončil čtrnáctý a postaral se o nejlepší umístění českých běžců v individuálních závodech na šampionátu.

Stříbro z předchozího MS ve Falunu, kde se jelo klasickou technikou, neobhajoval Lukáš Bauer. Česká výprava tak opouští letošní šampionát bez medaile, stejně jako v letech 2011 a 2013.

Osmadvacetiletý Harvey získal pro Kanadu v historii světových šampionátů první individuální zlato a druhé celkově, poté co v Oslu 2011 vyhrál s Devonem Kershawem sprint dvojic. Ve finiši po padesáti kilometrech porazil o šest desetin sekundy Usťugova, jenž si z Lahti odveze dvě zlata a dvě stříbra.

Mezi třetího Heikkinena a pátého Sundbyho se dostal ještě Brit Andrew Musgrave. Sundby v posledních kilometrech udával tempo a podařilo se mu roztrhat původně dvacetičlennou vedoucí skupinu, ale v závěru už nenašel potřebnou rychlost.

Norští běžci na lyžích tak vyšli ze závodu medailově naprázdno a na rozdíl od norských žen nezískali v Lahti ani jedno individuální zlato. I tak však Norsko ovládlo hodnocení zemí na MS díky sedmi zlatým a celkově 18 medailím.

Třicetiletý Jakš odjel téměř celý závod ve špičce s nejlepšími, odpadl až zhruba tři kilometry před cílem. Na vítězného Harveyho ztratil 27,5 sekundy. Petr Knop obsadil 33. místo, Michal Novák 36. a Aleš Razým 48.

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Lahti (Finsko):

Běh na lyžích:

Muži - 50 km volně:

1. Harvey (Kan.) 1:46:28,9, 2. Usťugov (Rus.) -0,6, 3. Heikinen (Fin.) -1,4, 4. Musgrave (Brit.) -2,9, 5. Sundby -3,0, 6. Röthe (oba Nor.) -3,4, 7. D. Cologna (Švýc.) -8,9, 8. P. Northug (Nor.) -12,3, 9. Manificat (Fr.) -13,4, 10. Holund (Nor.) -14,3, …14. Jakš -27,5, 33. Knop -4:40,4, 36. Novák -5:28,6, 48. Razým (všichni ČR) -8:39,1.

