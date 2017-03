Totální běžecká dominance Norů na MS: Mají skvělý servis, i ten lékařský, říká Neumannová

před 45 minutami

Norští běžci na lyžích stejně jako před dvěma lety ve Falunu i letos ve finském Lahti naprosto ovládli medailové pořadí národů na světovém šampionátu. Podle olympijské vítězky z Turína Kateřiny Neumannové za tím stojí velká členská základna a skvělý servis. Jako častí astmatici umějí seveřané využít povolených látek pro zlepšené dýchání.

Praha - Opět zválcovali veškerou konkurenci. Norští běžci na lyžích na světovém šampionátu dokázali, že jsou v posledních letech absolutními vládci tohoto sportu. V Lahti završili mistrovství se ziskem sedmi zlatých, třech stříbrných a pěti bronzových medailí.

Podle české olympijské vítězky z Turína Kateřiny Neumannové mají Norové oproti ostatním zemím skvělé podmínky. "Investují do běžeckého lyžovaní nemalé prostředky, mají obrovskou základnu, na domácí šampionát poskládají 140 štafet, zatímco my třeba jen deset, to se pak talenty vybírají snáz," řekla Aktuálně.cz bývalá běžkyně.

Světovou dominanci potvrdily ve Finsku především norské běžkyně, které vyhrály všech šest disciplín šampionátu, z toho si šestatřicetiletá Marit Björgenová pověsila na krk rovnou čtyři zlata.

Ta byla přitom podobně jako jiní norští závodníci v minulosti terčem kritiky kvůli užívání léků na astma, které jí pomáhají k lepšímu dýchání.

"Stál jsem na posledním mezičase a úplně jsem slyšel, jak měla přibíhající Justyna (Kowalczyková) těžký dech. Další zdravé holky také sípaly. A pak mě míjela Björgenová. Astmatička, jejíž dech přitom nebyl skoro vůbec zrychlený," stěžoval si před šesti lety na MS v Oslu trenér Polky Justyny Kowalczykové, když ji právě Norka dvakrát porazila.

Neumannová v tom ale zase tak velkou výhodu nevidí. "Ano, jsou často v podezření z dopingu, v krátkém trestu byl Sundby, teď je Johaugová, ale léky na astma může užívat každý. Norové mají výborné lékařské zázemí a pokud je tu tahle možnost, bezezbytku ji využívají," říká dvojnásobná mistryně světa.

Světová antidopingová agentura po stížnostech některých sportovních svazů dokonce loni zpřísnila měřítka na užívání léků pro astmatiky. "Kdyby sportovci po celém světě užívali k lepším výkonům jen tyhle látky, tak by to ještě bylo dobré," zavtipkovala Neumannová.

Navíc nejde jen o Nory. "Astmatiků je mezi běžci ze severní Evropy hodně, častěji trénují v mrazivých podmínkách a jsou na to náchylnější než my Středoevropané," dodává.

Zatímco Björgenová a spol. sbírali jednu medaili za druhou, Češi se šampionátem v podstatě protrápili, za zmínku stojí snad jen dvě jedenáctá místa mužské i ženské štafety.

"Nový Bauer? Ten tu jen tak nebude"

"Bohužel výraznější talent tu dlouhodobě chybí. Samozřejmě Neumannová nebo Bauer se vám nenarodí každý den, ale nejsou tu závodníci širší špičky, kteří by pravidelně jezdili umístění ve druhé desítce podobně jako například Martin Jakš, chybí nám jedna až dvě generace," myslí si česká šampionka.

Často zmiňovaný argument některých expertů, že běžeckému lyžování krade talenty stále populárnější biatlon ovšem odmítá. "Teď je sice biatlon populárnější, ale jinak to tu bylo historicky vždycky, že časem část běžců odešla k biatlonu. Nepoužívala bych slovo "krade", naopak si myslím, že by oba sporty měly alespoň do dorostu vzájemně spolupracovat, protože každý biatlonista musí být nejprve běžec."

Výsledky českých reprezentantů v Lahti jsou o to smutnější, že šampionát byl poslední velkou akcí trojnásobného olympijského medailisty Lukáše Bauera. "Skvělý závodník, velký dříč, který měl jedinou vadu a to byly společné finiše, tam mu prostě nebylo dáno. Kdyby se narodil dřív, kdy se jezdilo víc intervalových závodů, měl by medailí určitě víc. Ale i tak má za sebou skvělou kariéru, bohužel, takový český závodník tu asi jen tak nebude," pochválila rodáka z Ostrova Neumannová.

Pár mladých českých tváří se už ale ukázalo i v Lahti. "Michal Novák, Petr Knop, nebo mezi holkami zase Bára Havlíčková, k mé radosti šumavská rodačka, to jsou mladí závodníci, kteří by časem mohli pomýšlet na ta místa mezi desátým a dvacátým místem. Ale taková hvězda, která by v budoucnu jezdila pravidelně o medaile, tu zatím není," dodala.

