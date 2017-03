Pomalé lyže a bolavé zápěstí. Smutná slavný Vasův běh vzdala. Pokračovat by byl risk, říká

před 27 minutami

Česká lyžařka Kateřina Smutná vzdala nedělní slavný maraton Vasův běh. V závodě ji zklamaly lyže, musela dohánět manko a přivodila si zranění zápěstí. Radost jí nepřinesl ani světový šampionát ve Finsku, i tak je ale s probíhající sezonou spokojená.

Praha - Letos má parádní formu, v dálkových bězích Ski Classics nemá konkurenci, teď ovšem česká lyžařka Kateřina Smutná není v ideálním rozpoložení. Z ne úplně povedeného světového šampionátu zamířila do Švédska na Vasův běh, kde ale měla špatnou mázu a po 40 kilometrech maratonský závod vzdala.

"Měla jsem hodně pomalé lyže a tím, jak jsem se tu skupinu před sebou snažila dohnat, tak jsem si namohla zápěstí. Už od dvacátého kilometru se mi soupeřky nedařilo držet a na čtyřicátém jsem musela vzdát," řekla Aktuálně.cz česká reprezentantka.

Ta minulý ročník devadesátikilometrového závodu vyhrála ještě v rakouských barvách, česká premiéra jí nevyšla. "Mrzí mě to. Normálně závody nevzdávám, ale teď to jinak nešlo. Občas s tím zápěstím mívám problémy a teď bych riskovala, že by se mi nemuselo jen tak uzdravit," vysvětluje Smutná.

Už z finského Lahti nepřijela do Švédska v nejlepší náladě. Na desítce klasicky chtěl zaútočit na první desítku, ale místo toho byla až 31. se ztrátou necelých tří minut na vítězku.

"To se nepovedlo, chtěla jsem lepší výsledek, ale ve štafetě už se mi jelo lépe, nakonec z toho bylo jedenácté místo, ale v tu chvíli jsme asi na víc neměly," prohlásila.

Sama po šampionátu přiznala, že na sobě cítila, že už krátkým tratím odvykla. "Je to velký rozdíl, sice jsem se na to připravovala, ale když člověk jede před tím sedm maratonů a takhle krátký závod, je to znát. Ve štafetě jsem cítila, že bych po předávce klidně pokračovala ještě dál. Bylo vidět, že už jsem zvyklá na něco jiného," přiznala specialistka na distance nad padesát kilometrů, kde se závod rozjíždí pomaleji.

S letošní sezonou ale může být zatím nadmíru spokojená, vyhrála pět podniků Ski Classics. "To rozhodně, jedu nadplán, ale je problém, že člověk má vždycky v hlavě jen ten poslední závod, proto teď nejsem úplně šťastná."

I když už je březen, sportovní shon jí zdaleka nekončí. "Teď musím hlavně uzdravit to zápěstí, ale už za 14 dnů máme další závod Ski Classics, zbývají ještě čtyři, konec sezony mě čeká v polovině dubna, pak bude prostor na úplný odpočinek," dodává Smutná.

